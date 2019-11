Minář přišel do rozhlasu. Pouhý den po strhujícím videu Milionu chvilek. A dostal...

V rámci projektu Českého rozhlasu k výročí sametové revoluce „Rozděleni svobodou“, který měl ukázat, v čem, kde a jak je česká společnost rozdělena, vystoupil i předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Podle něj společnost rozdělují politici a také ekonomické situace a lidé by měli převzít odpovědnost za veřejný prostor. Další zúčastněná, ekonomka Hana Lipovská, mu poté vzkázala, že lidé by ve svátky neměli slavit „proti něčemu, ale pro něco“ a narážela na chystanou demonstraci k 17. listopadu.

Jedna z dílčích diskusí projektu „Rozděleni svobodou“ se na konci října uskutečnila i na půdě Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, kde byli hosty debaty kromě jiných: ekonomka Hana Lipovská a představitel spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5493 lidí

Podle Mináře ze spolku Milion chvilek pro demokracii je společnost rozdělována politiky a také ekonomickou situací. „Bohatí bohatnou a chudí se plácají ve své chudobě,“ řekl Minář s tím, že až teď se dějí postupné změny třeba v případech exekučních pastí.

Podle Mináře je potřeba převzít v rámci vlastní svobody odpovědnost a podílet se na stavu státu. „Pořád čekáme na to, až více lidí, zejména těch mladých, převezme tu zodpovědnost a budeme se více starat o kvalitu našeho žití a kvalitu veřejného prostoru,“ přidal další ze svých výzev Minář.

Moderátor debaty Jan Pokorný promluvil o projektu FSV, který zkoumal, kdo má v české společnosti důvěru a komu naopak chybí. „Pro mě překvapivě má největší důvěru Policie ČR a armáda, téměř 70 %. Nejméně naopak politické strany a hnutí nebo církve,“ předložil výsledky Pokorný.

„A z průzkumu také vyplynulo, že až polovina populace by si dokázala v čele státu představit nějakou autoritativní, až autoritářskou osobnost. Jako by tady existovalo nějaké volání po silné ruce, znejistění komplikovaným světem, kdy přicházejí z různých stran různé vjemy a informace a člověk hledá, o co by se mohl opřít,“ řekl k průzkumu Pokorný a doplnil, že lidé mají tendenci spoléhat se na „sílu“ policie nebo nějakého autoritáře. Fotogalerie: - Říjnová schůze Senátu

Ekonomka Hana Lipovská v debatě o svobodě přirovnala revoluci před třiceti lety k transformaci a jako symbol přerodu totality v demokracii vnímá svatořečení Anežky České. Lipovská také v přítomnosti Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek pro demokracii uvedla, že bychom neměli v taková výročí oslavovat proti něčemu, ale za něco.

Lidé podle ní se svobodou neumějí pracovat. „My si ani neuvědomujeme, co je to svoboda, protože nejsme ochotni za ni platit, vykoupit ji nějakou odpovědností. My chceme mít maximální svobodu, ale nulovou odpovědnost, ale to nejde dohromady,“ tvrdí Lipovská a naráží na zmíněný výzkum, kdy lidé stále častěji hledají politiky, kteří by za ně všechno vyřešili.

Lipovská také vnímá jako palčivý problém dnešního pojetí svobody její dílčí omezování. „My stále častěji zapínáme autocenzuru, v době, kdy píšeme, přednášíme nebo vystupujeme na veřejnosti, a to je podle mě nejzhoubnější projev omezení svobody,“ vysvětluje Lipovská.

Psali jsme: Zdeněk Svěrák, můj soused. Milion chvilek. Studenti. Profesor, týraný za medaili od Zemana, bez obalu o 17. listopadu Senát zahajuje připomínkové akce k 30. výročí sametové revoluce Propagandistický trik kavárny. Někomu se hodí, abychom místo důležitých věcí řešili Zemanovy nohy, myslí si Petr Hampl. Na listopad si obstarají dav bezmozků ČT odvysílá trezorové filmy, dokumenty i zpravodajství v reálném čase. Listopad 1989 Bez cenzury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.