Našli údajného vraha šéfa pojišťovny. Za poněkud podivných okolností

Luigi Mangione seděl v zadní části restaurace a pracoval u jídla na svém notebooku. Policie přistoupila k jeho stolu a vyzvala jej k prokázání totožnosti. Mangione policii předal falešný průkaz, uvedl falešné jméno a na otázku, zda byl nedávno v New Yorku podle policie „ztichl a začal se třást“, informuje Fox News o policejní zprávě.

Měl také údajně v držení spisy kritizující zdravotnický průmysl a pistoli s tlumičem podobnou té, o níž se věřilo, že byla použita k zabití Thompsona. Policie Altoony původně vzala Mangiona do vazby na základě obvinění, které nesouvisí s Thompsonovou vraždou – držení nelicencované střelné zbraně, poskytnutí falešné identifikace policii a padělání dokladů.

K celé věci se vyjádřila i rodina Mangioneho. Ta v pondělí večer v prohlášení uvedla, že je jeho zatčením „šokována a zdrcena“. Mangioneův bratranec, delegát státu Maryland Nino Mangione, řekl, že se k věci nebude vyjadřovat. Jeho rodina také uvedla, že nebude komentovat zprávy o jeho zatčení a obvinění proti němu.

„Víme jen to, co jsme četli v médiích,“ stojí v prohlášení. „Naše rodina je šokována a zdrcena Luigiho zatčením. Nabízíme své modlitby rodině Briana Thompsona a žádáme lidi, aby se modlili za všechny zúčastněné. Jsme touto zprávou zdrceni.“

Luigi Mangione je 26letý muž z dobře situované rodiny. Vystudoval jako nejlepší ve své třídě elitní Gilman School v Baltimoru. Poté vystudoval na University of Pennsylvania s bakalářským a magisterským titulem v oboru inženýrství. Mangione pochází z vlivné realitní rodiny v metropolitní oblasti Baltimoru, jejíž původ sahá až na Sicílii. Jeho dědeček Nick Mangione starší a babička Mary C. Mangioneová koupili v 70. letech 20. století Turf Valley Country Club v Ellicott City a rozvinuli komunitu golfových hřišť. V roce 1980 rodina také koupila Hayfields Country Club v Hunt Valley,“ informuje NY Times.

Aaron Cranston, bývalý Mangioneho spolužák z Gilman School v Baltimoru, řekl, že Mangione byl chytrý a ambiciózní student a že je těžké pochopit, že je podezřelý z takového zločinu. Ti dva si po střední škole nezůstali blízcí, ale Cranston řekl, že jemu a dalším kolegům byla na začátku tohoto roku předána zpráva, protože se ho Mangioneho rodina pokoušela vystopovat. Luigi Mangione se své rodině celý rok nehlásil. Ztratil se z dohledu. Cranston řekl, že SMS zpráva uváděla, že členové rodiny o Mangioneovi neslyšeli několik měsíců po jeho operaci zad.

Ručně psaný manifest nalezený po zadržení u Mangioneho obsahoval pasáže jako „Tito paraziti to budou mít za sebou“ a „Omlouvám se za jakákoli traumata, ale muselo se to udělat,“ uvedl pro NY Times vysoký úředník činný v trestním řízení, který dokument viděl.

Podle údajů serveru Goodreads, byl vášnivým čtenářem. Goodreads je velká databáze knih, kde uživatelé knihy hodnotí a komentují. Na začátku tohoto roku zanechal na serveru pozitivní recenzi na manifest Unabomber a chválil jejího autora jako „politického revolucionáře“. Manifest Unabomber napsal americký radikální aktivista Theodore Kaczynski, který rozesílal po celých Spojených státech bomby v obálce. Zabil tím 3 lidi a 24 zranil. Kaczynski bombami v obálce terorizoval Spojené státy dlouhých 17 let od roku 1978 až do roku 1996, kdy došlo k jeho zatčení. Udal jej jeho vlastní bratr.

„Text stanovující konečnou diagnózu současné civilizace pro plné pochopení problému životního prostředí, s analýzou moderního fenoménu levicové mentality a odhalením její role,“ stojí v anotaci knihy, kterou v roce 1997 vydal česky nakladatel Votobia.

Kaczynského manifest se stal jakousi „biblí“ pro odpůrce korporátního kapitalismu, kde je jedinec jen součástkou pro naplnění cílů korporací a systému.

„Je snadné to rychle a bezmyšlenkovitě odepsat jako manifest šílence, abychom se vyhnuli některým nepříjemným problémům, které to identifikuje. Ale je prostě nemožné ignorovat, jak prozíravé byly mnohé jeho předpovědi o moderní společnosti,“ napsal v recenzi manifestu Luigi Mangione.

„Byl to násilný jedinec – právem uvězněný – který mrzačil nevinné lidi. I když tyto činy bývají charakterizovány jako činy blázna, mělo by se na ně pohlížet jako na činy extrémního politického revolucionáře,“ pokračuje recenze.

To, že za vraždou šéfa pojišťovny, je politický motiv, naznačují i nábojnice nalezené na místě činu. Na nich byla vyrytá slova „depose“ (sesadit), „deny“ (popřít) a „defend“ (bránit). Vzkaz atentátníka tak mohl odkazovat na praktiky amerických pojišťoven, které nutí pacienty platit si zdravotní péči sami, ač jsou pojištění. Pojišťovna UnitedHealthcare, jejíhož šéfa Mangione zastřelil, čelila za tyto záměrné zdržovací praktiky kritice jak médií, tak i politiků a samotných pacientů, informuje Independent.

ABC News zmínily i podobnost vyrytých slov na nábojnicích s knihou Jay M. Feinmana z Rutgersovy univerzity s názvem Delay, Deny, Defend. Kniha pak měla výmluvný a všeříkající podtitul Proč pojišťovny nechtějí proplácet nároky a co s tím můžete udělat.

