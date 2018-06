Nadace Babišových podpořila dětský domov v Nechanicích, dala jim 60 tisíc korun

Dětský domov zažádal u Nadace AGROFERT o příspěvek na úhradu nákladů na doučování dětí, které v domově vyrůstají. Děti potřebují doučování kvůli domácí nebo individuální přípravě, kterou v běžných rodinách zajišťují rodiče. „V Dětském domově Nechanice, kde pracuji též jako vychovatelka, žije 48 dětí ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin. Dětem je od 3 do 26 let, většina k nám přišla z rodin, kde rodiče vzdělání svých dětí nepovažovali za důležité. Tomu také bohužel odpovídají školní vědomosti našich klientů. Setkáváme se s dětmi, které jsou vědomostně zanedbané a mají velké mezery ve vzdělání. Přitom je řada těchto dětí nadaných a velmi šikovných, pouze potřebují v některých předmětech pomoci k lepším výsledkům. Zkušenost nám ukazuje, že většina dětí z dětských domovů odchází pouze s výučním listem, přitom by tyto děti mohly studovat i na středních či vysokých školách, kdyby jim byla poskytnuta lepší příprava. Jenže to za běžného provozu v domově s každým jednotlivcem není možné. Na individuální přípravu nedostačují personální kapacity vychovatelek. Konkrétně náš domov je rodinného typu. Máme zde šest bytů, v každém z nich žije osm dětí. O ně se stará jedna pracovnice. Ta musí při školní přípravě pomáhat všem osmi dětem, což prostě není v jejích silách. Proto doučování dětem, které chtějí v životě dosáhnout vyšších cílů než jejich rodiče, je velkým přínosem pro talentované žáky z našeho domova,“ popisuje situaci v dětském domově vychovatelka s tím, že peníze využijí konkrétně na doučování matematiky, českého, anglického a německého jazyka. Právě s těmito předměty potřebují děti pomoci.

„Když už naši svěřenci musí vyrůstat v dětském domově, tak bych si přála, aby svůj vlastní život prožili šťastně a spokojeně. S lepším vzděláním a rozhledem to zcela určitě takto dopadne. Děkuji za pomoc pro všechny naše šikovné děti,“ uzavírá s vděkem vychovatelka z nechanického domova.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Barbora Richterová