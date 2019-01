Ministr Staněk o Grebeníčkově knize: Je možné vyjadřovat různé názory

Hostem pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Vrátil se ke křtu knihy Miroslava Grebeníčka o církevních restitucích. Moderátorce Marii Bastlové však vyčetl, že by měla věnovat pozornost důležitějším otázkám. Třeba těm, čím prospěl české kultuře.

„Dokonce jsem trefně vyjádřil přesvědčení, že můžeme vydávat knihy s rozličnými názory. Takže si nemyslím, že by to mělo vyvolávat pozornost. Znovu říkám, že já jsem na křtu nebyl, byl jsem jen na akci, na které byla prezentována kniha,“ poznamenal ministr kultury. „Já jsem rád, že žiji v době, kdy je možné vyjadřovat různé názory, to si myslím, že před rokem 1989 nebylo možné,“ zopakoval.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdyby věděl, co jeho účast na akci spojené s touto knihou vyvolá, možná by se zachoval jinak. „Možná bych se dnes zachoval trochu jinak, možná jsem něco podcenil,“ uznal člen vlády. Celkově má však za to, že se z jeho vystoupení dělá příliš velký problém. Je přesvědčen, že občany zajímají jiná témata související s kulturou.

Zmíněnou knihu nečetl, protože na církevní restituce má svůj názor. „Já si myslím, že církve v dnešní společnosti hrají nezastupitelnou úlohu. My se nebavíme o tom, že chceme zrušit církevní restituce. Tady se neruší církevní restituce,“ zdůraznil.

Má však za to, že současná podoba církevních restitucí byla předražená. „Já jsem jasně hovořil i na půdě Sněmovny o tom, že cena půdy je X nebo Y, s církvemi byla udělána nějaká dohoda, podle které se postupovalo, ale mohla být vzata i jiná čísla. Církve jasně řekly, že to končí... Ale dnes máme na stole víc než 500 soudních sporů,“ zlobil se člen vlády.

Podrobněji chtěl popsat, čím prospěl české kultuře, ale chtěl se vyjádřit obšírně a Marie Bastlová svého hosta žádala, aby šel k věci. V tu chvíli se ministr rozzlobil, že nemá víc času.

„Protože jste věnovala podstatně více času otázkám jiným, které podle mého názoru nebyly tak důležité. Především jsem přesvědčen, že se mi podařilo zvýšit rozpočet pro resort kultury,“ podotkl Staněk s tím, že v minulosti bývaly hlavně platy v kulturní sféře podfinancovány. „Chystám se také představit široký program otevřenosti kultury, otevřenosti našich kulturních zařízení veřejnosti,“ prozradil.

V obecné rovině doplnil, že připravit se na práci ministra nebylo nijak snadné a také mu to zabralo nějaký čas.

Psali jsme: Ministerstvo kultury: Antonín Staněk přijal velvyslance Velké Británie Ministr Staněk: Nedovolme nikomu, aby pochyboval nebo překrucoval historická fakta Babiš a Hamáček jsou nejoblíbenější ministři letošního roku. Zcela neznámí členové kabinetu? Kněžínek, Toman, Staněk a Plaga Politické jelítko. Zdechovský se veřejně pustil do Staňka a strhla se hádka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp