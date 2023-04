Ministryně války, otroctví, totalita jak vyšitá. A já už jednu zažil, obává se profesor Knížák

Profesor Milan Knížák se obul do ministryně Černochové a konstatoval, že spolu s Černochovou opět přichází do Česka totalita. Proto by podle jeho názoru měla zmizet z postu ministryně obrany. Stejně tvrdě se obul i do šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Toho považuje za „plebejského“ a „nízkého“. Do třetice vyložil také svůj názor na prezidenta Petra Pavla…

Publicistka Jana Bobošíková si do svého internetového pořadu Aby bylo jasno pozvala profesora Milana Knížáka, výtvarníka a dlouholetého ředitele Národní galerie.

Knížák před pár dny napsal otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS), ve kterém ostře odsoudil jeho stranickou kolegyni a ministryni obrany Janu Černochovou a žádal její okamžité odvolání z funkce za to, jak se postavila ke kauze olympijského vítěze z Londýna a příslušníka ozbrojených sil Ukrajiny Davida Svobody.

Ten ve vysílání ČT zpochybnil vinu Ruska na rozpoutání války proti Ukrajině. Vedle toho také naznačil, že nevidí problém v tom, aby se ruští sportovci zúčastnili blížící se olympiády v Paříži v roce 2024, protože z jeho pohledu politika do sportu nepatří. Tady se Svoboda opřel o názor Mezinárodního olympijského výboru, který se k účasti ruských sportovců na letní olympiádě v Paříži staví obdobně.

Armádní nadřízený Davida Svobody vojáka a sportovce v jedné osobě pokáral a Černochová Svobodu pozvala, aby s ní jel do vojenského prostoru Libavá, kde se cvičí Ukrajinští vojáci, aby si vyslechl, co všechno kvůli ruské agresi Ukrajinci zažívají.

Knížák nad tím vším kroutil hlavou.

„Mně připadá absurdní, že někdo může kontrolovat názory toho druhého. Pokud nepřekračuje zákon, nenabádá nikoho ke zločinu, když pouze tlumočí svůj názor, tak má na něj právo, ať je jakýkoli. Nezadatelné právo. … To, že můžeme někoho pronásledovat a trestat ho za to, že si myslí něco jiného než my, to je v podstatě otroctví. To je totalita jako vyšitá. A já jsem totalitu zažil. Velmi intenzivně, přímo na sobě a já ji opravdu nechci. Proto se domnívám, že paní Černochová, ministryně války, jak jsem ji nazval, to je člověk zcela nevhodný na tomto postu. Proto jsem žádal premiéra Fialu, aby ji odvolal,“ řekl Knížák.

Posteskl si, že mu premiér na otevřený dopis ani neodpověděl. Knížák v této souvislosti požádal všechny, kteří smýšlejí podobně jako on, aby také vystoupili, aby se do společnosti nevracel strach a autocenzura. Ta se podle Knížáka vrací a je třeba se tomu postavit.

Poté konstatoval, že rozdělovat politickou scénu na levici a pravici už je překonané. Různé hodnoty se teď podle něj „převalují a ztrácejí validitu. „Proto říkám, že dnes bohužel nelze hledat jasná levicová nebo pravicová řešení. Já jsem je volil. Já bych volil každého proti Babišovi. I kdyby tam kandidoval můj pes proti Babišovi, tak já ho budu volit, ale nejsem přesvědčen, že mají konkrétní řešení,“ pokračoval Knížák.

Když se podívá na Babiše, vidí prý někoho „plebejského a strašně nízkého“. „Podle mého názoru je to člověk, který nemůže vést žádnou společnost, protože je to člověk, kterému jde jen o sebe a o jeho blaho, o jeho pocit moci, o jeho pocit movitosti, a tak dále,“ shrnul Babišovu osobnost.

Společnost jako celek je podle něj přehlcená různými informace a dosud se s tím z jeho pohledu nedokázala vypořádat.

Pár slov věnoval i prezidentovi Petru Pavlovi.

„Mně se líbí na něm to, že hovoří normálně. Já jsem měl problém s prezidentstvím Zemana. Toho znám a vážím si jeho inteligence, ale ta jeho mstivost a to jeho přesvědčení, že on má ve všem pravdu, to mi u prezidenta vadilo. Prezident Pavel mi naproti tomu přišel jako normální člověk, proto jsem ho podpořil. Já jsem četl předlistopadový posudek pana Pavla a to je standardní posudek, který se psal prakticky na každého. Kupříkladu Karel Gott byl také služebníkem minulého režimu a nikomu to nevadilo. Takže u někoho to vadilo a u někoho to nevadilo,“ kroutil hlavou Knížák. „Pro mě je prezident Pavel normální člověk,“ dodal.

