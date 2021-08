Mlask, chrocht. Plebs si utáhne opasky, papaláši z EU si přidávají. Takhle to je, odkryl Petr Žantovský

reklama

Článkem „Tálibán na rozdíl od Trumpa může dál tweetovat, neporušuje prý pravidla sítě“ začíná pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „V něm jsem si v pondělí na Echu24 přečetl, že sociální síť Twitter stále blokuje bývalého amerického prezidenta Trumpa, asi už doživotně, zatímco představitelé a komunikace Tálibánu na sociálních sítích mu nevadí. To je opravdu velice zvláštní zpráva, která svědčí o tom, že se tato sociální síť, ale samozřejmě i mnoho jiných institucí, dopouští jakési selektivní cenzury nebo selektivního rozhodování. A tak pro některé nějaká práva platí a pro jiné neplatí. A někteří jsou lidé jiné kategorie než ti druzí. Zkrátka a dobře do provozu mediální komunikace určité sociální sítě vstupuje soukromý politický názor jejich provozovatelů. Člověk by se tomu nedivil, je to konec konců jejich vlastnictví, tak ať si dělají, co chtějí. Je na každém, jestli se toho jejich kolotoče chce zúčastnit, nebo ne,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 40% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 27% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 14% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 5% Šafránková (SPD) 11% hlasovalo: 11089 lidí

Pro mnoho lidí to je výhodné, takový Donald Trump tam měl kolem 88 milionů sledujících. Čili to pro něj byla obrovská příležitost, jak mluvit ke svému publiku. To určitě je velké dílo sociálních sítí, že se jim za pár let existence povedlo dát dohromady takhle silný zájem. Ale ony se tím dostaly i do situace, že tu mediální zbraň zneužívají, a to zcela bezprecedentně a zcela proti smyslu téhle komunikace. Sociální síť ve svých začátcích, kdy si tam píšete se svými kamarády o tom, že jste byl na pivu a udělal jste si tam selfíčko, byla takové prenatální stádium toho, co opravdu sociální sítě dokážou. Především dokážou předávat informace. První to pochopily komerční firmy a začaly vedle existence vlastní webové prezentace nabízet své produkty a služby prostřednictvím sociální sítě a zjistily, že tím získávají další a další možné cílové publikum nebo nové zákazníky,“ podotýká mediální analytik.

Co není dovoleno Trumpovi, je dovoleno Tálibánu

A protože politika je svého druhu byznys, jak o ni smýšlel Karel Marx či ještě dříve zakladatel moderní ekonomie Adam Smith, tak i tento byznys se přenáší sociálními sítěmi. „To jsme viděli mimo jiné i na Donaldu Trumpovi. Ale zpátky k Twitteru. Tato zpráva se objevila ještě v okamžiku, kdy Tálibán nebyl úplně u moci, nebyl ještě v Kábulu, nebyl ještě v prezidentském paláci, ale pravda prezident Ghaní už byl mimo území Afghánistánu. Každopádně Tálibán stále ještě bojoval o Kandahár nebo nějaká předměstí a všechno bylo v běhu. A připomenu, proč letos v lednu Twitter natrvalo smazal účet americkému prezidentovi Trumpovi. Údajně kvůli podněcování k násilnostem. To byla ta demonstrace před Kapitolem, při které ale Trump nevybízel k žádným násilnostem nebo něčemu takovému. Byla to čistě politická objednávka a Twitter se dal jasně do služeb Demokratické strany a Joea Bidena,“ připomíná Petr Žantovský.

Tehdy jsme tomu takhle rozuměli, ale v tomto světle už těžko rozumět skutečnosti, že Twitter nyní bez jakéhokoli omezení nechá komunikovat na svém kanále Tálibán. „Přitom i v okamžicích, kdy se stále ještě bojovalo a různí mluvčí Tálibánu tam denně propagandisticky informovali o nově dobytých územích a podněcovali k násilí, minimálně proti stále tehdy ještě oficiální afghánské vládě. To je dvojí metr, který je naprosto nepřijatelný a je to jeden z mnoha dalších důvodů, proč se zamýšlet nad tím, zda ty sociální sítě nejsou spíše sociálně patologické sítě a jestli nevstupují do řízení společenských dějů a toho, co se děje kolem nás, způsobem nepřijatelným, nevhodným, neodpovídajícím jejich místu ve společnosti. Takže bych Twitteru dal černý puntík, zdaleka ne první a jistě ne poslední, protože se opět zachoval jako subjekt, který vstupuje do dějů aktivisticky, aktivně a nemá jednotný metr na všechny, kdo ho chtějí využívat. Twitter není příčinou vítězství Tálibánu, ale zcela určitě mu nijak nebránil,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Bruselská šlechta si bude lítat víc, ostatní se uskromní

Před několika dny nás několik médií informovalo o tom, kdo si už zase libuje v tom, že káže vodu, ale pije víno. „Také jde o téma dvojího metru. Bruselská věrchuška, která nás teď častuje takovými hezkými projekty typu Green Deal, Zelená dohoda pro Evropu, svým novým rozhodnutím zvýšila maximální limit na soukromé lety bruselských činitelů a úředníků v řádu milionů eur. Abych byl přesný, za posledních pět let měli členové Evropské komise či europoslanci schválen maximální limit 10,71 milionu eur na podobné lety. Na příští čtyři roky, tedy o rok kratší období, už to bude 13,5 milionu eur. Když to tak propočítám, tak je to plus mínus o padesát procent více. Je zajímavé porovnat tuto informaci se skutečností, že si podle Unie musíme začít všichni pořádně utahovat opasky,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Volby by měly být o tom, jestli v tom spolku chceme být

Jako zdůvodnění totiž zaznělo, že za to může covidmánie, protože se během ní snížil počet vhodných běžných komerčních letů. „Nevím, jak to kdy s tím souviselo. Možná tím chce být řečeno, že je třeba společnostem, které provozují různé lety, svým způsobem refundovat ty ztráty. Ale spíš to je jenom taková floskule, protože covidem se dnes zdůvodňuje kdeco. Asi se to začne brzy zdůvodňovat jako za komunistů, vzpomínáte? Letos nejsou třešně, za to můžou komunisti. Švestky napadla choroba šárka, za to můžou komunisti. Tak teď to bude tak, že za všechno může covid. Nechci zlehčovat, je to praktická a urážející situace, ale i další podnět k uvažování o tom, zda v takovém spolku, který chce pro sebe ponechat výhody, co ale zaplatí ti chudší, máme setrvávat. Osobně jsem přesvědčen, že ne a že by to mělo být jedním z hlavních témat podzimních voleb,“ doporučuje Petr Žantovský..

Zesměšňuje se produkcí toho, co považuje za myšlenky

Oba odešli z politiky a pokračovali obdivuhodně ve svém uměleckém díle. „Naopak třeba Michal Prokop pořád stál jednou nohou na půdě hudby a druhou na půdě politiky. Jeho politické ambice byly mnohem větší než těch dvou jmenovaných. Nějak si je saturoval, prošel mnoha a mnoha funkcemi, nakonec se vrátil k muzice a docela úctyhodně. Ale není to ten principiální přístup: buď dělám tohle a věnuji se tomu naplno, nebo dělám naplno tamto. Jiné je dělat obojí a mít na každé poloviční nebo ještě menší kapacitu. Mluvím o tom takhle zeširoka, protože mi je hrozně líto, když se talentovaný umělec zesměšňuje produkcí myšlenek či čehosi, co považuje za myšlenky. Tenhle článek je zároveň důkazem toho, jak se tohle neoliberálně demokratické novinářské spektrum začíná prát mezi sebou, jak se začínají navzájem nenávidět a ten, kdo má v ruce černého Petra, je ten, kdo nejméně ví, nejvíce vykřikuje a nejvíce používá vulgární výrazivo,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V tomto případě se jedná o Fórum24, ale u něj jsme na to zvyklí. „Až si někdy říkám, jestli je správné, že tím, že o něm mluvím, mu dělám reklamu, protože mnoho lidí o jeho existenci vůbec neví. Vyjedete pět kilometrů za Prahu a řeknete tam ‚Hlídací pes‘ nebo ‚Fórum24‘ a oni na vás koukají. Aha, hlídací pes to je náš Alík a Fórum24 to nevíme. Tak to je takové hodně přeceněné a málo sledované, je to jenom politikum, které je odněkud dobře placené a má za to přinášet do webového prostoru nějaký typ myšlenek. Ten útok pana Pocestného v první řadě na konkurenční Echo24 a také na levicový server A2larm ukazuje jen to, že lidé, kteří se shromažďují kolem Fóra24 jsou v úzkých. Nemají vůbec žádné argumenty, mají pouze nálepky. Pan Pocestný tam popisuje, v čem všem je Echo24 či někdo jiný špatný a vše obaluje myšlenkou, že by všechny mediální zdroje měly být pluralitní, vyargumentované a plné věcných údajů,“ všímá si mediální analytik.

Pocestného i s kapelou strčí politik znalostmi do kapsy

Ale nazvat tak Hynka Fajmona mu přijde hodně hrubé vzhledem k tomu, co politického už v životě dokázal. „Jediné, co je o něm schopen pan Pocestný napsat, je, že čekáme, že založí český Ku-klux-klan. Dále Patrika Nachera nazývá kariéristickou nulou. Na místě Patrika bych se hodně naštval, protože jestli někdo něco v Parlamentu opravdu aktivně dělá, a nemusím s ním vždy souhlasit nebo nemusí být vše, co prosazuje, v souladu s mým názorem, tak je to Patrik. Je to velmi pracovitý a aktivní člověk. A jestli něco fakt není, tak není nula. Ten strčí kytaristu i s celou jeho kapelou Montezuma, co se týče znalostí a vzdělání, do kapsy stokrát. Takže to mi přijde jako velmi urážlivé. A tímhle způsobem postupuje i vůči dalším protagonistům českého politického a mediálního světa. Naváží se i do Jiřího Peňáse, což je novinář opravdu ryze pravdoláskovnický, a to už z časů, kdy dělal v Týdnu či v Lidových novinách,“ kroutí mediální odborník hlavou..

Autentický pravičák, co 25 let bojuje proti České republice

Domnívá se, že když už Marek Pocestný nabírá na rohy i takové lidi, jako je Jiří Peňás, tak už musí být ve Fóru24 hodně velký strach z jejich existence. „Celé to směřuje k tomu, že všechno to, co se děje v Echu24, jsou ‚klausovské‘ představy o světě, tedy že vyjadřují názory Václava Klause staršího. No, nemyslím si, že by zrovna Peňásovy nebo Štindlovy názory odpovídaly názorům Václava Klause. Nu ale dobrá, pan Pocestný se může mýlit. Ale baví mě, když nám jako autentické pravičáky představuje lidi jako Daniel Kroupa, Pavel Bratinka, Jan Kalvoda nebo Karel Schwarzenberg. Jsou to všechno lidé, kteří byli kdysi dávno spojeni s vládní stranou, dnes už v původní podobě neexistující, a to ODA. Asi by bylo dobré vědět, že pan Šafr, šéfredaktor Fóra24, spolupracoval na propagaci a vnější tváři ODA v 90. letech,“ míní Petr Žantovský.

Do voleb s úsměvem

Tak by ho zajímalo, jestli to je ze strany Marka Pocestného patolízalství, nebo mu to tam navíc dopsal šéfredaktor sám. „Ale předkládat nám lidi jako Kalvoda, který je už pětadvacet let spojen s jedinou věcí, a to je arbitráž proti České republice kvůli krevní plazmě firmy pana Šťávy, jeho kamaráda z jižních Čech, jako autentického konzervatismu, to se musím smát. A když poslouchám pana Daniela Kroupu v jeho milionech výstupů v České televizi a jinde, tak o tom konzervatismu mám také velké pochybnosti. Myslím, že to je celé jedna velká propagandistická splácanina. Jen tedy opakuji, že je škoda, že se lidé, kteří umí dobře dělat jiné věci, propůjčují k tomu, aby dělali tyto věci. Není jich to hodno a je to velká škoda. Mimochodem esej byl převzat z Revue Babylon, který vede Petr Placák celá léta za veřejné prostředky. To jen tak pro zajímavost. Jestli je Petr Placák také autentický konzervativec, to nechť posoudí pan Pocestný,“ dodává mediální analytik.

