Může to být mnohem víc, až milion. Ruská mobilizace v „tajném dokumentu“

Ruská federace by podle ministra obrany Sergeje Šojgu mohla povolat do zbraně až 25 milionů lidí, ale fakticky povolává pro válku na Ukrajině jen 1 procento z tohoto lidského rezervoáru. Šojgu hovořil o 300 tisících mobilizovaných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vedle něj také ruský opoziční list Novaja Gazeta upozorňují, že do zbraně bude povoláno mnohem víc lidí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu v noci ze čtvrtka na pátek Rusům v jejich rodném jazyce sdělil, že mobilizace, kterou vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, se vůbec nebude týkat asi 300 tisíc lidí, jak zaznívá z ruských oficiálních míst, ale minimálně milionu osob.

Novinář a režisér Jack Losh vyslovil na sociální síti Twitter totožnou myšlenku. Odvolával se při tom na informace ruského listu Novaja Gazeta.

„Novaja Gazeta uvádí, že Putinovým skutečným plánem je povolat k boji na Ukrajině milion Rusů, spíše než údajných 300 000. Podle utajovaného sedmého odstavce mobilizační vyhlášky, která jednoduše říká: ‚Pro úřední použití‘,“ napsal Losh.

Když se měl Kreml k utajovanému sedmému dodatku mobilizační vyhlášky vyjádřit, prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov konstatoval, že se v tomto bodě hovoří o počtech mužů, kteří budou mobilizováni. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu však občany uklidňoval, že mobilizace se bude týkat jen asi 300 tisíc lidí.

Server arabské televize Al-Džazíra připomněl, že podle Sergeje Šojgu Rusko teoreticky může povolat do zbraně až 25 milionů lidí s bojovými zkušenostmi, ale z tohoto objemu bude v tuto chvíli povoláno jen asi 1 procento.

„Obecně by plná mobilizace znamenala, že každý člověk ve vojenském věku, od 18 do 60 let, by nemohl opustit Rusko a musel by nastoupit do armády. Není jasné, zda to tato částečná mobilizace znamená," uvedl Gabriel Elizondo z Al-Džazíry, který se hlásí z ukrajinského Kyjeva.

Britské ministerstvo obrany uvedlo, že tento krok má pravděpodobně za cíl omezit počet dezercí a má zmírnit okamžitý tlak na armádu.

Arme Petimezas, vedoucí analytik skupiny AFS, řekl tiskové agentuře Reuters, že „pro Rusko to zatím není totální válka, protože neprobíhá plná mobilizace. Myslím si však, že Putin je podceňován. Prozatím pokaždé eskaloval napětí. Pro něj je to otázka života a smrti. Nevím, proč by jeho dalším krokem měla být deeskalace, pokud nevyhraje".

Politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 prohlásil, že Rusko už jen těžko hledá dobrovolníky pro válku na Ukrajině. Proto na částečnou mobilizaci došlo.

Ti, kteří se chtěli zúčastnit, ať už z důvodu nějakého patriotismu, nebo protože je lákala finační odměna, tak už se prostě účastní, nebo už se zúčastnili, a je velmi pochybné, že ti dobrovolníci, kteří jsou tam teď, by dobrovolně prosloužili svůj kontrakt. Částečná mobilizace není mobilizace plná, jakou má Ukrajina, ... je to velmi výběrové,“ upozornil Kofroň.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

