Naděje hnědne, Minář chce zavírat. Neposlechneš? Dostaneš „flastr“

Aktivista a zakladatel hnutí Lidé PRO Mikuláš Minář se po vzoru mnohých politiků také připojil se sdílením svého řešení aktuální koronavirové krize. „Je mi jasné, že to teď pořádně schytám. Ale nemůžu si pomoct,“ začal vysvětlovat své řešení. Tím je především tvrdý lockdown, po kterém již včera, před odjezdem na fotbal, volal epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Katastrofa je blízko,“ varuje Minář, prý je to již naše poslední šance. Kdo by se jeho pravidlům odmítl podřídit, toho by měl čekat „flastr“.

Lidé sice podle aktivisty chtějí otevření obchodů a služeb či škol, ale aby to bylo možné, tak je prý právě za potřebí tvrdé zpřísnění. „Potřebujeme tvrdý lockdown, na který navážou automatické 100% kompenzace, chytré kroky a jasná pravidla. Jinak tohoto cíle nedosáhneme,“ píše.



Stěžuje si však, že jeho názoru škodí „pokrytecké chování papalášů“. „Vykašleme se však na papaláše. O ty tady nejde. Jde o tisíce životů a stovky tisíc lidí na pokraji krachu,“ nabádá.

Bojí se, že bez zásahu dojde k vyhrocení situace. „V covidu jsme nejhorší na světě. Nyní naše vláda kapitulovala. Opatření prý nefungují. Odteď každý sám za sebe. Vláda nás háže přes palubu. Náš stát přestává fungovat. Jestli bude rozklad pokračovat, vznikne bordel, který uchopí do ruky extremisti,“ varuje Minář.



Rozvolnění pokládá za „bláznovství, které přinese jenom více mrtvých, větší finanční škody, kolaps zdravotnictví a zbytečné prodloužení celé té mizérie o několik měsíců“. Podle něj by to akorát byla již třikrát opakovaná chyba.



„Myslím, že není přehnané mluvit o současné situaci jako o válečném stavu. Jsme ve válce se zákeřným a neviditelným nepřítelem, který má potenciál rozložit naši společnost,“ píše dále. Hodnotí, že první půlrok vláda zvládla se ctí, v tom druhém však již „vrší selhání na selhání“.

Právě tvrdý lockdown na 2-3 týdny je tak podle Mináře jediné řešení. Představoval by si jej tak, že by zůstaly otevřené pouze lékárny, potraviny, nemocnice a kritická infrastruktura. Průmysl by pak mohl fungovat jen za pomoci přísného testování. „Po tu dobu pro všechny 100% kompenzace. Pro zaměstnance i OSVČ. Bude to bolet, ale musí se to vydržet. Protože pokud se podaří dostat čísla pod kontrolu, může začít společnost znovu fungovat za jasných pravidel,“ představuje svůj plán.



Ten by měly doprovázet i další body, z nichž za hlavní pokládá masivní vakcinaci, striktní dodržování hygienických pravidel, nošení respirátorů, masivní testování s PCR testy zdarma, důkladné trasování a udržení nemocných lidí v izolaci.

„Tohle všechno stát musí důsledně vymáhat a dodržování pravidel kontrolovat. Ne na to kašlat a dávat lidem najevo, že to není důležitý – jako je to teď,“ upozorňuje Minář.



Lidi má k dodržování pravidel přimět to, že za takovýchto podmínek, po konci lockdownu se otevřou obchody, školy pro alespoň některé ročníky, sjezdovky, restaurace a kulturní život.



Pokud někdo pravidla nebude dodržovat, tak má dle Mináře dostat „flastr“, protože jeho nezodpovědnost dle něj „ohrožuje celou společnost“. Vše by pomáhala uhlídat i jednoduchá mobilní aplikace, která by dovolila mnohé aktivity pro testované, očkované či pro lidi se silnými protilátkami.



„Že to je buzerace? A lockdown je jako menší buzerace? Takhle vám stačí nechat se zdarma otestovat a pak se chovat zodpovědně a nenakazit se. Ano, je to komplikace a omezení. Ale tolik to nebolí. Dá se to vydržet. A umožní to lidem celkem normálně fungovat. Mít otevřeny obchody a školy,“ utnul politik.

Vláda nás k ničemu dobrému prý nesměřuje. „Od vlády neslyšíme představu ani plán, jak to zastavit. A nemocnice jsou už teď na pokraji svých kapacit. Jestli nic neuděláme, může to brzy v celé zemi vypadat jako v chebském okrese, kde zemřelo za pouhých 5 týdnů neuvěřitelných 0,25 % obyvatel! Každý čtyřstý. A to není konec. Za chvíli to může být půl procenta obyvatel. Každý dvoustý. Kdyby to tak bylo v celé zemi, je to 50 tisíc lidí,“ varuje.

Že jsme v číslech nejhorší na světě, podle něj není náhoda. „Okolo nás je spousta zemí, které to zvládají, ačkoliv se potýkají se stejným virem. My ale dojíždíme na naprosto nekoncepční, chaotické a populistické neřízení země Andrejem Babišem,“ myslí si šéf hnutí Lidé PRO.



Babiš podle něj epidemii rozjel v září, „z čistého populismu kvůli volebním preferencím nechal epidemii rozjet tak masivně, že se nám ji dosud nepodařilo zkrotit“.



Vláda teď dle Mináře má již poslední šanci a řešení tvrdým lockdownem a návaznými opatřeními bychom měli požadovat po ni i po opozici. „Žádné předhánění, kdo dřív rozvolní. Jasně, všichni chceme konec epidemie, otevřené obchody a děti ve školách. Všichni to chceme. Ale to má nějaké předpoklady! Copak chceme rozvolnit teď, abychom museli za dva týdny opět zavřít a celou tu bolest o dva měsíce prodloužit?“ dotazuje se aktivista, který v tomto roce se svým hnutím Lidé PRO plánuje zamířit do voleb.

Podobné řešení jako Minář má zastání i u bývalého ministra zdravotnictví a od včerejška i bývalého poradce premiéra Andreje Babiše (ANO), epidemiologa Romana Prymuly. Ten včera odpoledne před cestou na fotbal naznačil, že krátkodobý tvrdý lockdown je prý nevyhnutelný. „Zatím nebudu přesně definovat, protože jsme to ještě vůbec neprobírali s premiérem. Je to otázka kontaktů a pohybu. Jinak to nejde,“ řekl včera Prymula pro server Novinky.cz. Po zhlédnutí fotbalového utkání v Edenu však již zřejmě s premiérem nic probírat nebude.



I Prymulovo řešení mělo spočívat v uzávěře společnosti na dobu dvou až tří týdnů. plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



