Musíme lidi probudit! Martha Issová odhalila, jak změnit poměry v Česku

Herečka Martha Issová se v rozhovoru pro aktuálně.cz obula do českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle jejích slov Babiše nezajímá dialog, neboť nás všechny bere jako zlobivé zaměstnance své firmy.

Issová se sama účastní demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. „I když jsou požadavky spolku Milion chvilek pro demokracii zcela konkrétní a bylo by skvělé, kdyby se některé z nich podařilo prosadit, ohledně demise Andreje Babiše jsem spíš skeptická. Vším, co dělá, nám dává jasně najevo, že ho dialog nezajímá,“ podotkla Issová a dodala, že demokracie přitom na dialogu mezi voliči a jimi volenými zástupci stojí.

„Zvolení zástupci pracují i pro lidi, kteří je nevolí, takže je například každý z nás zaměstnavatel Andreje Babiše. Zdá se mi ale, že nynější vláda na tuhle skutečnost zapomněla, a naopak na nás pohlíží jako na zlobivé zaměstnance své firmy. V poslední době se často setkávám s názorem, že má člověk svá občanská práva využívat jenom v demokratických volbách. To by znamenalo, že má jít, hodit lístek do urny, čtyři roky být zticha, a potom může zase znovu volit,“ uvedla Issová.

Ona sama si však takhle demokracii nepředstavuje a vnímá ji jako uspořádání, které vyžaduje nasazení každého člověka, jeho bdělost, aktivitu a dávání si věcí do souvislostí.

„To samozřejmě předpokládá, že by se všichni měli aspoň obecně informovat, co se ve veřejném prostoru děje, a to je pochopitelně pro lidi míň pohodlné. Pokud jsme se ovšem rozhodli žít v demokracii, je každé občanské probuzení velmi důležité a v tom vidím hlavní přínos současných demonstrací. Přestože politici dialog s námi odmítají, musíme jim ukázat, že na něm trváme. Aktivity občanské společnosti slouží k tomu, aby dali občané svým představitelům zpětnou vazbu,“ uvedla.

