Musíme změnit povolenky. Havlíček ostře o zelené evropské energii

Podle vicepremiéra a ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka (ANO) se český jaderný program vrací na mapu Evropy, přičemž příprava nových bloků v Dukovanech i Temelíně pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Havlíček zdůraznil, že rok 2029 jako termín pro zahájení stavby v Dukovanech zůstává reálný a spuštění prvního bloku by mělo proběhnout kolem roku 2036.
„Všechno jede podle jízdního řádu, který jsme vytyčovali už v letech 2019 až 2020,“ potvrdil v rozhovoru.
První místopředseda Babišovy vlády v rozhovoru popisuje dramatický obrat v tom, jak je jaderná energetika vnímána na mezinárodní scéně, zejména v Bruselu. Podle jeho slov se před pěti až šesti lety na jádro pohlíželo jako na „zdroj minulosti“. Vzpomněl si, že když v roce 2019 jako „zelenáč“ dorazil do Bruselu s plánem na obnovu českého jaderného programu, ostatní evropští představitelé se na něj dívali jako na „exota“. Tehdy mu bylo otevřeně sděleno, že jaderná cesta není dobrá a že by se jí Česko nemělo vydávat.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jako symbolický zlom uvádí i současný postoj Německa, které sice své velké bloky odstavilo, ale dnes se s respektem dívá na českou přípravu malých modulárních reaktorů a projevuje zájem o spolupráci. Po desetiletích odmítání jádra hledá cesty k energetické stabilitě.
„Německá ministryně hospodářství projevila zájem o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů, což je naprostý zlom v jejich dosavadní politice,“ uvedl Havlíček s tím, že Němci začínají uznávat chybu v odstavení svých velkých jaderných zdrojů.
První malý modulární reaktor v ČR má vzniknout v Temelíně
Ministr v rozhovoru potvrdil, že příprava prvního malého modulárního reaktoru (SMR) v České republice je v plném proudu a probíhá v úzké součinnosti s britským partnerem Rolls-Royce SMR. Zdůraznil, že strategickým milníkem se stal přímý akcionářský vstup společnosti ČEZ do tohoto britského vývojáře, čímž si Česko zajistilo roli spoluinvestora a budoucího dodavatele komponent pro světové trhy. Podle Havlíčka se tak Česká republika posunula z pozice pouhého zákazníka do role technologického partnera, což má zásadní význam pro zapojení domácího průmyslu.
První pilotní projekt malého reaktoru by měl vyrůst v lokalitě jaderné elektrárny Temelín, která disponuje potřebnou infrastrukturou a je pro tento účel již prověřena. Havlíček vysvětlil, že termín „malý“ je v tomto případě relativní, neboť projektovaný výkon reaktoru Rolls-Royce dosahuje přibližně 470 MW, což je srovnatelné s výkonem jednoho bloku v Dukovanech. Stavba v Temelíně by měla následovat jen s několikaměsíčním odstupem po dokončení prvního referenčního bloku ve Velké Británii, přičemž spuštění se očekává v polovině 30. let.
Kromě technických parametrů Havlíček zmínil i nutnost vytvoření stabilního legislativního a finančního rámce. Stát podle něj musí investorům poskytnout podobné záruky jako u velkých jaderných bloků, aby byla zajištěna návratnost miliardových investic. Zároveň uvedl, že v příštím roce by měla vláda učinit klíčová rozhodnutí, která umožní společnosti ČEZ zahájit konkrétní kroky k realizaci. Malé modulární reaktory vnímá nejen jako zdroj elektřiny, ale také jako ideální náhradu uhelných tepláren, což potvrzuje i zájem o jejich budoucí umístění v lokalitách současných uhelných elektráren, jako jsou například Tušimice. Zatím se jedná spíše jen o výhledovou lokalitu.
Systém emisních povolenek likviduje konkurenceschopnost evropského průmyslu
Podle analýz společnosti ČEPS je možné uzavřít elektrárnu Počerady, aniž dojde k ohrožení stability sítě, u Chvaletic je však situace složitější a část bloků bude zřejmě muset zůstat v provozu jako záloha. Havlíček v této souvislosti varoval, že stát musí zajistit investiční jistoty pro budování nových plynových zdrojů, jinak soukromí investoři do rizika nepůjdou.
„Žádný investor dnes nepůjde do žádné investice, pokud nebude vidět racionální míru návratnosti,“ vysvětlil a dodal, že stát si dnes fakticky kupuje energetickou bezpečnost výměnou za garance výkupních cen.
Jeho kritika pak směřovala především k systému emisních povolenek, který podle Havlíčka likviduje konkurenceschopnost evropského průmyslu. Zatímco podíl Spojených států na světovém HDP zůstává stabilní, Evropa za posledních 25 let drasticky oslabila ve prospěch Číny. Havlíček proto podporuje snahy o zastropování cen povolenek nebo jejich úplné vyjmutí z plynových zdrojů pro výrobu elektřiny.
„Exportujeme CO2 do zemí jako Turecko nebo Čína, kde se ocel vyrábí s horší účinností, a přitom si v Evropě ničíme vlastní profitabilitu,“ varoval ministr. Podle něj jsou klimatické cíle pro roky 2035 a 2040 v současné podobě nerealistické a evropští politici by se měli místo ideologie začít řídit ekonomickou realitou.
