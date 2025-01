Musk promluvil k AfD. Scholzovi se to nelíbí

Členové Alternativy pro Německo se sešli ve východoněmeckém Halle na předvolebním setkání. A toto setkání bylo speciální. Promluvil zde jeden z nejbohatších mužů planety Elon Musk.

Na setkání AfD Musk prohlásil, že si Němci musejí udržet své hodnoty. Že je nesmí ztratit v moři multikulturalismu.

„Měli byste popisovat sami sebe jako národ žijící v Evropě a měli byste se méně zabývat Bruselem. To je můj názor. Z Bruselu přichází příliš mnoho byrokracie, příliš mnoho vlivu globálních elit,“ konstatoval Musk.

Podle jeho mínění je třeba v maximální možné míře omezit vliv globalistických elit a nechat jednotlivé národy, aby si samy vybraly cestu. A AfD podporuje proto, protože věří, že Německo nasměruje právě na tuto cestu. „Jste pro Německo tou největší nadějí,“ zvolal Musk.

A ze sálu mu odpověděl další hřímající potlesk.

Elon Musk‘s full speech at AfD-Rallye in Halle with Alice Weidel (Elon Musk‘s komplette Rede vom AfD Parteitag in Halle mit Alice Weidel) pic.twitter.com/8SEBioNYaB — Chixbro (@Chixbro1) January 25, 2025

„Bojujte za skvělou budoucnost pro Německo,“ hřímal Musk. V odpověď přišel mohutný potlesk. Tleskalo mu na 4500 lidí. „Bojujte za to, abyste znovu mohli prožívat skvělou budoucnost!“

Kandidátka AfD na kancléřku Alice Weidelová Muskovi za jeho vystoupeení poděkovala a popřála mu hodně sil ve snaze „udělat z Ameriky znovu skvělou zemi“.

Nakonec vyzval k návratu ke zdravému rozumu i do německé politiky a opakovaně volal, že je především třeba za každou cenu udržet svobodu projevu, protože právě ta je základem demokracie.

Zato dosluhující kancléř z řad sociální demokracie Olaf Scholz prohlásil, že sice podporuje svobodu slova, ale nikoli pro šíření krajně pravicových názorů, jaké předvedl Musk. Na Scholzova slova upozornila např. agentura Reuters.

Musk AfD podpořil opakovaně a Scholz mu opakovaně vzkázal, že je na Němcích, koho si zvolí do parlamentu a Musk do toho jako člověk žijící v USA nemá co mluvit.

