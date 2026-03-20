Na Letné to bude samý umělec. A přišlo přirovnání. Není hezké

„Letná není jen další místo k demonstraci. Je to symbol. Začátek změny,“ uvádí Milion chvilek k sobotní plánované demonstraci. Organizátoři lákají nejen na politiku, ale i na velká jména české umělecké scény a slibují účast populárních herců i hudebníků. Počet známých jmen za poslední týden vskutku narostl.
Mezi oznámenými hosty je to například herec a komik Jiří Lábus, známý mimo jiné z role Rumburaka nebo dlouholetým působením v Ypsilonce.
Tohle bude legendární! ?? Ve středu jsme oznámili Zdeňka Svěráka a dnes přidáváme další jméno, které milují celé generace.— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) March 20, 2026
Dalším vystupujícím má být herec Ivan Trojan, který má několik cen Českého lva, který se už v minulosti účastnil veřejných protestů a občanských iniciativ.
?? Je nám ctí Vám oznámit, že v sobotu v 15.00 na Letenské pláni vystoupí legendární český filmový a divadelní herec, držitel sedmi Českých lvů ?? - pan IVAN TROJAN! ???? ????— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) March 19, 2026
Na demonstraci má také vystoupit zpěvačka Aneta Langerová, vítězka první řady Česko hledá SuperStar, která má zazpívat píseň Modlitba pro Martu, která je spojována s historickými momenty odporu proti minulému režimu v letech 1968 a 1989.
?? Je nám ctí Vám oznámit, že v sobotu v 15.00 na Letné vystoupí legendární česká zpěvačka, vítězka první české superstar, skladatelka a aktivní občanka ANETA LANGEROVÁ ?? ?? ????— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) March 20, 2026
A už ve středu Milion chvilek oznámil, že vystoupí také herec a scenárista Zdeněk Svěrák. Kromě toho se zúčastní třeba principál Divalda Na Jezerce Jan Hrušínský.
?? Je nám ctí Vám oznámit, že v sobotu v 15.00 na Letné vystoupí legendární český herec, spisovatel, dramatik - a jeden ze strážců odkazu národního velikána Járy Cimrmana - pan ZDENĚK SVĚRÁK! ?? ?? ????— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) March 19, 2026
Vše… pic.twitter.com/VVHfRue5W3
„Přátelé, situace je vážnější než kdy dřív. Česká republika musí nutně odstartovat změnu, která tento kurz otočí. A tu společně začneme tam, kde už několikrát v minulosti,“ uvádí Milion chvilek s upomínkou na demonstrace během sametové revoluce i protesty z roku 2019 proti Andreji Babišovi.
Milion chvilek pro demokracii kritizuje vládu Andreje Babiše, varuje před ohrožením bezpečnosti státu, veřejnoprávních médií a nezávislých institucí a odmítá i účast hnutí SPD ve vládě. Sobotní demonstraci iniciativa prezentuje jako další z řad historických momentů.
Velmi brzy po komunistickém zásahu proti studentům na Národní třídě… pic.twitter.com/X9L9q5byHT
Přítomnost tolika umělců zaujala komentátora Petra Holce. „Ta demonstrace bude jak předávání Českých lvů. Umělců a herců plno, kopat do Babiše s Turkem se tam bude taky a za naše peníze nám to bude vysílat Česká televize,“ odtušil pro ParlamentníListy.cz s narážkou na vtip moderátorky Českých lvů, Bianci da Silvy Cristovao, o tom, že „ve vládě máme Japonce a Turka a vede to Slovák“.
