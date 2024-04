Moravský espéďák: Rusko už za dva roky nebude existovat. Psali analytici z USA

reklama

Věci se tehdy pohotově chopily Hospodářské noviny, vlastněné přes společnost Economia oligarchou Zdeňkem Bakalou, a jeho redaktorka Adéla Klečková se článku zhostila s typickým svazáckým zápalem.

Píše se v něm o tom, že USA ztratí dominantní postavení ve světě, Čína zpomalí, v Evropské unii posílí vlastenecké tendence jednotlivých států a Rusko se rozpadne na několik poloautonomních států. Zdá se, že se některé predikce naplňují, jiné spíše ne. USA si zatím zachovávají svou pozici supervelmoci, i když jejich vliv se postupně omezuje jen na své satelity.

Čínské zpomalení ekonomiky je sice patrné, ale v porovnání s Evropskou unií je to stále asijský tygr. EU samotné se zatím daří potlačovat národní cítění jednotlivých států, volby to však mohou změnit. Co se týče Ruska, tam musí mít Bakalova svazačka kyselý úsměv na tváři. Nejenže se tato země ekonomicky nezhroutila, ale ještě k tomu vykazuje, na rozdíl například od Německa, solidní růst ekonomiky a stabilitu své výrobní základny.

Pokud bylo Rusko v nelehké situaci před dvěma lety z důvodu západních sankcí, dnes se přeorientovalo na jiné země a celý Západ s USA už zjevně nepotřebuje. Kdo že to tvrdil opak ve větě: „Západ nepotřebuje Rusko, ale Rusko potřebuje Západ?“ Pamatujete si dobře, byl to „analytik“ Igor Lukeš.

Bakalovu svazačku a Igora Lukeše však nechme stranou, jejich rozbory a analýzy nemají valnou hodnotu. Pojďme se však podívat na George Friedmana, zakladatele a ředitele zpravodajské agentury Stratfor, jehož orientace ve světové politice je na rozdíl od nich fenomenální.

V rozhovoru před osmi lety překvapivě upřímně popsal americkou strategii v Evropě, Asii i na Blízkém východě, která se zaměřuje na rozdmýchávání konfliktů mezi jednotlivými státy a následnou výhodou ze vzniklé situace pro USA. Jako nejdůležitější věc, která může ohrozit Spojené státy, uvedl, že německý průmysl se nesmí spojit s ruskými přírodními zdroji a Američané musejí za každou cenu udržet hradbu mezi těmito dvěma mocnostmi. Koneckonců tuto doktrínu USA vztaženou na Německo a Rusko potvrdil i generál v záloze Andor Šándor ve své knize „Čeká nás pohroma?“ ze stejné doby.

Když si toto jedenáctiminutové video poslechnete, více pochopíte, proč USA tak vadil plynovod Severní proud vedoucí z Ruska do Německa a proč prezident Biden v lednu 2022 prohlásil, že ukončí existenci plynovodu v případě plnohodnotné války Ruska proti Ukrajině. Samotný plynovod, jak víme, explodoval o nějakých devět měsíců po tomto prohlášení amerického prezidenta. Prostě Německo a Rusko se podle americké doktríny nesmějí dostat do symbiózy, jinak by to ohrozilo americké zájmy v Evropě. To se Američanům zadařilo, Rusko však stále existuje a nevykazuje známky rozpadu. Naopak, v paritě kupní síly už předběhlo Německo a stalo se největší evropskou ekonomikou. Kde udělali soudruzi z Bakalovek chybu?

