Naše rakety jsou efektivní, tvrdí americký generál. „Jo, zničili Rusům pláž,“ ozvalo se

„Válka na Ukrajině, která trvá již čtvrtým rokem, ukázala, že Rusko je chronickou hrozbou. A vidíme, že v budoucnu bude stále větší hrozbou – hrozbou, která je ochotna k dosažení svých geopolitických cílů použít i vojenskou sílu a která dnes aktivně vede destabilizační kampaň po celé Evropě i mimo ni,“ uvedl Cavoli.

Generál také popsal, jak hrozba války vedla NATO k zahájení historické kampaně zaměřené na zásadní revizi a modernizaci vojenských schopností aliance. „Po letech nedostatečných investic – příliš mnoha letech – naši spojenci konečně optimalizují alianci pro moderní vedení války. A v rámci NATO nyní máme plány, velení a stále více síly,“ řekl Cavoli s tím, že od února 2022 došlo u amerických spojenců v Evropě k 40% nárůstu vojenských výdajů. Cavoli upozornil, že se jedná o největší tempo investování do obrany od konce studené války.

Senátory dále informoval o stavu války na Ukrajině, kde dle jeho slov již byly vyřešeny problémy s nedostatkem vojáků pro boj proti Rusku. Situaci se podařilo zlepšit rozšířením počtu vhodných rekrutů.

Ze strany senátorů na Cavoliho padla i otázka, jak efektivní se nakonec ukázaly být rakety dlouhého doletu, které Spojené státy dovolili Ukrajincům používat na území Ruska. Podle Cavoliho jsou tyto rakety „velmi“ účinné ve všech oblastech. Víc informací ovšem Cavoli nabídl poskytnout až během soukromého jednání.

Tuto Cavoliho odpověď na X komentoval vojenský analytik Tyler Weaver, který ironicky upozornil na skutečnost, že americké taktické balistické střely použité Ukrajinou byly tak účinné, že přibližně třetina raket, které kdy byly vyrobeny, vypálených na Rusko zničila asi šest vrtulníků, tři baterie SAM a „velmi nebezpečnou pláž plnou civilistů“. Jedná se o narážku na červencový útok na Krym, kdy na pláž u Sevastopolu dopadl šrapnel ze sestřelené střely.

ATACMS has been so effective that something like a third of the total number of missiles ever produced was fired into Russia to destroy, if I recall correctly, something like six helicopters, three SAM batteries, and a very threatening beach full of civilians. https://t.co/3X9G4bigxA