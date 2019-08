Na Havlově Foru 2000 letos v říjnu vystoupí Radičová či Petříček

Organizátoři o tom dnes informovali v tiskové zprávě. Na pražském Žofíně a na dalších místech se bude debatovat od 13. do 15. října, letošní ročník ponese název „Recovering the Promise of 1989“ (Obnovení slibu z roku 1989).

Titul letošního ročníku odkazuje k vlně odporu vůči autoritářským režimům v roce 1989, uvedl v tiskové zprávě ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal. „Občané, včetně československých, toužili po svobodě a demokracii, a vkládali do nich obrovské naděje. Dnes, třicet let po této vzrušené době, se mnohá naše přání splnila a žijeme v podstatně lepším světě. Přesto jsou mnozí nespokojení a šířící se frustrace otřásá samými základy demokratického systému,“ dodal.

Debaty by se tak měly soustředit na to, v čem lidi svoboda zklamala a co s ní lze naopak lehce ztratit. Zájemci o desítky přednášek a diskusí, které se budou zabývat společenskými a ekonomickými výzvami demokracie, ekologickými tématy, rostoucím populismem a nacionalismem nebo zásadními změnami v digitálním prostoru, se mohou ode dneška registrovat na webu Fora 2000.

U zrodu konference Forum 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí. Loni v říjnu se v Praze debatovalo o aktuálních hrozbách pro svobodu, o vlivu informačních technologií na demokracii nebo o roli Číny v současném světě.

autor: mp