Mladí neumějí s počítači. Šokující svědectví ze školy. Výzkum ale hovoří jinak

„Mám o 10 let mladší bráchy, teď jim bylo v říjnu 16 let. Fascinuje mě u nich jedna věc – vůbec neumí s počítačem. Fakt,“ svěřil se na síti X Zdeněk Koutský se svým trápením. Všechno prý řeší přes chytré telefony. „Když to přeženu, tak prakticky nejsou schopni vytvářet dokumenty v Excelech, Wordech a podobně,“ napsal důrazně Koutský. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 0% Nebudeme 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 719 lidí

Podle Koutského za tím není nízká inteligence nebo chudoba, která by jim nedopřála počítač doma. „A není to o nějaké inteligenci nebo že by počítač celý život neměli. Naopak. Prostě vše dokážou dělat na telefonu. To je tak fascinující a zároveň děsivý,“ vypsal Koutský a dodal, že by kvůli tomu jeho bratři mohli mít v budoucnosti problémy. „Říkám si, že na začátku kariéry budou strašně trpět a nebudou stačit, protože drtivá většina firem je na počítačích závislá,“ svěřil se na síti X se svými obavami.

Měl by to jako starší bratr řešit a naučit je pracovat přinejmenším s kancelářským balíkem Microsoftu? „Zajímalo by mě, jestli je to ten moment, kdy je mám na počítači něco naučit, anebo je nechat být, protože si tím procesem projít musí,“ hledal Koutský radu na sociální síti X.

Ale k čemu učit ovládat „zastaralé“ programy, když se na trh dostala umělá inteligence, která podobnou práci udělá za zaměstnance? Takové poznámky se v odpovědi Koutský dočkal. „Otázka je, jestli má smysl učit je legacy technologii ve chvíli copilotů, GPT, Perplexity apod., které budou časem hlavní productivity tool, který většinu problematiky vyřeší za ně. Já si myslím že ne,“ napsal Koutskému pod postem komentátor.

Jenže Zdeněk Koutský je i přes ujištění, že jeho bratři budou mít k dispozici umělou inteligenci, nejistý. Ne všechny aplikace jde podle něj ovládat před mobil. A ne každý šéf ve firmě bude nadšený z toho, že si jeho zaměstnanec v práci „hraje“ s mobilem. „Klukům je 16 let. Velice brzy je čeká první opravdová práce. Velmi pravděpodobně to bude v nějaké zajeté firmě. A tam určitě ještě nebudou plně podporovat práci na mobilu. Budou tam appky, které půjdou jen na desktopu atd. Na tenhle úhel pohledu se dívám. Aby byli dostatečně konkurenceschopní,“ přemýšlí obchodně Koutský.

Ovšem vývoj se nedá zastavit, uklidnil v komentáři Koutského diskutující. Nakonec ti, kteří budou umět ovládat umělou inteligenci vystrnadí ze zaměstnání ty, kteří se budou ohánět kancelářskými balíky. „Jasně, chápu. Ale zaměstnavateli by mělo být celkem buřt, jestli si na operaci v Excelu vygooglíš/zeptáš se GPT, jak to máš udělat. A kdo ty AI tooly bude ovládat, tak do pár let stejně z pracovních pozic vystrnadí lidi co umí ,jen‘ Officy,“ dozvěděl se Koutský.

Přišel i údiv nad tím, že se mladí páni nesetkali se základními programy počítače ve škole. Ať na základní nebo na střední. „Divím se, že na střední nebo na základce se s počítačem nějak neučili už. Každopádně bych je to aspoň trochu naučil, protože je velká šance, že minimálně v práci nebo na vysoké škole to budou hodně potřebovat,“ zaznělo.

A potvrzení přišlo i přímo ze školních škamen od učitele na gymnáziu. „Učím na gymplu informatiku a někteří ve 13 letech neznali Word, klávesové zkratky (ctrl+c), nechápou proč jim slova podtrhává počítač červenou vlnovkou… podle mě by je nutné základy měla naučit právě škola,“ pohoršil se nad vědomostmi některých žáků učitel gymnázia.

Ovšem s vědomostí dětí stran počítačů to nebude tak černé, jak by se mohlo zdát. Naopak, čeští žáci se umístili tento rok na prvním místě z 19 zemí v měření počítačové gramotnosti. „Žáci České republiky dosáhli v testu počítačové a informační gramotnosti nejlepšího výsledku ze všech zemí, které se zúčastnily mezinárodního šetření International Computer and Information Literacy Study (ICILS),“ napsal Národní ústav pro vzdělávání po vítězství českých žáků. A doplnil, že dívky svými dovednostmi a schopnostmi významně překonaly chlapce.

