Na Letné to bude samý umělec. A přišlo přirovnání. Není hezké

20.03.2026 12:21 | Komentář
autor: Alena Kratochvílová

Už zítra v 15 hodin pořádá iniciativa Milion chvilek pro demokracii velkou demonstraci na Letné. Milion chvilek avizuje, že to bude „událost, u které nesmíte chybět“ a dle všeho vskutku půjde o velkou kulturní událost. Alespoň co se týče herců a umělců. Komentátorovi Petru Holcovi to připomíná vysílání Českých lvů. A ne v dobrém.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné

„Letná není jen další místo k demonstraci. Je to symbol. Začátek změny,“ uvádí Milion chvilek k sobotní plánované demonstraci. Organizátoři lákají nejen na politiku, ale i na velká jména české umělecké scény a slibují účast populárních herců i hudebníků. Počet známých jmen za poslední týden vskutku narostl.

Mezi oznámenými hosty je to například herec a komik Jiří Lábus, známý mimo jiné z role Rumburaka nebo dlouholetým působením v Ypsilonce.

Dalším vystupujícím má být herec Ivan Trojan, který má několik cen Českého lva, který se už v minulosti účastnil veřejných protestů a občanských iniciativ.

Na demonstraci má také vystoupit zpěvačka Aneta Langerová, vítězka první řady Česko hledá SuperStar, která má zazpívat píseň Modlitba pro Martu, která je spojována s historickými momenty odporu proti minulému režimu v letech 1968 a 1989.

A už ve středu Milion chvilek oznámil, že vystoupí také herec a scenárista Zdeněk Svěrák. Kromě toho se zúčastní třeba principál Divalda Na Jezerce Jan Hrušínský.

„Přátelé, situace je vážnější než kdy dřív. Česká republika musí nutně odstartovat změnu, která tento kurz otočí. A tu společně začneme tam, kde už několikrát v minulosti,“ uvádí Milion chvilek s upomínkou na demonstrace během sametové revoluce i protesty z roku 2019 proti Andreji Babišovi.

Milion chvilek pro demokracii kritizuje vládu Andreje Babiše, varuje před ohrožením bezpečnosti státu, veřejnoprávních médií a nezávislých institucí a odmítá i účast hnutí SPD ve vládě. Sobotní demonstraci iniciativa prezentuje jako další z řad historických momentů.

Přítomnost tolika umělců zaujala komentátora Petra Holce. „Ta demonstrace bude jak předávání Českých lvů. Umělců a herců plno, kopat do Babiše s Turkem se tam bude taky a za naše peníze nám to bude vysílat Česká televize,“ odtušil pro ParlamentníListy.cz s narážkou na vtip moderátorky Českých lvů, Bianci da Silvy Cristovao, o tom, že „ve vládě máme Japonce a Turka a vede to Slovák“.

