Mladého Trojana prý baví nasávání kultur

Do kin vstoupil film Franz, biografické drama o životě spisovatele Franze Kafky. Snímek se zaměřuje na Kafkovy vnitřní konflikty, touhu po tichu a kreativitě, odehrává se v prostředí Prahy na počátku 20. století. Režisérkou je Agnieszka Holland, polská filmařka známá díly jako Hořící keř nebo Šarlatán. Český herec Josef Trojan ztvárnil alter ego titulního hrdiny. Mezi jeho další významné role patří hlavní postava ve filmu Šarlatán, kde hrál mladého Jana Mikoláška pod taktovkou téže režisérky.
Trojan byl hostem pořadu Interview ČT24. Moderátorka Tereza Willoughby uvedla, že kromě alter ega titulního Franze Kafky v novém snímku ztvárnil ještě jednu postavu a zeptala se, jak se v obou rolích cítil.
„Velmi dobře. Je to velká zásluha Agnieszky a celého tvůrčího týmu, který z části stál i za Šarlatánem. Jsou schopni vytvořit podmínky, ve kterých je snadné koncentrovat se na tvůrčí práci. Obě role se mi hrály dobře. Postavy kolem Franze ve filmu byly iniciační. Pro herce je to výzva,“ řekl herec Josef Trojan.
Režisérka Holland podle něj dává tvůrcům plnou svobodu, aby se mohli na roli připravit. „Tímhle stylem režíruje řada slavných tvůrců. Když se jí něco nelíbí, tak to přeonačí, ale dává velkou svobodu. Práce s ní je nádherná,“ pochvaloval si herec.
Připomněl, že Holland pracovala na velkých projektech. „Způsob, jakým dokáže vést, to je něco jedinečného, rozlévá klid po celém filmovém place. Víte, že tam máte člověka na svém místě, který miluje film. Ona opravdu miluje filmové řemeslo a je v tom dobrá,“ zmínil Trojan.
Polskou tvůrkyni označil za férovou a láskyplnou, herec se prý od ní nedočká žádných projevů zlosti. „To je zabiják kreativity. Ale já jsem v klidu, protože jsem připravený. Nejsem nervózní, těším se, až ukážu, co jsem si připravil. Přijdu s nějakým nánosem, režisér přijde s něčím jiným, uděláme to jinak. Kdyby to vše šlo jako po másle, nebavilo by mě to,“ svěřil se herec.
Moderátorka zmínila, že spolupráce s polskou režisérkou otevírá mladým hercům cestu k velkým rolím. „Když jsem s ní udělal film Šarlatán, nic velkého se nestalo, byl jsem zklamaný. U kritiky jsem sklidil pozitivní ohlasy, ale nic velkého se nerozjelo. Teď jsem opatrný. Snažím se být realista,“ přiznal Trojan.
Pokusil se také zodpovědět otázku, v čem spočívá herecký úspěch. „Je to sedmdesát procent příležitost a třicet procent talent. Faktor náhody je obrovský. Je to strašně důležitá věc, všechno ostatní se dá doučit praxí, pílí, ale náhodu nevymyslíte,“ svěřil se Trojan. S rodiči se prý neporovnává. „Ne vědomě. Nejdu k nim na kobereček, když mě vidí táta nebo máma na divadle. Nebavíme se o tom. Ne že bychom nechtěli. Ale stalo se to tak přirozeně,“ vysvětlil potomek slavného páru.
Vysvětlil také, jak ke svým rolím přistupuje. „Nemám v sobě sadismus, že bych si všechno chtěl udělat těžší. Ale mám v sobě určitou poctivost. Chci jít tou těžší cestou. Znamená to, že jste schopný, že vás to baví. Příprava na roli je základ herecké profese. Práce za kamerou už obsahuje moc náhodných faktorů. Příprava je vaše hřiště,“ zdůraznil Trojan.
Dánský princ a slovenský krasobruslař
Letos se chystá také premiéra koprodukčního snímku Nepela o slavném slovenském krasobruslaři. Trojan v něm ztvárnil titulního hrdinu. Kromě toho hraje Hamleta v Divadla Petra Bezruče v Ostravě. „Tam taky často padám. Těžko říct, které modřiny jsou z Hamleta a které z filmu. Ale baví mě to,“ ujišťuje herec.
Krasobruslení je prý nejnáročnější sport, jaký kdy dělat. „A to říkám jako člověk, který se sportování věnuje od dětství,“ ujistil herec.
Sám prý se nepovažuje za fanouška Williama Shakespeara, ovšem netroufne si hodnotit kvality autora. „Ty věci jsou nádherné, ale ke mně to tak moc nepromlouvá. Ale dostat takovou kládu na jevišti po roce angažmá v Ostravě, to byl milník. Ukáže to, jak si jako herec stojíte. Hraju to hrozně rád. Teď jsme měli padesátou reprízu,“ pochlubil se Trojan.
Má za sebou prázdniny, kdy hodně času trávil sám se sebou. „To se do práce propisuje. Jsem natěšený, co se mnou ta pauza udělala,“ svěřil se mladý herec. Věří, že představení Hamleta se bude ještě vyvíjet a připustil, že inscenace mají svůj čas. „Je dobré si přiznat, když ta inscenace už nejde dál. Myslím si, že to poznáte,“ řekl Trojan.
Kafka si kladl příliš mnoho otázek
V mládí prý Kafku četl tak, aby to všichni viděli. „K textům jsem se vracel mnohem později. Korespondence Kafky s Milenou Jesenskou byla pro mě určující. Další věcí bylo zkoušení Procesu na prknech Divadla Petra Bezruče. Zjistil jsem, že je to dílo plné humoru. Od té doby Kafku čtu. Za deset let ho určitě budu číst úplně jinak,“ připustil herec a dodal: „S Kafkou máme podobné, že radši píšeme, než se vídáme. Dnes by byl populární na twitteru.“
Moderátorka také chtěla vědět, jak Trojan Kafku vidí a jestli by s ním šel do kavárny nebo na výlet. „Kdybych to udělal, už bych se ho nezbavil,“ soudí mladý herec. Spisovatele vidí jako člověka, který prahl po tom mít zodpovězené všechny své otázky. „Kladl si jich mnoho. To způsobuje tíseň, že ty otázky pořád nejsou zodpovězené. Potřeboval mít věci pod kontrolou. Tíseň je z psaní zřejmá, hlavně z korespondence. Hlava mu nikdy nepřestala rotovat. Zajímalo by mě, jestli to bylo spíš štěstí, v čem žil, s malými odchylkami smutku a deprese, nebo jestli to byla deprese s malými odchylkami štěstí. To bych potřeboval vědět, abych ho mohl pochopit,“ vysvětlil Trojan.
Svěřil se, že ho baví nasávat z různých kultur a z různých koutů světa. Jeho snem ale je ztvárnit ryze českou postavu Péráka, fiktivního hrdiny z období protektorátu. „Baví mě poťouchlost tohoto mýtu. Kdysi jsem to viděl jako inscenaci v divadle a šlo mi to po srsti,“ vysvětlil herec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská