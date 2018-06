Mluvila, i když je to zakázané. Politička ČSSD má průšvih

Starostka výsledky referenda oznámila na sociální síti Facebook. Uvedla, že po dlouhé diskusi 88 procent přítomných sociálních demokratů řeklo menšinové vládě NE. Někteří členové ČSSD toto nedělní zveřejnění vnímají jako pokus o ovlivnění dosud nerozhodnutých členů strany. Hlasování přitom pokračuje do dnešního dne, zítra pak budou známy výsledky.

„Paní starostka porušila usnesení, už jsem ji na to upozornil. Obecně nejsem příznivec toho psát něco na Facebook pozdě večer. Měla s tím počkat do rána a třeba by si svoji potřebu to ventilovat ještě rozmyslela,“ uvedl k tomu předseda ČSSD v Libereckém kraje Jan Mečl. Zároveň dodal, že ona je rebelka a sekat hlavu ji za to rozhodně nebudou.

Náměstek hejtmana Pavel Svoboda, jenž je členem krajského předsednictva ČSSD, dodal, že Žatecké chybí dostatek vnitřní disciplíny. „Zveřejňování dílčích výsledků k ničemu nevede,“ uvedl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček je však smířlivější, nemyslí si ani to, že by kvůli zveřejnění výsledků mohlo dojít k ovlivnění dalších členů strany. A rozhodně nedojde k tomu, aby Žatecká byla potrestána. „Je to věcí jejího svědomí, jemuž se bude zodpovídat,“ dodal Hamáček.

