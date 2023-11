Nastoupil na Rajchla se šamponem a Havlem. Otočilo se to proti němu

Předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla se během výročí sametové revoluce snažil do rozpaků uvést známý youtuber Jan Špaček ve svém pořadu Fabulace. Nabídl mu „šampon Václava Havla“. Rajchl se nato opřel do současných „zdegenerovaných studentů“, kteří neznají Havlovy Ideály a nemají ponětí, co se před sametovou revolucí odehrávalo.

„Dobrý den, pane Rajchle. Můžu vám nabídnout dárek?“ zastavuje šéfa strany PRO influencer Špaček, známý natáčením neotřelých konceptů rozhovoru s politiky.

Rajchl se se zájmem divá, co mu to chce Špaček nabídnout. „Šampon Václava Havla,“ ukazuje Rajchlovi zblízka šampon s etiketou posledního prezidenta Československa a prvního prezidenta České republiky.

„Já nevím, co to je za šampon, takže...“ směje se rozpačitě Rajchl. „To je šampon Václava Havla, je to vlastně šampon věnovaný tomuhle prezidentovi. Má v sobě hodnoty demokracie, lidských práv...“ vysvětluje Špaček politikovi.

„A jak jste je tam dostali, ty hodnoty?“ reaguje Rajchl na Špačkovy narážky. „No, je tam 77 aktivních látek proti odcházení vlasů, když vaše hlava nevzkvétá,“ utahoval si dál youtuber z šéfa mimoparlamentní opoziční strany PRO.

Rajchl poté usoudil, že šampon Václava Havla není pro něj: „Moje hlava vzkvétá, já si na nedostatek vlasů nemusím stěžovat,“ prohlásil. Na poznámku, že může šampon pojmout jako prevenci, nereagoval.

Naopak se zkusil opanovat roli moderátora rozhovoru a tázal se mladého Špačka, jak on postavu prezidenta Havla vnímá: „Jak vy si pamatujete Václava Havla? Znáte jeho myšlenky? Víte o něm něco? Co v roce 89 propagoval? Znáte třeba jeho divadelní tvorbu a podobný věci? Jaký byl jeho život před rokem 89?“ snažil se Špačka nachytat.

„No, já nejenom to, já něco dělám proaktivního, já tady šířím jeho myšlenky prostřednictvím toho šampónu,“ řekl youtuber. A jen zopakoval, že Havlovy myšlenky jsou lidská práva.

Následoval střih a Rajchlova slova, že nejhorší problém je, že současní studenti obrovským způsobem „zdegradovali“. „Současní studenti, vy si berete do pusy ideály, o kterých vůbec nic nevíte, vy jste je nezažili, vy nemáte nejmenší šajn o tom, co tady před rokem 89 bylo. V podstatě si hrajete jenom na určitý vyslance těch myšlenek, ale reálně jste jenom pozéři. Vy jste neskuteční pozéři, kteří nezažili, co to je, o něco bojovat, máte plnou pusu myšlenek, které vůbec nechápete a ani o nich nic nevíte,“ spustil Rajchl, nad jehož slovy se Špaček ušklíbal.

Špačka označil za ztělesnění pseudointeligence. „Bohužel, to, co jsme dřív měli, skvělé vzdělání, tak se dnes změnilo v pseudointeligenci. A to, co tady předvádíte, je dokonalá pseudointeligence. A mě to strašně mrzí. Je pro mě obrovským zklamáním, kam se studenstvo v současné době dostalo,“ pokračoval Rajchl.

Youtuber pak pronesl výrok, který natrvalo zůstane spojen se jménem Václava Havla: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ – „Ano, to je jediné heslo, které jste se naučil, a ani neznáte jeho význam, ani ho nechápete,“ podotkl politik.

Doporučil Špačkovi, aby se vše doučil, aby získal vzdělání a pochopil hloubku toho problému. „A nejenom hloupě a slepě papouškovat hesla, který vám někdo někde řekl ve škole, a kterým sám nerozumíte. Zkuste to, nastudujte si to,“ nabádal ho Rajchl, aby začal myslet sám za sebe a aby začal používat kritické myšlení. A se Špačkem, který bez argumentace předváděl plačtivé a zamyšlené grimasy, se po chvíli rozloučil.

Jindřich Rajchl pak vzniklé video kolující na sociální síti TikTok sdílel na svém facebooku s pobaveným komentářem – „byl jsem konfrontován“.

Youtuber Špaček vedl v minulosti velmi nekonvenční rozhovor s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem během jeho cesty v obytňáku pro České republice.

Vedl také rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem. Následně se stal Špaček součástí Pavlovy prezidentské delegace na Ústecku. Pavel si ho podle svých slov vybral proto, aby mu pomáhal s komunikací obsahu směrem k mladým.

