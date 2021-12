Na pozadí schůzky Černochové se Zemanem: Afghánistán. Prezident v tom zůstal sám

reklama

„Schůzka s panem prezidentem probíhala velmi příjemně. Pan prezident je ve výborné formě. Kladl mi záludné otázky o tom, jaká je moje představa v případě, že bych se stala ministryní obrany, kam bychom měli naši armádu směřovat. Jestli bychom dávali přednost té expediční armádě nebo té teritoriální. Bavili jsme se o moderních technologiích, jako jsou drony, jako je robotika, pan prezident se samozřejmě zajímal i o akviziční proces, jakým způsobem bych viděla v některých věcech změnu, i třeba s legislativou, která dnes není vždycky nejšťastnější, protože víme, že ten akviziční proces někdy je zdlouhavý. Tři roky, čtyři roky – a že ani na tom konci někdy nedojde k tomu uzavření příslušné smlouvy,“ zmínila Černochová úvodem brífinku. Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 9% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3129 lidí

„Pan prezident se stejně jako já shodujeme v otázkách toho, že je zapotřebí znovu diskutovat o tom, jestli některé naše zahraniční operace tak, jak skončily, například jsme se bavili o Afghánistánu, tak jestli by neměly směřovat k tomu, že by ta diskuzse v rámci NATO měla o těchto záležitostech být širší, větší, že by více zemí mělo mít možnost do toho promlouvat. Pan prezident říkal, že vlastně s kritikou toho rychlého stažení, že z těch 30 zemí byl osamocen. V tom jsme se také shodli. Že ani já jsem nepovažovala to stažení za ideální. Bavili jsme se i o podpoře českého exportu, českého zbrojařského průmyslu, protože máme za to, že skutečně v naší zemi je spousta firem, které dělají vojenský materiál, jenž v těch zahraničních zemích může najít uplatnění,“ dodala Černochová, kterou podle jejích slov překvapila shoda s hlavou státu na prioritách Ministerstva obrany.

„Informovala jsem pana prezidenta o tom, že bychom chtěli udělat legislativní úpravu toho, aby vlastně tak jako dneska může Česká republika soutěžit, nebo se respektive účastnit akvizičního procesu vláda – vláda, tak aby vlastně i Česká republika mohla být tou vládou, která bude dávat garance za některé české podniky pro to, aby mohly někdy exportovat – a byla by to záruka státní. Diskutovali jsme i o věcech, které se týkají dvou procent HDP, tam jsem panu prezidentovi řekla, že to byla naposledy jeho vláda, která dvě procenta HDP dodržovala,a že ta naše vláda, vláda Petra Fialy, má tento závazek do roku 2025 ve svém programovém prohlášení a že byť chápu, že nás čekají hubené roky, že bychom na tom měli trvat, protože ty finanční prostředky, které zase budou propojeny třeba i s účastí těch českých firem, tak budou tvořit i tu ekonomiku v České republice. Budou zaměstnávat lidi, budou ti lidé tady platit daně, ty firmy tady platí daně, takže by to mohlo i z tohoto pohledu být pozitivní pro naši ekonomiku,“ zakončila Černochová.

Když následně hovořila o rozpočtu a financování resortu obrany, uvedla, že zažíváme kritickou situaci s pandemií a „víme, jakým způsobem se naši vojáci snaží, abychom tomu čelili nějak tak, aby nebyly větší ztráty na životech“. „Takže mně by přišlo zcela nevhodné sahat do rozpočtu Ministerstva obrany a krátit jim tam finanční prostředky. Já samozřejmě v tuto chvíli nevím, jaké investiční akce tam mají naplánované z hlediska těch akvizic, které se realizovaly nebo ne, protože poslední výbor, který jsme měli, byl v měsíci září. To se ještě hovořilo o tom, že některé akvizice se budou dotahovat do konce, takže tam je zapotřebí podívat se na ty jednotlivé akvizice, podívat se samozřejmě i na mandatorní výdaje, ale já nevidím opravdu nějakou velkou, nějaký velký prostor pro to, aby se v resortu, kde skutečně by se mělo přidávat a máme to v programovém prohlášení, tak aby se škrtalo,“ poznamenala Černochová.

Vojákům a vojákyním následně poděkovala za jejich nasazení. „Ono se o nich až tak moc nemluví, ale oni nám tady pomáhají dva roky. Dva roky bez dovolených, bez nějakého vybírání přesčasů. A vlastně dělají v mnoha případech tu, teď nechci říkat nejhorší práci, ale tu nejtěžší práci. Takže obrovské poděkování. Měla jsem možnost se souhlasem pana ministra vést nějaké rozhovory i s lidmi, kteří dělají ty různé Tečky, Čtečky, převážejí, nebo dělají i logistiku těch různých očkovacích center – budeme mít nějaké další schůzky na toto téma, protože je mi jasné, že ve chvíli, pokud bude naše vláda ustanovena, bude jmenována, my si sedneme do těch pozic, tak my musíme od první minuty dělat rozhodnutí, na které se nemůžeme doptávat, ale musíme vědět, jaká ta rozhodnutí budou, protože ta situce je vážná, bude vážná a my opravdu asi můžeme nastoupit zrovna v té půlce toho prosince, kdy to bude gradovat,“ sdělila Černochová.

