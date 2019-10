Na začátku bombastický článek urážející Zemana, ale skončilo to ostudou. Petr Žantovský odhaluje přešlap konkrétní redakce

TÝDEN V MÉDIÍCH Za výraz absolutní zbabělosti a kapitulace považuje Petr Žantovský počínání většiny poslanců, kteří schválili výroční zprávy o České televizi, aniž by k nim kladli relevantní otázky. Vypovídá to o velmi nízké kvalitě našich zvolených zástupců, kteří se vydali ve stopách svých předchůdců, co před lety kapitulovali před stávkujícími Wollnery, Komersy a dalšími, čímž jim předali ČT do vlastnictví. V přehledu mediálních zajímavostí dojde i na amatéry a propagandisty ze serveru, jemuž nezbylo nic jiného než odstranit už vydaný urážlivý článek o prezidentu Miloši Zemanovi, když zjistil, že se v něm uvedené tvrzení nezakládá na pravdě.

Poslanecká sněmovna po několikahodinových diskuzích, které probíhaly v průběhu celého roku, schválila ve čtvrtek výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Zákonodárci tedy při rozhodování nevzali v potaz fakta, která jim předkládali ti z nich, co se důkladně zabývali hospodařením ČT, ale dali na dojmologii poslanců ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN, kteří samotné hospodaření na Kavčích horách zcela ignorovali a zcela od věci tvrdili, že je ohrožena nezávislost médií. „Je to velmi smutná vizitka našich politiků. Minule jsem mluvil o tom, že se celá věc jenom politizuje, že vůbec nejde o věcné zadání, o věcné obsahy, o kontrolu reality, jak se v té instituci odehrává,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tuto cestu zvolil jediný poslanec Pavel Juříček, který si nechal na vlastní náklady zpracovat audit, jehož čísla ukazují všechno možné, jen ne hospodárné nakládání s prostředky, které pro ČT musí každý z nás bez milosti měsíc co měsíc odevzdat. „Od pana poslance to bylo, jak je zjevné, úplně zbytečné, protože i poslanci jeho vlastního hnutí hlasovali pro schválení výročních zpráv. Nejde to vysvětlit jinak než politicky. Je to politické rozhodnutí. Je to politický strach z politického vlivu České televize. Je to politický strach ze 17. listopadu, z toho, že by se na náměstích skloňovala jména politiků, kteří pro to nezvedli ruku. Začalo to už na jaře 2001 poté, co naše politická elita kapitulovala před těmi stávkujícími Wollnery. Drtinovými, Kubaly, Komersy a dalšími, čímž jim už tehdy vlastně předala do vlastnictví tenhle veřejnoprávní statek, tu Českou televizi,“ připomíná mediální analytik.

Jde o výraz absolutní zbabělosti a kapitulace poslanců

Na konci roku 2000 a začátku roku následujícího se redaktoři zpravodajství České televize s podporou předních politiků spjatých s havlovským křídlem vzbouřili proti právoplatnému vedení ČT. „Už tehdy naše politická scéna zkolabovala a absolutně kapitulovala před nátlakovou skupinou nějakých novinářů. Dnes je to jenom pokračování stejného seriálu, který sledujeme bezmála dvacet let. A je to strašná rána demokracii, protože jestli se demokracie odehrává na tom, jací poslanci se s jakými novináři dohodnou a jací se bojí kterých, tak to není demokracie, ale mediokracie. Zároveň to vypovídá i o velmi nízké kvalitě našich zvolených zástupců, kteří nejsou schopni si vzít na své hlasovací svědomí skutečnou věcnou podstatu, inventuru faktů. Nikdo neříká – a ani já – že by ty výroční zprávy o České televizi neměli schválit. Ale měli by pokládat České televizi relevantní otázky,“ žádá Petr Žantovský.

V té souvislosti připomíná záznam neveřejného semináře, o jehož svolání požádal generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Předseda Sněmovny Radek Vondráček ho tedy svolal a debata, která se tam rozjela, byla velmi výživná, dozvěděli jsme se z ní mnoho nových věcí. Sice byl seminář původně pojednaný jako neveřejný, nicméně díky záznamu jedné z kamer v sále se její obsah dostal ven. Je na YouTube, každý se na ten záznam může podívat. A každý se tak může přesvědčit na vlastní oči i uši, jak ta televize funguje, nebo nefunguje, jak argumentuje, nebo neargumentuje. Je to prostě stát ve státě. Je to osmimiliardová dojná kráva a nic víc se na to nedá říct. To, co teď poslanci udělali, je výraz absolutní zbabělosti a kapitulace. K tomu nemám žádnou hezčí charakteristiku,“ přiznává mediální odborník.

Urážlivý článek o prezidentovi server s ostudou stáhl

Druhé téma bude patřit webu, který si s fakty příliš hlavu neláme a i díky tomu umí „pobavit“. Namátkou zmiňme emotivní komentář, z něhož vyplynulo, že režisér Ondřej Trojan nedostal žádnou z cen Českého lva pro svá kritická vyjádření k prezidentu Zemanovi a premiéru Babišovi. Sám režisér to označil za konspirační teorií a dojmologii a tuto interpretaci naprosto odmítl. Stejnému serveru se povedl i článek o soudci Zdeňku Strnadu, který později smazal, a soudci se za text musel omlouvat. Text i titulek včetně zkomolení jména ovšem tak zmatlal, že se o další tři měsíce musel témuž soudci za totéž omlouvat znovu, a to mnohem košatěji, s mnohem honosnějším titulkem a s podpisem šéfredaktora, který už zřejmě ani sepsání omluvy nemohl svým podřízeným svěřit.

V podobném trendu server Fórum24, neboť o něm je řeč, pokračoval v tomto týdnu, když vydal článek s titulkem „Zeman si opět vyřizuje účty: Rychetský nedostal pozvánku na 28. října“. Po pár hodinách, když v redakci zjistili, že je jako obvykle všechno jinak, než píšou, článek odstranili a vydali pod titulkem „Vysvětlení situace aneb Zmatky kolem pozvánky na Hrad pro Rychetského“ notně upravený text. „Opět šlo o velice urážlivý článek o prezidentu Zemanovi za to, že údajně nepozval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského na oslavu výročí vzniku republiky 28. října na Pražský hrad. Pak se vzápětí ukázalo, že to je samozřejmě fake, že to je nesmysl. Z toho není patrné jenom to, že ve Fóru24 dělají amatéři, kteří neumějí dělat svoji práci,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ať už Rychetský nebo redakce si mohli skutečnost zjistit

„Z toho je patrné, že tam dělají propagandisté, kteří si najdou jakoukoli záminku, jenom aby podkopli židli někomu, koho si vezmou za terč. V tuto chvíli je to prezident Miloš Zeman, ale může to být kdykoli kdokoli jiný. Můžu to být já, můžete to být vy, může to být kdokoli. Je to jenom špinavá propagandistická stoka plná dezinformací a konspirací, která nestojí nejenom za čtení, ale už snad ani za komentář. Jen tak věcně vzato, nevím, jestli tu zprávu nevyprovokoval sám Rychetský. Už bych se nedivil ničemu poté, co ho dvacet let Zeman chválí a hřeje ho na prsou a on proti němu opakovaně vystartoval velice kriticky a velice popudlivě. Tak bych se nedivil, že tomuto serveru práskl, že nedostal ještě toho 22. října pozvánku,“ poznamenává mediální analytik.

Ale myslí si, že si to šéf Ústavního soudu nebo alespoň redaktoři z Fóra24 mohli zjistit, jak to s rozesíláním pozvánek vypadá. „Například já – nevím, jestli to není podle abecedy – jsem ji dostal ve středu 23., tedy přesně o den později, kdy to Rychetský jakože reklamoval, že ji nedostal. Teď se k tomu každý vyjádřil, ozvala se samozřejmě Eliška Wagnerová, že když Rychetský ne, tak že na Hrad nemá jít nikdo z Ústavního soudu a tak dál. Dělá se zase jenom – promiňte mi ten výraz, u nás doma na venkově se to tak říkalo – z prdu kulička. To je přesně ten případ, akorát že tahle kulička má v sobě ekrazit, který je velmi nebezpečný a strašlivě kazí veřejný diskurz a atmosféru ve společnosti, dělá z toho tu blbou náladu. A zřejmě od toho tady Fórum24 a podobné dezinformační a konspirační weby jsou,“ domnívá se Petr Žantovský.

NGO nesmyslům neodolal ani nadnárodní koncern

Třetí téma je úplně o něčem jiném, než obě předchozí. „Ale je naprosto absurdní, tak jsem ho nemohl vynechat. Ve čtvrtek jsem se na Novinkách dočetl, že firma Procter & Gamble bude odstraňovat z obalu dámských vložek Always symbol Venuše používaný pro ženské pohlaví. A to proto, že jak argumentují, ne všichni menstruující jsou ženy a uvedený symbol prý může transsexuálům způsobovat ‚nepříjemné pocity‘. Já tedy nejsem lékař, transsexuály znám dva, v opačném gardu, v jednom případě šlo o přeoperování ženy na muže a ve druhém případě naopak, ale nikdy jsem se jich neptal, jak to mají s menstruací a jestli se jich tenhle problém týká. Když už tyhle nátlakové NGO nesmysly, jimiž jsme obklopeni, donutí i takového magnáta, jako je tahle obrovská drogistická firma, k takhle absurdnímu úkonu a ještě absurdnější argumentaci, tak to považuji za začátek konce světa, protože takhle nějak začal erodovat a rozpadat se svět před pádem Říše římské,“ tvrdí mediální odborník.

V té době se začaly z materiálního přebytku rodit ideologické nesmysly. „I když tehdy byla bisexualita celkem běžnou záležitostí, takže na platformě tohoto tématu nelze analogizovat. Ale dnes se vymýšlejí věci úplně jiné, stejně tak nesmyslné. Ne všichni menstruující jsou ženy? Tak se musím podívat doma, jestli moje knihy nemenstruují, nebo moje cédéčka. Cédéčko je středního rodu, tak je to vlastně další pohlaví, jestli pohlaví cédéčko menstruuje, nebo ne. Nebo jestli se prodávají vlastní vložky pro knihy. Záložky ano, vložky nevím, ale jsou ženského pohlaví, tak jestli menstruují. Mám doma asi pět tisíc knih, tak když si představím ty náklady, že budu muset kupovat vložky pro všechny svoje knihy. Pokud tedy nejsou v menopauze, některé už jsou staršího data. Do takovýchto absurdních konců se ta debata dá dovést jenom proto, že si nějací dementní aktivisté za nějaké veřejné peníze vymyslí zase téma,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Odstrašující obrázky na krabičkách ničemu nepomohly

„Stejně jako si vymýšlejí témata Hate Free, Me Too a podobné blbosti, tak teď další pitomostí je, že ne všichni, co menstruují, jsou ženy. To samozřejmě jenom potvrzuje pravdivost Overtonových oken. Vzpomeňme si, že někdy před patnácti lety se začaly na cigaretové krabičky dávat fotografie různých kancerózních plic a podobných hrůz a ti hlupáci se domnívali, že tím sníží poptávku po cigaretách. Samozřejmě nesníží. Naopak to zvýší byznys pro firmy, které vyrábějí univerzální krabičky třeba se srdíčkem na víčku, s pejskem nebo s kočičkou, kdy ten adolescent, co se rozhodne cítit se dospělým a koupí si krabičku cigaret, tak se nepodívá na ty kancerózní plíce, ale přendá si retka do krabičky s kočičkou nebo pejskem. A je vymalováno,“ podotýká mediální analytik.

Tenhle krok s rádoby odstrašujícími obrázky na krabičkách považuje za předzvěst toho všeho, co tu teď máme. „Do toho přicházejí takové absurdity, jako že se nějaká žena ve Spojených státech soudí s nějakým výrobcem sporáků, že nenapsal do příbalového letáku s návodem k použití, že sporák je horký, když se zapne, a že se kvůli tomu spálila. No a ona ten soud vyhrála, představte si to. To jsou naprosto nepředstavitelné věci. Miliony lidí ve Spojených státech se soudí s tabákovými společnostmi, že kvůli nim onemocněli rakovinou plic. Přitom každý kuřák dobře ví, pokud není dementní, že kouřením tuhle diagnózu – možná ne úplně vždy způsobuje – určitě urychluje nebo jí otevírá dveře. Někdo může mít genetickou vlohu, může kouřit až devadesát do devadesáti a nic se mu nestane. To je otázka individuální,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Cílem je, aby lidé ztratili potřebu sami o sobě rozhodovat

To, že je kouření škodlivé, samozřejmě všichni vědí, přesto to mnozí dělají. „Já jsem to také pětadvacet let dělal, ale teď už to pomalu sedmnáct let nedělám. Došel jsem k vlastnímu individuálnímu rozhodnutí. Nepotřeboval jsem k tomu, aby mi někdo lepil na cigára kancerózní plíce. Umím si je představit. Ale v určitém okamžiku jsem se rozhodl z vlastní vůle. Myslím, že tohle všechno, čeho jsme svědky, je snaha toho dnešního socialistického světa, neboť to nic jiného než nepovedený socialismus není, zbavit lidi schopnosti rozhodovat se o sobě samých. A to postupnými kroky. Nejprve jim znemožníme se rozhodovat a pak je na to navyknout tak, že už tu potřebu rozhodovat se svobodně sami o sobě nebudou pociťovat, úplně ji ztratí. A to už je cesta ke knize Krásný nový svět, kterou každému doporučuji k přečtení. Už v ní skoro jsme,“ dodává mediální odborník.

