Národnost pachatele nemůžeme zveřejnit, tvrdil Rakušan. Právník s plukovníkem jej vyvedli z omylu

V poslední době se v Česku diskutuje o zločinech, kterých se měli dopustit občané Ukrajiny. Jde o znásilnění dívky spojené s pokusem o vraždu a znásilněním ženy, kterého se měl dopustit jiný pachatel. Do třetice se debatuje také o usmrcení Roma u brněnské přehrady z poloviny června. Ukrajinský pachatel tohoto činu byl před pár dny propuštěn z vazby.

Ministr vnitra Vít Rakušan v souvislosti s těmito kauzami odpovídal na otázku, proč policie často nezveřejňuje národnost pachatelů. Člen vlády prohlásil, že uchování informace o národnosti pachatele vyžaduje zákon.

„Občas se ptáte, naposledy jistý pan Z. z Prahy: ‚Proč policie, případně přímo ministr Rakušan, tak úzkostlivě tají národnost pachatelů?‘ Odpověď: Protože to ukládá zákon. Konkrétně § 8a trestního řádu. Národnost pachatele zpravidla s trestnou činností nijak nesouvisí a policie ji zveřejňuje jen v případě, že může přispět k dopadení pachatele. Obecně policie zveřejňuje informace tak, aby eliminovala sekundární viktimizaci oběti a aby informace nepřispívala k dalšímu páchání trestné činnosti – třeba násilí proti skupině obyvatel. Že to není zbytečné opatření, o tom svědčí chování řady lidí poté, co se taková informace dostane neoficiálně ven. Nenávistná komunikace pana Okamury & spol. je přesvědčivým argumentem pro to, že taková informační zdrženlivost je zcela na místě,“ napsal Rakušan na twitteru.

Podobně argumentoval i na tiskové konferenci, kterou svolal po několika brutálních znásilněních, ve kterých se hovořilo o pachateli z Ukrajiny.

Řeč paragrafů je formulována doslova takto:

„(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka.

(2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let.“

Advokát Tomáš Sokol na CNN Prima News však uvedl, že ministr vnitra neříká tak docela pravdu.

„Ministr Rakušan necitoval jeden paragraf, který v pořadu Partie použil, úplně přesně. Zakazuje zveřejnit identitu pachatele trestného činu, nikoliv národnost. To slovo tam explicitně není. Navíc o několik řádků dál v dalším ustanovení, je výjimka, že může být zveřejněna i identita, je-li to ve veřejném zájmu. Míněno v případě, kdy jde o politika nebo osobu veřejně činnou. Nedá se říci, že by národnost a její zveřejnění bylo výslovně zakázáno,“ upřesnil Sokol.

Někdejší policista Robert Šlachta, dnes šéf politického hnutí Přísaha, dodal, že za jeho časů se národnost pachatelů zveřejňovala.

„Když jsem byl ještě policista, tak to u nás bylo opačně – národnost jsme zveřejňovali. Když se dělaly tiskové zprávy, tak byly uvedeny iniciály a národnost. Víte sami, že se stejně během několika hodin informace dostane ven,“ konstatoval bývalý elitní policista s tím, že čím otevřenější jsou orgány činné v trestním řízení, tím víc se podaří zabránit různým spekulacím.

Sokol dal Šlachtovi částečně za pravdu.

„V těchto případech se informace, kdo to ‚zaručeně byl‘, šíří rychlostí stepního požáru. Je otázka, jestli má nějaký smysl to takto utajovat. V tomto případě to asi lze skutečně považovat za jakýsi mimořádný případ do té míry, že by bylo řečeno: ‚Ano, byl to Ukrajinec.‘ No a co,“ dodal advokát.

