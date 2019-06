Nadšená německá novinářka po Letné. Věří, že tamní mládež se stejně uvědoměle postaví proti AfD

Zahraniční novináři nedělní demonstraci, patrně největší od roku 1989, vnímali především jako mírumilovnou. „Lidé cítili, že jsou obklopeni těmi, kteří smýšlejí stejně jako oni. Což je dobře a špatně zároveň, protože to samozřejmě naznačuje, že se česká společnost stále více polarizuje,“ uvedl Rob Cameron, pražský zpravodaj britské veřejnoprávní stanice BBC. Je podle něj ale příliš brzo hodnotit, jaký dopad na českou politiku budou masové protesty mít.

Reportérka jednoho z největších německých deníků, listu Süddeutsche Zeitung Viktoria Grossmannová uvedla, že protestující kritizovali i prezidenta Miloše Zemana, který Babišovo setrvání ve funkci opakovaně podporuje. „Nebyla jsem na protestech žlutých vest ve Francii, ale zaujal mě velký rozdíl mezi těmi dvěma přístupy. Tady lidé říkají: Bedlivě poslouchám, co říkáš, beru tě za slovo a nechci, abys mi lhal a abys mnou manipuloval,“ všímá si reportérka, která do Prahy přijela z Mnichova.

Nikdo z výše zmíněných novinářů si však nemyslí, že současný český premiér na protesty zareaguje odstoupením. „Dokud bude Babiš odmítat všechna obvinění jako lži a demonstrující považovat za pomýlené, nevidím, jak by protesty mohly dosáhnout nějakého hmatatelného výsledku,“ čte situaci Cameron z BBC.

Přesto oba novináři označili demonstraci proti vládě Andreje Babiše za úspěšnou, jelikož skupina studentů dostala do ulic víc než 250 tisíc lidí. „Snaží se zachovat pokrok, který se Česku podařil během přechodu od komunismu k liberální demokracii, tedy právě nezávislé soudnictví nebo veřejnoprávní média,“ informuje Rob Cameron, podle kterého by největším úspěchem bylo, pokud by protesty přiměly víc lidí jít k volbám, na což prý apeluji i organizátoři demonstrací.

Grossmannová dodává, že v Německu také mají politiky, kteří jsou populističtí, kteří lžou a kteří jsou otevřeně rasističtí. Přijde jí proto skvělé, že v Česku je teď tahle nová generace, která je sebevědomá, neříkají jen „podívejme se, jak to dělají na Západě“, ale nacházejí svou vlastní cestu. „Bojím se, jak u nás dopadnou zemské volby na podzim, že vyhraje Alternativa pro Německo, moc bych si přála, aby i u nás vyšli lidi do ulic v tak velkém počtu,“ dodává na závěr novinářka.

autor: nab