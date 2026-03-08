Moravec v poslední minutě vysílání: Končím v ČT

Moderátor Václav Moravec 21 let seděl ve studiu Otázek Václava Moravce. Po rozhovoru s expremiérem a bývalým guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem 8. března 2026 oznámil, že jeho čas v České televizi „se naplnil“.
„Čas naší diskuse se naplnil. Stejně jako se naplnil můj čas v České televizi. Po více než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT. Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti či ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu. Děkuji vám všem, divačkám a divákům, za jednadvacetiletou přízeň. České televizi pak za skvělou příležitost. Děkuju všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali Otázky. Přeji hezký zbytek neděle a někdy příště na shledanou,“ rozloučil se s diváky svého pořadu Moravec.
Moravcovo oznámení zaznělo jen pár týdnů poté, co z týmu OVM zmizela dlouholetá moderátorova kolegyně Hana Andělová. Tu vedení od pořadu odstavilo s tím, že jako dramaturgyně jednala v rozporu s principem rovného přístupu.
Ve stejném duchu se vyjádřil i na sociální síti X.
V diskusi pod jeho příspěvkem zaznělo od diváků, že Moravcova odchodu litují. „Tak to dokázali. Mrzí mě to,“ padlo.
