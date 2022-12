Na Miladu za Danuši! Fanoušci rektorky plánují recitovat i stavět sněhuláky

reklama

Pokud byste chtěli pro Danuši absolvovat vše, asi nemáte šanci. Akcí je každý den několik, a vzhledem k jejich rozložení po celé republice není v lidských silách je všechny obsáhnout.

O to zajímavější ale nabízejí program, který také najdete na webu Danuše Nerudové. Posuďte sami.

Hned první den se začíná zostra, akcí Otužování pro Danuši. V Humpolci nasadili laťku opravdu vysoko, resp. nízko s ohledem na teplotu vody. V lázeňských Poděbradech bude ve prospěch kandidátky pro změnu možné skočit do řeky.

To v hlavním městě se po vánočních svátcích rozjíždějí pomaleji, na začátek postačí Procházka pro Danuši. V Novém Boru pak Pochod pro Danuši, stejně tak budou pochodovat i v Otrokovicích.

Všechny překonává Ústí nad Labem, kde si na sobotu 7. 1. 2023 naplánovali SWAP pro Danuši.

Namátkou vybíráme z dalších tělovýchovných aktivit, které příznivci Danuše Nerudové budou během dvou týdnů absolvovat.

- Výšlap na Lysou pro Danuši (Týden pro Danuši) - Ostravice

- Běžecká „7“ pro Danuši (Týden pro Danuši) - Litomyšl

- Na Sněžku pro Danuši (Týden pro Danuši) - Malá Úpa

- Bruslení pro Danuši (Týden pro Danuši) - Praha

- Výstup na Brdo pro Danuši (Týden pro Danuši) - Chřiby

- Na Miladu za Danuši (Týden pro Danuši) - Chabařovice

Pro jistotu upřesňujeme, že Milada je jezero.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.



V Českém Krumlově se mohou těšit na Koncert pro Danuši a v Karlových Varech budou pro prezidentskou kandidátku dokonce venčit své domácí mazlíčky.

Duchovní uspokojení nabídnou organizátoři kampaně v Mostě, kde jsou v plánu Přednášky za Danuši. Kuriozitou je, že na přednášce bude chybět kandidátka. „Akce je pořádaná dobrovolníky prezidentské kandidátky Danuše Nerudové. Paní profesorka nebude na akci přítomna. Cílem akce je zprostředkovat kvalitní přednášky o tématech, která rozhodují při výběru kandidáta i lidem v Mostě.“ Dycky Most!

Stále se bavíme pouze o sobotě 7. ledna, která nabídne i další akce:

- Procházka pro Danuši (Týden pro Danuši) - Lipník nad Bečvou

- Venčení pro Danuši (Týden pro Danuši) - Brno

- Bruslení pro Danuši (Týden pro Danuši) - Příbram

- Deskovky pro Danuši (Týden pro Danuši) - České Budějovice

Celá opravdu nabitá sobota 7. ledna bude končit ve Vsetíně Koncertem pro Danuši a Slam poetry pro Danuši v Klatovech, kde budou znít na podporu kandidatury Danuše Nerudové verše. Možná dojde i na známé dvojverší samotné kandidátky.

Vykopávám:



vyhraje ty volbuše https://t.co/BbLPjcSu6p — Danuše Nerudová (@danusenerudova) November 23, 2022

S blížícími se volbami naberou volnočasové aktivity ve prospěch prezidentské kampaně brněnské rektorky na ještě větších obrátkách. Vybíráme pouze namátkou:

- Papoušci pro Danuši.

- Pro Danuši na Větruši.

- Učíme se pravou italskou pizzu pro Danuši.

- Kurz sebeobrany pro Danuši.

Méně akční voliči si mohou vychutnat Ochutnávku piva pro Danuši. Nekoná se ale v Plzni, nýbrž v Brně.

Intelektuální voliči se uspokojí na akci Čtení z oblíbených knih Danuše.

Výčet všech akcí pro Danuši je zakončen symbolicky Fialovou módní přehlídkou pro Danuši, která se koná v den voleb.

Pro ty, kteří si říkají, jak to může kandidátka všechno stihnout, je třeba dodat, že se jedná pouze o akce dobrovolníků a ve zmíněný den nebude Danuše Nerudová přítomna ani na jedné zmíněné akci.

Prezidentská kandidátka má kromě kampaně aktuálně plné ruce práce také s vysvětlováním své kauzy týkající se rozdávání rychlotitulů na Mendelově univerzitě v Brně v době, kdy ji vedla.



Nerudová tvrdí, že ona sama o tom, co se děje na její univerzitě a dokonce i na její fakultě, během jejího rektorského období nevěděla a že jakmile se to dozvěděla, rychleji jednat nemohla. „Postupovala jsem tak, jak jsem jako rektorka měla a podle zákona mohla. Možná jsme některé věci mohli řešit o pár týdnů rychleji, například nečekat na řádný termín Rady, ale svolat mimořádné jednání o tři týdny dříve. Setkala jsem se ale s něčím takovým poprvé a na podstatě věci by to bohužel nic nezměnilo,“ vyjadřuje se kandidátka ke skandálu na svých webových stránkách.

Fotogalerie: - Danuše v Berouně

Dle kandidátky Danuše by si lidé měli uvědomit, že „na univerzitě to nefunguje jako ve firmě“. „Rektor není manažer, který má celou firmu pod sebou. Za jednotlivé fakulty a její studijní programy odpovídají podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, děkani. Ty volí vždy fakultní akademický senát. Fakulty a děkani mají vysokou míru nezávislosti i odpovědnosti. Děkan v tomto případě odpovědnost přijal a rezignoval,“ shrnuje.



Na dotazy z médií ke kauze prý neodpovídala, jelikož prý „není jednoduché sehnat několik let staré dokumenty či interní komunikaci“. „V tomto případě se jednalo o jednorázovou situaci, kdy se ptalo několik médií na mnoho detailních dotazů a některá média dostala odpověď se zpožděním. To mě mrzí, protože k médiím jsem byla vždy otevřená. Omluvila jsem se za to a vím, že musíme pracovat na tom, aby se to již neopakovalo, dodává Nerudová.



Že by něco zamlčena, to odmítá zcela. „Od začátku se k dané věci snažím přistupovat s maximální mírou otevřenosti s přihlédnutím k tomu, abych nepoškodila jméno nikoho ze studentů, kolegů ani univerzity jako takové. Univerzita je moje třetí dítě. Vždy mi na ní osobně velmi záleželo a záleží. O to víc mě mrzí, že je nyní v honbě za senzací devalvována práce mých kolegů a studentů,“ vadí prezidentské kandidátce.

Podobně se Nerudová vyjadřovala již dříve. „Studijní programy jsou v odpovědnosti děkana fakulty. Už jsem na to několikrát reagovala, že v tomto případu jsem byla hajný, který chytil pytláka. Ten případ se díky mně začal vyšetřovat. Nic se nezametlo pod koberec a díky mně jsou i výsledky úřadu,“ uvedla v listopadu pro Seznam Zprávy.cz.

