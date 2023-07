Na dálnici i 150 km/hod., ale také přísnější tresty pro řidiče. Kupka odhalil, co se chystá

reklama

Obecně platí, že dálnice v Česku, ale ve všech evropských státech jsou nejbezpečnější infrastrukturou, připomněl ministr Kupka. Tragická nehoda autobusu na D2 podle něj především ukázala, že český integrovaný záchranný systém patří k nejlepším na světě. „Ta rychlost, s jakou se dokázali postarat o všechny zraněné, to zaslouží uznání. V tomto směru nedlužíme nejrozvinutějším státům světa vůbec nic,“ uvedl.

V čem se Česká republika musí však ještě zlepšit, je respekt vůči dopravním předpisům. „Tady je ale brzy na to vyhodnotit, co bylo skutečnou příčinou,“ podotkl Kupka v Interview ČT24.

Důležitá je podle Kupky nyní změna zákona o silničním provozu, který půjde 2. srpna do Senátu a pak jen bude potřeba podpis prezidenta. „Já doufám, že se ve Sněmovně i před senátory podaří tento návrh obhájit, protože znamená významný příslib pozitivních změn i z hlediska bezpečnosti silničního provozu,“ dodává ministr dopravy.

V zákoně je také zakomponováno, že by na některých úsecích českých dálnic mohla platit maximální rychlost až 150 km/h. „Může to znamenat zvýšení bezpečnosti s ohledem na to, že v těch úsecích bude zároveň funkční moderní telematika, která v případě zhoršené viditelnosti či jiných nebezpečných jevů bude naopak ten limit snižovat. Německo je dobrým příkladem, tam je rychlost jenom doporučená, není omezená, ale v okamžiku, kdy jde o to, řídit dopravu, nebo o to, předcházet rizikovým jevům, naopak zapojují moderní telematiku a ten efekt je pozitivní změna,“ dodává Kupka s tím, že takové úseky jsou už vytipované a Česko je bude také mít, třeba na dálnici D1, D3, D11.

„Zákon ale přináší celou řadu klíčových věcí i v oblasti preventivní. A to, co vnímáme jako důležité pro zvýšení bezpečnosti, že se snaží o zjednodušení a velmi přísně sleduje to, aby větší postih v podobě vysoké pokuty mířil za těmi nejnebezpečnějšími přestupky. Že se zjednodušuje bodový systém, bude znamenat dvakrát a dost u těch nejzávažnějších přestupků a třikrát a dost u těch středně závažných,“ uvádí změny, které mají podle něj navodit bezpečnější situaci na českých silnicích.

„Asi nikdy nepředejdeme takovým tragédiím, jako byla ta včerejší na dálnici D2, či jiným dramatickým haváriím, ale míříme opravdu k tomu. Dlouhodobé sledování počtu dopravních nehod zejména smrtelných obětí ukazuje, že se i v Česku v tomto směru daří snižovat počet obětí,“ dodává.

Nevylučuje, že opakující se vlny veder mohou ovlivnit stav českých silnic a to, jak se na nich bude pracovat. „Je to extrémně náročné, ale všechny rozběhnuté stavby pokračují.

Vláda chystá rekordní investice do dopravy a Krupka má podle svých slov jasno v tom, co je nyní klíčové, a odmítá jakoukoli kritiku, že jsou v plánu zbytečné výdaje. „Česká republika musí v nejbližších letech dokončit svou dálniční infrastrukturu. Je to dnes obrovský hendikep v porovnání s ostatními státy. Pokud máme udržet konkurenceschopnost, tohle musíme dohnat. Dálniční síť je jednou z investic, do které je třeba investovat, to je věc, kterou prostě Česká republika musí dokončit a musí zajistit i financování! V těžkých ekonomických časech v Polsku dokázali investovat do dálniční infrastruktury a zároveň se i díky tomu zvýšilo HDP a ekonomika o to víc rostla,“ zdůraznil ministr dopravy Martin Kupka, že šetření vlády neovlivní plánované obří investice do dopravní infrastruktury.

