Napadení Ficova muže na ulici. Ale neprošlo jen tak

Erik Kaliňák (*1991), synovec stávajícího ministra obrany a dřívějšího ministra vnitra Roberta Kaliňáka, dnes působí jednak v pozici poslance Slovenské národní rady a jednak jako šéf poradců slovenského premiéra Roberta Fica.

Na Slovensku je dobře známý. A platí to i pokud jde o pochmurnější stránky veřejné známosti. Při cestě venku potkal jednoho z voličů, který evidentně rodině Kaliňákových nefandil a řekl to slovenskénmu poslanci naplno.

„Vy jednou půjdete. Tak půjdete, že se po**rete. Tak ti jednou někdo na**be na ten ksicht vyje**ný, že se z toho po**reš!“ vmetl volič Kaliňákovi do očí. „Dostaneš po té vyje**né hlavě,“ vyhrožoval mladý muž Kaliňákovi.

Nešetřil ani ženu Erika Kaliňáka: „Ty buď taky ticho, pí** jedna vyje**baná!“ vypálil. Vyslechl si od ní, že takto se asi vyjadřuje elita národa.

A v tu chvíli už se poslanec neudržel a poslal mladého voliče do míst nesoucí sprosté pojmenování po dámském přirození. „Běž do **či. Do ženy se mi nenavážej, kámo. Co ti je**?“ ptal se.

„Pojď, ty ko**te jeden vy**baný,“ odvětil mu na to volič. Ale na facky, ani na pěsti nedošlo. Pánové od sebe stáli dost daleko.

„Vypadni na východ. Někam do Ruska. Zkur**nče vy**baný,“ dštil dál mladý volič na Kaliňáka pomyslný oheň a síru.

„A takhle si mylíš, že by se měl chovat demokrat?“ ptal se Kaliňák. A smál se přitom.

Bude prý deportován do Ruska

„Bylo by ještě demokratičtější, kdybyste šli někam do pí**. Kdybychom vás deportovali do Ruska,“ nechal se na to konto slyšet mladý volič.

Kaliňák se ho zeptal, zda na videu prozradí i své jméno.

„A proč? Myslíš, že mě necháš vyšetřovat?“ odpověděl protiotázkou naštvaný chlap. Nenechá na sebe prý poslat slovenskou tajnou službu, kterou podle jeho názoru Kaliňák mladší nasadil na novináře. „Už jsem z tebe úplně vys**tý,“ křičel.

Nakonec se Kaliňákovi dostalo ujištění, že jednoho dne bude deportován do Ruska.

Erik Kaliňák na sebe upozornil např. tím, že poskytl rozhovor serveru Voice of Europe, o kterém česká BIS mluví jako o serveru napojeném na ruskou vládu a šířícím ruskou propagandu. Erik Kaliňák nevidí problém v tom, že tomuto serveru rozhovor poskytl. Server Seznam Zprávy.cz s odvoláním na slovenský Denník upozornil, že Kaliňák volá po prověrce slovenských médií.

Má totiž dojem, že lidé, kteří se o něm vyjadřují tak vulgárně, jako výše představený volič, jsou obětí nenávisti, kterou šíří liberální novináři.

„Na toho kluka se ani nezlobím, protože je nešťastnou obětí nenávisti liberálních novinářů, kteří nedokážou unést a respektovat výsledky demokratických voleb, a to jak parlamentních, tak prezidentských. Žádné argumenty ani rozumná debata, jen čirá nenávist, která se neštítí použít násilí. To je ta jejich slušná, prozápadní, ale zkrátka ‚lepší‘ část Slovenska,“ napsal Kaliňák k videu na facebooku.

Pod videem se objevilo více než 1400 komentářů, na 1800 lajků a takřka 900 lidí ho sdílelo.

