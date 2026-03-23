Moravec po konci v ČT vystrčil růžky. A začal se hádat

23.03.2026 8:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Bývalý moderátor ČT Václav Moravec prošel proměnou. Jako zaměstnanec veřejnoprávní televize se držel zpátky, pokud jde o vyjadřování na sociálních sítích, ale teď, když již není zaměstnancem ČT, vystupuje na sociálních sítích aktivněji. A nebere si servítky.

Foto: screen ČT24
Popisek: Moravec se loučí

Server Mediář upozornil, že člen Rady ČT Pavel Matocha žádá po řediteli ČT Hynkovi Chudárkovi, aby se ve vysílání objevovali nejen experti na očkování, kteří poukazují na přínosy očkování, ale také osoby, které očkování kritizují. „Zvěte do diskusí i antivaxery, žádá po ČT radní Matocha. Chce statistiky hostů,“ napsal server Mediář hned v titulku. Chudárek podle serveru přislíbil, že dodá přehled toho, kdo byl zván k tomuto tématu.

Což vzbudilo nevoli na sociálních sítích. I bývalý moderátor Otázek Václava Moravce k tomu napsal pár slov. „Samoobsluha pseudovyváženosti, o níž jsem drahnou dobu mluvil,“ upozornil Moravec.

Vykročil tak z rámce, který si stanovil jako zaměstnanec ČT. Jako pracovník veřejnoprávní televize na sociálních sítích většinou zařazoval zpátečku, informoval pouze o tom, o čem budou Otázky Václava Moravce a nevyjadřoval se k různým tématům. V rozhovoru pro Blesk před více než patnácti lety oznamoval dokonce, že nechodí ani k volbám, aby si držel odstup od politiků, kteří chodili k němu do studia. 

K volbám nechodím kvůli střetu zájmů. Ne že bych té volené straně pak nadržoval, naopak bych na ni byl ještě tvrdší než na ostatní. Programy čtu, tvrdím, že by lidé k volbám měli chodit, a dělám všechno, abych je přesvědčil.“

O pseudovyváženosti hovořil i v okamžiku, kdy divákům oznamoval, že z ČT odchází. A o pár hodin později o pseudovyváženosti hovořil na sociálních sítích. 

„Vážení diváci i nediváci, milí přátelé i nepřátelé, předně mi dovolte, abych vám z celého srdce poděkoval za obrovské množství pozitivních reakcí na má poslední slova pronesená v posledních Otázkách, které nesly mé jméno. Jak jsem zmiňoval, můj čas se dneškem v České televizi po více než jednadvaceti letech naplnil. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemůžu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje nejen preambule Kodexu České televize. Podléhání politickým a lobbistickým tlakům je podle mého názoru pro žurnalistiku cesta do pekel. Ale z popela se může vždy zrodit nový začátek. Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech a nikoli pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva. Budu hájit důležitost silné televize veřejné služby a jsem přesvědčen, že se jí dříve či později opět dočkáme,“ pravil Moravec.

 

Ohledně vyváženosti se s Moravcem pustila do křížku zdravotní sestra Pavla Petrů.

„To je váš pseudopohled na vyváženost. Nechť zazní oba názory, nechť v diskusi zvítězí ten lepší... a divák si pak vybere, rozhodne se sám, nechte to na něm. Divák nepotřebuje váš zmanipulovaný předžvýkaný názor. Divák chce informace! Z obou táborů. Je dobře, že jste pryč. Ale stále je tam ještě mnoho aktivistů, ideologů a propagandistů, kteří si Českou televizi zprivatizovali pro svůj ideologický boj,“ sdělila Moravcovi.

Ale bývalý moderátor ČT si trval na svém a netradičně odpovídal těm, kdo mu příspěvek komentovali.

„Pravda založená na faktech a relevanci je základním atributem objektivity, jak o tom pojednává teorie žurnalistiky. To, že to nazýváte aktivismem, je důkaz, že máte na vše názor bez studia faktů. Žijte si v postfaktické době a kádrujte dál novináře, jak to dělali soudruzi,“ argumentoval.

 

Zdůraznil, že nemá smysl dávat prostor lidské hlouposti. Dovolával se tady slov T. G. Masaryka.

„Ano, jet na stranu lidské hlouposti... To je teď opět módní. Zlatá slova T. G. M.: ‚Lidé jsou rádi hloupí, ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi‘,“ připomínal slova zakladatele Československa, na které Česká republika navazuje.

 

