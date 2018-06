My jim nemáme co splácet! Drtivý úder Emmanuelu Macronovi, který nás chce pokutovat

Francouzský prezident Emmanuel Macron se o víkendu vyslovil pro finanční sankce pro ty země Evropské unie, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl. Na jeho slova pak zareagoval ekonom Vladimír Pikora, a to na svém facebookovém profilu.

„Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace,“ citoval Pikora francouzského prezidenta. „Francouzský prezident nemá pravdu. Jak přišel na to, že NEMŮŽETE? Můžete! Jestli dává rovnítko mezi dotace a migranty, tak ať si nechá migranty. My neměli kolonie. Oni jim mají co splácet,“ poznamenal Pikora.

Macron se po setkání se španělským premiérem Pedrem Sánchezem vyslovil také pro uzavřená střediska pro migranty na evropské půdě. Dokázal však také rozlítit italské politiky, a to tím, že uvedl, že počet migrantů mířících do Evropy se oproti minulým letům snížil.

A co řekl doslova k sankcím? „Jsem pro sankce pro případ nesolidárnosti,“ uvedl Marcon. Podle něj nelze mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie, ale mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace.

Celý příspěvek Vladimíra Pikory:

"Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace," řekl dále francouzský prezident na tiskové konferenci.

Francouzský prezident nemá pravdu. Jak přišel na to, že NEMŮŽETE? Můžete! Jestli dává rovnítko mezi dotace a migranty, tak ať si nechá migranty. My neměli kolonie. Oni jim mají co splácet.

autor: vef