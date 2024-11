My jednáme z pozice síly. Z Ruska přišel ostrý vzkaz Trumpovi

Státem zřizovaná ruská televize, která v Rusku plní roli propagandy, po amerických volbách odvysílala „reportáž“ s nahými fotkami budoucí první dámy USA Melanie Trumpové. Lechtivé fotky byly z dob, kdy si Melanie Trumpová v USA budovala kariéru modelky a sňatek s Donaldem Trumpem byl ještě v daleké budoucnosti. Ze strany státem zřizované ruské televize je to otevřený políček do tváře nastupující Trumpově administrativě. Sám Donald Trump na provokaci ruské televize veřejně nereagoval, ale jistě ji zaznamenal. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 13349 lidí

Když se zdálo, že se vody utišily, přišla další provokace. Vladimir Putin v rozhovoru vysvětlil, proč nezavolal jako první Donaldu Trumpovi. „Nemyslím, že je to ostudné. Prostě mu nevolám proto, že vůdci západních zemí přestali komunikovat. Předtím mi volali téměř každý týden, pak přestali. A jak vidíte, jsme silní, zdraví, ekonomika roste, pokud někdo z nich bude chtít obnovit kontakty, vždy jsem říkal, že proti tomu nic nemáme. Budeme rádi, když obnovíme kontakty a povedeme diskuse,“ řekl Putin v rozhovoru, který odvysílala televizní stanice Russia 1.

Slova ruského prezidenta pak na stejném kanálu analyzoval politolog a profesor Dmitrij Jevstafjev. Ten vysvětlil, proč ruský prezident Vladimir Putin nezavolal po vítězných volbách Trumpovi. Podle něho Putin odmítl zavolat první, protože Rusko nyní bude jednat s USA z pozice síly. Podle profesora Jevstafjeva nás čeká jediné. Spojené státy sníží svou součinnost s NATO. A právě Trump má být tím, který to provede.

Politolog zkonstatoval, že svět amerických prezidentů je velmi jednoduchý. „Svět amerických prezidentů je bez rozměrů, je to svět zkratkovitě jednoduchý. Zastavím válku do 24 hodin, lusknu prsty a všichni se budou bát, jako to řekl Trump. Tvrdí, že se svou pozicí síly uzavře mír s Ruskem. My jsme udrželi ekonomiku, udrželi jednotu společnosti, očistili zemi od destruktivních elementů. To Putin teď bude mluvit z pozice síly. … Trump chce teď snížit zapojení USA v NATO. Ať jde do toho, jsme připraveni,“ zaznělo v ruské televizi od politologa.

„Nejdřív režimní TV odvysílala záběry nahé Melanie, teď tu je druhé kolo snahy Trumpa veřejně ponížit a provokovat. Jsem moc zvědavej, jak (a zda) bude Donald na podobný pokusy reagovat,“ okomentoval zprávu politický analytik Vladimír Foltán na síti X.

„Osobně doufám, že v tomhle budou Rusáci pokračovat, protože není lepší způsob, jak dát zapravdu všem, kteří tvrdí, že na něj Rusáci něco mají a drží ho pod krkem. Tohle by totiž jinak netoleroval nikomu. Bude Mordor dál přitápět, místo aby mu podkuřovali, což na něj funguje dokonale? Tak schválně…“ napsal Foltán na síti X.

A proběhl vůbec telefonát mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem? S informací vyšly na světlo agentura Reuters a The Washington Post. Informaci ovšem vzápětí popřel mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Neproběhla žádná konverzace,“ řekl podle ruské tiskové agentury TASS. „To je naprosto nepravdivé, je to čistá fikce,“ dodal Peskov. Zprávy Washington Post a Reuters o údajném telefonickém rozhovoru označil za „nejpozoruhodnější příklad kvality informací, které jsou v dnešní době zveřejňovány, někdy dokonce i docela respektovanými zdroji“.

