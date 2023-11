Na chodbě mi řeknou, že mám pravdu. Ale pak se hlasuje a přijede válec. Nacher a zážitky s vládními poslanci

reklama

Vláda Petra Fialy je podle Nachera pro voliče nynější opozice horší než vláda Andreje Babiše pro voliče stávající vlády. „Když to budu brát ze svého pohledu, který je samozřejmě subjektivní, tak si myslím, že je to horší minimálně o to, že neplní to očekávání, které vyvolala ve společnosti. Ta jejich permanentní kritika Babiše a jeho vlády způsobila, že i když by byla ta vláda průměrná, tak to ti lidé budou brát jako nesplnění očekávání,“ říká Nacher v rozhovoru pro Spolek Odchod.

„Jejich výkon je ale navíc podprůměrný, jak z hlediska kompetentních rozhodnutí vlády, která neplní ani své sliby. Co platilo v pátek, už neplatí v sobotu, jak se říká. Tvrdili, co se nebude zvyšovat a co se bude zvyšovat, ale je to přesně naopak,“ kritizuje Nacher.

Tomu vadí zejména fakt, jak současná vláda válcuje opozici, což se prý za vlády Andreje Babiše nedělo. „Rozdílné od minulé vlády je i jejich chování v Poslanecké sněmovně, to, jak válcují opozici. To my jsme si nedovolili, já jsem jako koaliční poslanec dokonce proaktivně vtáhnul opoziční politiky třeba do řešení insolvencí a exekucí. Dneska je to neskutečný válec, oni nás vůbec neposlouchají, nevnímají,“ tvrdí poslanec.

„A své neúspěchy navíc neustále hází na druhé, třeba na důsledky války na Ukrajině, nebo tvrdí, že po nás zdědili zdevastovanou zemi. Ale oni neberou vůbec v potaz pandemii covidu, tehdy oni do nás neustále šili a museli je umravňovat dokonce jejich vlastní hejtmani. A my k nim naopak toleranci máme, když se podíváte na lex Ukrajina, všechno kolem uprchlíků a sociálního systému, tak tam my jsme vždycky konstruktivní, stejně jako v odborných věcech jako stavení spoření, hypotéky nebo penzijní fondy,“ pokračuje Nacher.

Vládní poslanci s ním prý poměrně často souhlasí, ale v hlasování se to nakonec stejně neprojeví. „Oni mi třeba dají někde na chodbě i za pravdu, ale v tom hlasování je to pak neskutečný válec. Tam neplatí ani moje odborné argumenty, ale ani argumenty odborné veřejnosti. Toto bych já jako koaliční poslanec nedovolil, u těch věcí, které sahají dále než k tomu jednomu volebnímu období musí být spolupráce mezi koalicí a opozicí. Oni nejenže něco řeknou na chodbě, ale dokonce i do médií prohlásí, že nesouhlasí s nějakou koncepcí vlády – ale stejně pak vezmou zpátečku a hlasují jednotně na plénu. Z našich 70 pozměňovacích návrhů na daňový balíček prošel jeden návrh; neprosadili jsme třeba ani zařazení kojenecké vody do nižší sazby DPH, ačkoliv původně s tím přitom přišel jeden z pětikoaličních poslanců. Ale když to předloží opozice, tak se to prostě zamítne a oni jedou ten svůj sto osmičkový válec,“ štve Nachera.

Ten nechce prozrazovat, s kým by se ANO mohlo po volbách spojit, protože by to provládní média prý hned zneužila. „Já tvrdím dlouhodobě, že my musíme zvyšovat koaliční potenciál, protože i když budeme mít přes 30 %, nebude nám to stačit. Ale s kým budeme dělat koalici, to určitě nebudu dva roky dopředu říkat, protože to můžou zneužít jak koaliční poslanci, tak jim naklonění novináři, takže by i tu čistě teoretickou variantu vzali za své a strašili by tím do voleb. Oni už nemají téma, nemůžou strašit s Babišem, tak by strašili s nějakým naším spojením s jinými subjekty,“ tvrdí poslanec.

Zapracovat podle Nachera musejí také mimoparlamentní uskupení, která jsou k Fialově vládě kritická. „Pokud oni se nepoučí z toho spojení pětikoalice, pokud zůstanou rozdrobení a bude několik subjektů někde na třech procentech a zase propadne milion hlasů – tak by se tam ta pětikoalice zase mohla nějak dostat, i přesto, že aktuálně ty preference pro ně nevypadají dobře. Tohle je výzva, aby ty mimoparlamentní strany nalákaly nějaké osobnosti, aby spojily, překously to vlastní ego – a aby vytvořily nějaký projekt, který bude mít šanci získat přes 5 %,“ radí Nacher.

A varuje před přijetím korespondenční volby ze zahraničí, což chce za každou cenu prosadit předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „To je velká hrozba a varuju před tím bez ohledu na to, kdo z toho zahraničí vlastně hlasuje. Ale tato koalice to zjevně tlačí v reakci na výsledky volebních průzkumů. Nelze si nevšimnout, že jejich pohled na priority Poslanecké sněmovny je řízen snahou udržet se u vlády – to je právě korespondenční volba a koncesionářské poplatky, jejichž zvýšení je podle mě snaha zalíbit se veřejnoprávním médiím,“ má jasno Nacher.

„Ta korespondenční volba popírá základy demokratických voleb, totiž že je to tajná volba. No a my tomuhle nemůžeme nijak zabránit, to nelze, zase si to silou prosadí, to bychom se museli přilepit k tomu pultíku. Uděláme pro to samozřejmě maximum, abychom tomu zabránili, já k tomu mám připravený dlouhý projev, radil jsem se o tom s ústavními právníky a s odborníky.“ dodává Nacher.

