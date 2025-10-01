Moskva úsečně k možnosti předání raket Tomahawk Ukrajině

Válka na Ukrajině trvá už přes 3,5 roku a Američané zvažují, že obráncům pošlou rakety, u kterých to ještě donedávna bylo naprosto nemyslitelné. Jde o rakety Tomahawk s plochou dráhou letu a dlouhým doletem. Podle amerického viceprezidenta J. D. Vance administrativa prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že je Ukrajincům poskytne. Vyjádřil se v tomto smyslu pro televizi Fox News.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
„To, co prezident udělá, je to, co je v nejlepším zájmu Spojených států amerických,“ zdůraznil Vance.
Tomahawky mají dolet 2 500 km – což je dostatečně daleko na to, aby v případě odpálení z Ukrajiny zasáhly Moskvu a většinu evropské části Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden varoval představitele Kremlu, že by měli „vědět, kde se nacházejí protiletecké kryty“.
Z ruské strany přišlo varování.
„Otázkou je, kdo může tyto rakety odpálit? Mohou je odpálit pouze Ukrajinci, nebo to musejí dělat američtí vojáci?“ ptal se v reakci na americké úvahy mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Kdo určuje cílení těchto raket? Americká strana, nebo samotní Ukrajinci?“ ptal se dál.
Dmitrije Peskova citovala agentura Reuters.
Putin již dříve varoval, že si Rusko vyhrazuje právo zaútočit na vojenská zařízení v zemích, které Ukrajině dovolí použít své rakety k útoku na Rusko.
Andrej Kartapolov, šéf obranného výboru ruského parlamentu, pro zpravodajský server Majak řekl, že všichni američtí vojenští specialisté, kteří by pomohli Ukrajině odpálit Tomahawky proti Rusku, se stanou terčem Moskvy. „A nikdo je neochrání. Ani Trump, ani Kellogg, ani nikdo jiný,“ řekl.
Peskov také naznačil, že ani Tomahawky nedokážou změnit poměr sil na bojišti.
„I kdyby se to stalo, neexistuje žádný všelék, který by mohl změnit situaci kyjevského režimu na frontě. ... A ať už jsou to Tomahawky nebo jiné rakety, nebudou schopny změnit dynamiku konfliktu,“ řekl Peskov s odkazem na pomalé, ale stabilní zisky ruských sil na východě Ukrajiny.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Ukrajinská tajná služba spočítala, že od startu ruské invaze na Ukrajinu Rusové poslali nad Ukrajinu už přes 50 tisíc dronů Šahíd. To je něco, co do značné míry utváří situaci na bojišti. Na začátku války přitom prý Rusové s využitím dronů příliš nepočítali.
„Postupně formují specifické jednotky, podobné našim Obranným silám bezpilotních systémů. Začínáme chápat, kdo rozhoduje o provedení těchto úderů,“ řekl Jurij Bělousov, který vedl oddělení pro boj s trestnými činy spáchanými v ozbrojených konfliktech na generální prokuratuře. S odvoláním na další zdroje přinesl informaci i server Kyiv Independent.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.