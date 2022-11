Mladý lidovec: Nikdo nemá právo na dítě. Manželství pro všechny? Ne

reklama

Ke svému působení v KDU-ČSL řekl, že to pro něj byla „přirozená cesta“, jelikož je katolíkem. „Ale musím říct na rovinu, že KDU-ČSL není jen strana katolíků. Je to prostě uskupení lidí, kteří mají společný pohled na hodnoty. Ne jenom společnou víru,“ podotkl.



„Možná překvapivé“ podle něj je, že právě lidovci mohou oslovit mladé se svým řešením partnerství pro stejnopohlavní páry.

Odkázal na nedávný coming out poslance Jiřího Navrátila, jenž ve svých 45 letech oznámil, že je gay. Právě Navrátil se prý nyní zabývá novelou, která má řešit postavení stejnopohlavních párů.



„Naším cílem je této komunitě co nejvíce usnadnit život. Aby nenaráželi na bariéry a problémy, se kterými se během svého běžného života musejí nyní potkávat,“ podotkl Smetana a odkázal například na nemožnost uzavřít registrované partnerství na jakékoli matrice.



Navrátil by podle něj také chtěl o stejnopohlavním svazku hovořit jako o „partnerství“ s tím, že by se vypustil dodatek „registrované“. „To je důvod, proč nevstoupil do registrovaného partnerství, jelikož mu to přijde nedůstojné. Registrují se tady auta, značky, ale ne lidé,“ poukázal.

K žádostem, aby se označovaly stejnopohlavní svazky jakožto „manželství“, a nikoliv „partnerství“, Smetana uvedl, že mu vadí současné požadavky, které v rámci této diskuse upřednostňují práva rodičů nad právy dětí, a zaznívají názory, že by někdo měl „mít právo na dítě“. „V té argumentaci pro ‚manželství pro všechny‘ dochází k tomu, že se nepohlíží primárně na dobro dítěte. Já mám také dvě děti a nemyslím si, že mám na ně právo. Já je vnímám jako dar,“ uvedl s tím, že na dítě „nemá právo nikdo“, ať už jde o homosexuální či heterosexuální pár.



Brát by se podle něj měl ohled na to, aby děti vyrůstaly raději v „prostředí lásky“ nežli „v prostředí ústavní péče“.



K péči o dítě homosexuálními páry by podle poslance mělo být přistupováno citlivě. Naznačil například situaci, kdy dítěti zemře biologický rodič a rozhoduje se o tom, zdali bude dáno do ústavní péče či do péče druhému z partnerů homosexuálního svazku – takové situace je podle něj nutné řešit citlivě a přihlédnout k tomu, že by dítě mělo být ponecháno v prostředí, ve kterém vyrůstalo.



Sám prý hodlá hlasovat pro narovnání práv pro homosexuální páry, nikoliv však pro „manželství pro všechny“. V rámci otázky osvojování dětí homosexuálními páry hodlá podpořit individuální přístup, při němž by bylo případ od případu posouzeno případné osvojení dětí homosexuály, aby nemusely vyrůstat v ústavní péči.



