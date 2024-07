Na Ukrajině zastřelili exposlankyni. Chtěla úplně vymazat ruštinu, ani Azovci se jí nezavděčili

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28433 lidí podle serveru Ukrajinska pravda odehrál na Masarykově ulici, která se nachází severně od centra Lvova, v pátek večer.



Lingvistku, profesorku Lvovské polytechnické univerzity a bývalou ukrajinskou poslankyni z let 2012 až 2014 podle svědků vrah postřelil jediným výstřelem do hlavy poblíž bytového domu, kde bydlela, a z místa činu utekl. Přestože byla Farionová urychleně v kritickém stavu převezena do nemocnice, lékaři jí již nedokázali pomoci.



Ukrajinská pravda s odkazem na jednoho z přátel rodiny Farionové řekl, že profesorka plánovala odjet ze Lvova na krátkou dovolenou a páteční večer tak chtěla strávit s rodinou, včetně dcery a dvou vnoučat, které jela navštívit. „Těsně před atentátem zavolala své dceři Sofii a řekla, že právě dokončila nahrávání nového videa pro svůj kanál na YouTubu a že si teď může odpočinout. Chystala se k nim na večeři. Střelec ji zasáhl, když venku čekala na taxík,“ uvedl přítel rodiny zavražděné exposlankyně.

Fotogalerie: - Podpisy memorand a dohod s Ukrajinou

Britská veřejnoprávní BBC popisuje Farionovou coby „kontroverzní“ osobu a upozorňuje na její výroky z loňského roku, kdy navrhovala, aby „skuteční vlastenci“ na Ukrajině za žádných okolností nemluvili rusky. Rusky dle jejího mínění nemají mluvit ani vojáci na frontové linii, kteří Ukrajinu brání, protože je to „jazyk země agresora“.



Ruštinu exposlankyně označila za „jazyk nepřítele, který mě zabíjí, diskriminuje, uráží a znásilňuje“, a dodala: „Jak šílený by měl být člověk, který bojuje v ukrajinské armádě a mluví rusky?“



Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že „nešlo o spontánní vraždu“ a policie hledá motiv, přičemž jedním z nich mají být právě názory zavražděné lingvistky a exposlankyně. „Máme již několik verzí. Mohu říci, že ty hlavní jsou spojené se společenskou a politickou činností a s osobní nelibostí,“ uvedl dle BBC v prohlášení prostřednictvím platformy Telegram. Vražda dle něj mohla být spáchána na objednávku.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj pak uvedl, že kvůli vraždě političky v jeho zemi nyní probíhá rozsáhlá policejní operace. „Vyšetřují se všechny verze, včetně té, která vede do Ruska,“ nastínil, že může jít o čin „spáchaný Ruskem“.



Politická strana Svoboda, jejíž členkou Farionová byla, již Rusko z činu obvinila. „Moskva“ jej dle ní spáchala právě kvůli snaze upřednostnit ukrajinský jazyk.



Slova Farionové však vyvolala silné reakce nejen v Rusku, ale i na samotné Ukrajině. Mnoho Ukrajinců nacionalistickou exposlankyni označovalo z podněcování nenávisti na základě jazykových preferencí. A kvůli svým výrokům proti ruštině dostala profesorka lingvistiky i vyhazov z práce na univerzitě, dokud jí nedávno lvovský odvolací soud nedal zapravdu a její propuštění z univerzity kvůli její výrokům zrušil. Kvůli protiruským výrokům Farionovou vyšetřovala rovněž Bezpečnostní služba Ukrajiny.



Fotogalerie: - Zeman na Ukrajině

Deutsche Welle s odkazem na agentury Reuters, AP, AFP a DPA připomíná, že ukrajinská exposlankyně hojně kritizovala například ukrajinský pluk Azov, jelikož jeho příslušníci hovoří svým mateřským jazykem – ruštinou. V kritice nepolevila ani během toho, co bojovníci pluku Azov tři měsíce bránili ukrajinské přístavní město Mariupol.



V roce 2018, kdy již Ukrajina bojovala proti Ruskem podporovaným separatistům na Donbasu, dle serveru The Guardian Farionová vyzvala, aby „každý rusky mluvící člověk dostal úder do čelisti“.