Nadáváte na Babiše, přitom nezvládáte ani Novotného. Konečná se rozjela proti vládě

reklama

Debatu otevřel jadrný výraz předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který napsal v e-mailu vůči ministru zahraničí Janu Lipavskému (Piráti), když o něm sháněl u kolegů informace. Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová se zastala svého stranického šéfa, že on se k ženám vždy chová slušně a s respektem.

Proti jejím slovům oponentně vystoupila poslankyně Věra Kovářová: „Já jsem byla pro Andreje Babiše bestie a prodejná děvka,“ vypálila, že ji takhle označil veřejně před televizními kamerami. Pokorná Jermanová reagovala, že kauzu nezná a s Babišem takové zkušenosti nemá.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další dámy, které se vjely do vlasů, byla předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a Eva Decroix z ODS. Konečná připomněla kontroverzní výrazy řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS), konkrétně výroky, že „český plebs by měl klečet na kolenou“. „Vy si dámy, neumíte udělat pořádek, říct svým kolegům: ‚Jako sorry, to už pánové přeháníte.‘ Místo toho se jim tleská a pan Fiala ho ještě kryje,“ komentoval Konečná výroky Řeporyjce Novotného, za některé už stál i před soudem.

Decroix nato docela ostře vystoupila vůči KSČM a připomněla předlistopadovou minulost: „To, že mě tady bude ve vysílání mistrovat o etice, morálce a slušnosti zástupkyně komunistické strany, s tím vším, co komunistická strana kdy provedla, to je vrchol veškerých absurdit,“ čílila se politička vládní ODS. „Také někdo řekne sprosté slovo, někdo v minulosti založil koncentrační tábor,“ vypálila Decroix.

„Když nejsou argumenty, začíná se s historii,“ podotkla k slovům Decroix následně Konečná.

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokorná Jermanová odmítla, že by si Andrej Babiš dělal složky na své oponenty. „To, že si získával zdroje, připravoval si projev na schůzi, která proběhne v úterý, na to má právo, dělá to každý politik i novináři,“ poznamenala, a že to, co z toho udělala vládní pětikoalice, je „úsměvné“.

Hlasitě se ohradila Kovářová. „To, že Andrej Babiš má složky na politické soupeře, to je politický souboj, citové vydírání. Takové praktiky používala StB! Shromažďoval údaje o rodinách soupeřů,“ vyčetla Pokorné Jermanové, že situaci bagatelizuje. Nato se s Kovářovou začala Pokorná Jermanová dohadovat, že tvrdí nesmysly.

Psali jsme: „Babiš se mstí Lipavskému, jako StB!“ Předehra schůze ve Sněmovně byla drsná

Babiš řekne sprosťárnu, je haló. Kolář? Ticho po pěšině. To nezůstalo jen tak

Předsedu ANO Andreje Babiše dáma Decroix na sociální síti označila za politické i lidské dno, estébák podle ní zůstane tím, čím byl. Kritizovala, že se Babiš ptal v mailu, zda má Lipavský děti. Nyní svá slova rozvedla: „Je mi z toho velmi úzko, proto to považuji za lidské dno, jsou to metody známé z StB, to mě děsí,“ sdělila Decroix.

Konečná upozornila vládní političky na obrovské problémy – organizovaný zločin v rámci hnutí STAN, na kampeličku, kde měl uložené peníze premiér Fiala (ODS). Zmínila, že šéfpirát Ivan Bartoš si nechal dělat složky na celé hnutí ANO. A Decroix obrátila oči v sloup.

Poslanci se v úterý sejdou na mimořádné schůzi ke krokům předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Návrh programu obsahuje jediný bod nazvaný „Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku“. Politici vládních stran kritizují expremiéra Babiše kvůli e-mailu, ve kterém žádal od svých spolupracovníků „citlivé informace“ o ministru zahraničí Janu Lipavském.

Předtím šéf české diplomacie pirát Lipavský označil Andreje Babiše za „bezpečnostní riziko pro ČR“. To nyní zopakovala i stanařka Věra Kovářová. „Andrej Babiš se vyjadřuje takovým způsobem, že to může poškodit naše jméno v Evropské unii. Například říká, že vláda vede válečnou propagandu, že nebojuje za mír. To vůbec není pravda,“ rozhořčila se Kovářová.

Psali jsme: „Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“ Pekarová svolává mimořádnou Sněmovnu. A mezitím jinde

Babiš a „podklady na Lipavského“. Mistr světa v mafiánských praktikách, vzkazuje Pekarová a volá po rezignaci

„Je to nesmysl. Akorát si myslíme, že vedle konfliktu je potřeba otevírat mírová jednání,“ zdůraznila Pokorná Jermanová z hnutí ANO. „To přece neznamená, že hned automaticky máte dostat nálepku proruského švába. Bohužel, tato vláda jiný názor okamžitě nálepkuje, směrem na Východ,“ konstatovala místopředsedkyně sněmovního zahraničního výboru.

A dodala: „V tom případě se hlásím k tomu, že jsem bezpečnostním rizikem také, i všichni mí kolegové, protože si myslíme, že o míru se jednat má. A v tom případě je bezpečnostním rizikem i pan Zelenskyj, který o tom bude pořádat konferenci,“ pokračovala, a že když má někdo jiný názor, neznamená to hned, že je proruský.

Eva Decroix si její slova vyložila tak, že to je jako říkat Ukrajině, ať se vzdá, protože chceme mír. „To nikdo neříká!“ upozornila důrazně Pokorná Jermanová na chybný výklad jejich výroků. – „Mír bude, pokud bude Ukrajina schopna si ho vybojovat,“ řekla svůj názor Decroix, a že není v našem bezpečnostním zájmu, aby se Ukrajina vzdala.

„Pro mě je bezpečnostním rizikem každý, kdo nehájí české národní zájmy a ohrožuje vztahy s našimi sousedy,“ narážela Konečná na to, že vláda přerušila česko-slovenské mezivládní konzultace. Konečná političkám vládní koalice doporučila, ať naslouchají tomu, co si přejí čeští občané. „Jednat o míru neznamená, že zvítězí Rusko, ale že zvítězí zdravý rozum. Dámy, poslední průzkum vám to říká jasně – 69 procent občanů České republiky si přeje ukončení konfliktu za jakoukoli cenu. Poslouchejte, co si přejí občané naší země,“ dodala Kateřina Konečná.

Psali jsme: Zlé překvapení pro Okamuru. Kromě SPD nikdo proti. Od konfliktu přitom jen krůček… Sněhové vločky a aktivističtí učitelé. Bojí se zeptat, aby nebyli „dezoláti“. Profesorka ukázala Bobošíkové obraz dnešních univerzit Komu je věrný Fiala. Zaznělo. A mnohem víc „I ti jejich příbuzní od vlády utíkají.“ Havlíček na ČT potopil vládu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama