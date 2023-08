Na ČT Blažka už mluvit nechali. Takáč dotíral, tak to řekl od plic

reklama

„Zdá se, že jsem stále ministr, ale život politika je velmi nejistý, takže se to může kdykoli změnit,“ řekl Blažek v pořadu Interview ČT24, jak vidí své setrvání na postu ministra spravedlnosti.

Vzdát se své ministerské funkce dobrovolně podle svých slov nyní nehodlá. „Zatím určitě nerezignují, my jsme dnes ráno měli velkou debatu s panem premiérem, která byla velmi otevřená, velice upřímná. Já jsem dostal žlutou kartu. A já musím uznat, že holt si člověk někdy sám způsobí některé problémy a to má svou cenu, přesně to se mi stalo,“ řekl s tím, že si své problémy vytvořil schůzkou s Nejedlým sám.

Onu žlutou kartu chápe jako výstrahu, že podobné chyby už se nesmí jako člen vládní pětikoalice znovu dopustit. „Je to taková výstraha. Ještě uděláš jednou trestný faul tohoto typu a nemáš ve vládě co dělat,“ vysvětlil Blažek ve sportovní terminologii.

Moderátor Daniel Takáč se Blažka spíše otázal, jestli žlutou kartu nevnímá jako výzvu, aby odešel ještě sám, pokud možno se ctí. „Podívejte, já mám možnost říkat, jak to minulou středu bylo. Za lhaní je vždy karta červená. Já jsem zjistil, jak pravda někdy může být směšná, to znamená, že opravdu to setkání bylo tou bouřkou, ta byla strašidelná. Moje pochybení, což mi říkají všichni kolegové, spočívá v tom, že moje vlastní chyba - někdy dobrá, někdy špatná - je, že velice rád hovořím a naslouchám a byl jsem tam prostě delší dobu. Nikdy jsem ale netvrdil, že jsem tam byl tak dlouho, protože bouřka trvala pět hodin,“ uvedl s tím, že to média příliš nafoukla.

Souhlasil i s názory premiéra Fialy a kolegů ze strany ODS, že měl restauraci, kde byl i Nejedlý, opustit. „Zjistil jsem, jak může být pravda někdy směšná. Setkání bylo opravdu tou bouřkou, která byla strašidelná. Nikde jsem neřekl, že trvala pět hodin, to byla potom nějaká mediální prezentace. Byl jsem tam prostě delší dobu, ale nebyl to žádný podnikatelský večírek, to je absolutní nesmysl!“ uvedl Blažek.

Poté Takáč ministra spravedlnost svými otázkami rozezlil. „Proč vám lidi mají věřit, že to byla chyba, že vás nenapadlo odejít? Leta se znáte, setkáváte se Martinem Nejedlým a vy teď řeknete, že vás nenapadlo jít pryč?“ ptal se opakovaně moderátor. „Nenapadlo, je to moje chyba, já prostě mluvím s každým! Je tu ještě obrácená strana a to je precedent, kdyby bylo jasné, že jsme opravdu páchali něco nezákonného, nemravného a politicky špatného, tak je to pravda, ale na druhé straně mince stojí to, že se může stát úplně každému, že stačí fotka na to, aby ti politici odcházeli, to člověk nikdy neví, jestli bude někdy nějak závadný, nebo ne. Já se bohužel zakecal, protože mluvím s každým,“ řekl opakovaně Blažek.

Zdůraznil, že celý čas netrávil v restauraci jen s Nejedlým. „Nebyl jsem tam pět hodin s Martinem Nejedlým, když jsem tam přišel, tak tam byla pouze jeho žena a jeho dvě děti. Pak se v restauraci objevili občané Slovenské republiky, se kterými jsem diskutoval o spoustě různých věcích jako je slovenská politika,“ vysvětloval Blažek.

Uvedl, že v první fázi nedocenil symboliku, kterou může takové setkání způsobit. S Nejedlým nesjednával cokoli byznysově nebo politicky nekalého, řekl. Před setkáním v restauraci se Blažek s Nejedlým naposledy setkal ještě v době Zemanova prezidentského mandátu, doplnil.

Vyjádřil se i k protestu Milionu chvilek za jeho odvolání z funkce ministra, kam sám dnes dorazil, ale nebylo mu umožněno promluvit a byl vypískán. „Jedna věc je demonstrace, kde člověk není předem odsouzen a může něco říct, pak mluví s demokraty, pak je typ elitní demokracie, nic ve zlém, to jsou ti, kteří říkají, že s Blažkem se bavit nebudou a budou říkat vypadni. To je obrácený Blažek, já se bavím s každým. Když někdo říká, že je pro demokracii a to slovo tam mají, nemůžeme dopředu říkat: s tebou se bavíme, s tebou se nebavíme. Pak to není demokracie, pak je to elitářství,“ konstatoval Blažek.

O Blažkovi představitelé vládní koalice mají jednat dnes večer. Většina z nich v prohlášeních do médií schůzku kritizovala, ale pro odstoupení Blažka z funkce ministra spravedlnosti se dosud nikdo z lídrů koaličních stran nevyjádřil.

O setkání Blažka s Nejedlým informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která Prahu zasáhla.

