Národní tragédie. Do Polska se jezdí pro pivo. To české

Lidé, kteří si v poslední době zašli do své oblíbené hospody na jednu plzeň, si zřejmě povšimli, že už není za cenu, kterou si pamatují z doby před několika lety. Žádná láce již nečeká milovníky piva ani v supermarketech. Tedy alespoň ne v těch českých. Lidé z příhraničí si totiž povšimli, že v sousedním Polsku nejsou levnější pouze mnohé základní potraviny, ale i samotný český národní nápoj. Pokud si pro plzeň – namísto do Plzně – zajedete do Polska, můžete paradoxně nemálo ušetřit. A to až 300 korun za basu.

Že se díky nižší inflaci, silné české koruně a tamnímu daňovému zvýhodnění dají v Polsku doslova „za pár korun“ pořídit základní potraviny, které již před současnou inflační vlnou byly častokrát za nižší ceny než u nás, je již všeobecně známo. Jak však mnozí nákupčí u našich severních sousedů zjistili, polské potraviny nejsou tím jediným, co za hranicemi koupíte levněji. Nižší ceny jsou v sousedním státě paradoxně i u zboží, které se tam dováží z Česka. Týká se to i samotného českého národního nápoje – tedy piva.



Ceny potravin se už vzdalují i predikcím ČNB



Právě pivo v poslední době v Česku zdražuje jako většina potravin. Podle v minulém týdnu zveřejněných údajů vzrostla v únoru 2023 cenová hladina meziročně o 16,7 % a České národní bance se tak nadále nedaří krotit inflaci, která se už několik měsíců v řadě nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

Fotogalerie: - V pivovaru Řeporyje

Česká centrální banka předpokládá, že se růst cen podaří zastavit až začátkem roku 2024, kdy se dle ní celková i měnověpolitická inflace sníží do blízkosti 2 % cíle. Zatímco lednová prognóza ČNB očekávala únorovou inflaci 16,5 %, ve skutečnosti se cenová hladina od očekávání centrálních bankéřů lehce odchýlila, jelikož inflace byla o dvě desetiny procentního bodu vyšší. V České národní bance totiž nepředpokládali, že dojde až na tak rychlý růst cen potravin, nápojů a tabáku v obchodech, k jakému došlo.

„Růst cen potravin zůstává rychlý. To souvisí s předchozím výrazným zdražením agrárních a potravinářských komodit jak ve světě, tak i na domácím trhu,“ komentuje ČNB, proč byla únorová meziroční inflace u potravin, nápojů a tabáku až 18,3 %, zatímco centrální bankéři měsíc předtím čekali hodnotu o 2,1 % nižší.



Pokud si dnes zajdete do obchodu koupit lahvovou plzeň ve skle, čeká vás dost možná šok, jelikož jsou ceny držící se kolem dvacetikoruny za půllitrovou lahev již dávno minulostí. Jen abyste si pořídili půl litru plzeňského světlého ležáku pod 25 korun, čeká vás pátrání po slevových akcí a listování v letácích – nynější cena jedné lahve Pilsner Urquell se už totiž pohybuje kolem 30 korun. A to ještě mnohdy i bez vratné zálohy.

Fotogalerie: - Otevřené i zavřené zahrádky

Pokud se vám podaří narazit v supermarketu na „levnou“ plzeň v akci, pak za ni u kasy necháte přinejmenším 23,90 Kč, což je cena, za kterou Pilsner Urquell aktuálně nabízí (ve dvacetiprocentní slevě) například supermarket Globus. V Bille jej pořídíte za 25,90 Kč za kus, v Albertu jednu půllitrovou plechovku za 26,84 Kč, v Tescu jedna lahev vyjde na 29,90 Kč a Rohlík.cz jeden půllitr ve skle nabízí za 30,90 Kč – ceny plzeňského piva se tak pohybují mezi 50 a 60 korunami za litr.

Do Plzně na plzeň? Raději ne



Pokud byste měli zájem o levnější nákup, existuje řešení. Levně však plzeň nepořídíte v Plzni, nýbrž spíše ve Vratislavi, Krakově anebo třeba v Katovicích. Mnohdy však není třeba jezdit příliš daleko, jelikož se polské supermarkety na mnoha místech nacházejí jen kousek „za čárou“ a může se vám tak stát, že za nákup basy piva ušetříte 200 až 300 korun jen pokud půjdete do supermarketu na polské straně hranice.



Velkou diskusi, kolik se dá ušetřit, vzbudil jeden z přispěvatelů facebookové skupiny, kde se lidé navzájem radí ohledně výhodných nákupů v Polsku. Sdílel totiž paragon od svého pátečního nákupu Pilsneru Urquell v polském supermarketu Biedronka, na němž je patrné, že za třicet lahví plzně v tamním obchodě zanechal necelých 565 korun. Za lahev jednoho piva tedy zaplatil méně než 19 korun.

Pokud by se muž skutečně vypravil na nákup – aktuálně zlevněného – plzeňského piva do Plzně-Chotíkova, kde má svůj hypermarket Globus, zaplatil by oproti Polsku za svůj nákup třiceti lahví o 152 korun více. Při nákupu přes internetový supermarket Rohlík.cz by pak dokonce nákup plzeňského piva v Česku vyšel mnohem dráž a muž by zde nechal za 30 piv o 362 korun více.



Rozdíl ve zdražování se přitom netýká jen Polska. Když se u piv srovná růst cenové hladiny v Česku a v Německu, je na tom Česko o 20 % hůře i v tomto případě.

Psali jsme: Pivo, chleba, brambory. Raketa v ČR. A Německo? No...

Největší český pivovar, Plzeňský Prazdroj, oznámil zdražování již loni od 1. října a upravil tehdy ceník u čepovaných i lahvových piv, který znamenal zdražení o osm procent. Mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář tehdy ČTK řekl, že se pivovar, stejně jako celá tuzemská ekonomika potýká s trvalým a v posledních měsících výrazně akcelerujícím růstem cen vstupů, které tvoří podstatnou část jeho nákladů ve výrobě a distribuci.



Prazdroji kvůli pandemii koronaviru a tehdejším restrikcím v roce 2021 druhým rokem klesl prodej piva v Česku o tři procenta a o rok dříve byl meziroční pokles osmiprocentní. Lépe se pivovaru dařilo právě v zahraničí, kde stoupl předloňský prodej včetně licenční výroby meziročně o tři procenta na 4,6 milionu hektolitrů. V Česku činil roku 2021 objem prodaného piva 6,5 milionu hektolitrů, šlo však o desetinu nižší hodnotu jak před koronavirovou pandemií.

