Mluvčí francouzské vlády nepěkně promluvil o zemích Visegrádu, že využívají Unii jen finančně

23.06.2018 18:11

Česká republika nevyšle, stejně jako další země V4, na minisummit Evropské unie svého zástupce. A to se nelíbí například Francii, která za to Česko zkritizovala. Píše to server Echo24.cz.