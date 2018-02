Ministr vnitra: Že byl Drahoš estébák? Lži o Zemanovi před 1. kolem byly horší

Proč Metnar, stejně jako vystoupil proti lži o tom, že Zeman postupuje do druhého kola v prezidentské volbě automaticky, nevystoupil proti lživým informacím o tom, že byl Jiří Drahoš u StB, je to, že je neshledal natolik závažnými. „I ostatní problémy jsem zaznamenal, ale šly trochu kolem a měly jiný charakter. Kdyby to mělo stejný charakter závažnosti, řešil bych to,“ uvedl v rozhvorou pro Aktuálně.cz a dodal, že u Zemana to byl najednou velký problém, a proto to bylo třeba vyvrátit. Kdyby nastala podobná situace kolem jiných kandidátů, zachoval bych se stejně.

Na dezinformace nereagovali prý z důvodu, že nebylo tolik času, i když na jejich vyhledávání vlastní speciální útvar, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. „Nic není ideální a útvary tu nejsou dlouho. V rámci voleb jsme upravovali model, aby byly akceschopnější,“ řekl a dodal, že drobné chyby se stávají a musejí se z nich poučit. Šlo prý například o chyby neaktuálnosti podávání informací, nereagování. „Jsou tady dezinformace, které se na začátku tváří jako běžné, ale na druhou stranu mají svůj potenciál zneklidnit občany,“ dodal.

Celý rozhovor ZDE.

Některé dezinformace prý politické strany pouze využívají. „Je to populismus. Budu se pokaždé distancovat od zbytečného strašení lidí a šíření těchto hrozeb. Víte, co to pak se společností dělá. Xenofobie, extremismus a další podobné projevy,“ zdůraznil.

V poslední době se velmi rozmohly projevy nenávisti. Příkladem jsou i lidé ve sněmovně a politici. Podle Metnara by v tomto případě mohla být policie aktivnější ve stíhání takových projevů. „Co se týče policie, bude vždy co zlepšovat. Je to ale celospolečenský problém. Aktivní musejí být i další. Hlavně veřejně činné osoby, aby si lidé uvědomili, že takové projevy jsou špatné,“ upozornil Metnar, podle kterého se může stát, že pokud takové projevy budeme podněcovat, poroste akorát napětí ve společnosti.

Metnar se nyní prý připravuje i na možnost, že už znovu nebude ministrem vnitra. „Jsem připraven na všechny varianty a eventuality, kdybych odešel, tak bych si odpočinul,“ řekl. Při sestavování druhé vlády mu prý Andrej Babiš místo ministra vnitra zatím nenabídl.

Poznamenal také, že v rámci problému s bezpečnostními sbory ho velmi znepokojují informace, jak tvrdí premiér v demisi Babiš, že se dá koupit trestní stíhání. „Nevím, jestli je na tom něco pravdy, nebo ne. Domnívám se, že to není možné, a zatím nemám důvod mít k bezpečnostním sborům jakoukoli nedůvěru,“ uzavřel s tím, že pokud pan premiér nějaké důkazy k tomuto tvrzení má, určitě už to řeší prostřednictvím svých právních zástupců.

autor: nab