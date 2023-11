Nátlak na TV NOVA. „Vyměňte hosta!“ Víme, jak to bylo

Po duelu na ČRo se zřejmě do dalšího utkání se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou aktivistům z Poslední generace nechtělo. Když měla jejich mluvčí nastoupit na TV Nova, přiznali, že po televizi žádali, aby pozvala někoho jiného. Za to se jim dostalo poměrně dost posměšků, například od poslance Patrika Nachera nebo komentátora Jindřicha Šídla. Prý ale netouží debatovat proti prázdnému křeslu, jenom nechtějí proti sobě „popírače“. Zeptali jsme se, koho tedy pro TV Nova navrhli.

V neděli se na televizních obrazovkách TV Nova střetl šéf Motoristů sobě Petr Macinka a mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová. Nebylo to poprvé, kdy se střetli. Holcnerová si stěžovala, že v roce 2023 zvou média „popírače antropogenní změny klimatu“. „Vlastně pardon, že jsem do toho pořadu vůbec lezla. Možná lepší to nepodporovat,“ uvedla.

Tento sentiment zřejmě převzal celý spolek Poslední generace. Když se totiž měl Macinka střetnout s Holcnerovou znovu, tak si stěžovali, že „bohužel TV Nova pozvala popírače Petra Macinku“. „Ohradili jsme se, ale PPF zřejmě na jeho účasti trvá,“ nařkli aktivisté TV Nova.

?? Pusťte si zítra debatu s naší skvělou mluvčí @veronikaholcner!@tvnovaofficial bohužel pozvala i popírače @petr_macinka. Ohradili jsme se, ale PPF zřejmě na jeho účasti trvá. ?? https://t.co/FCyqkUVXeR — Poslední Generace ????? (@LastGenCZ) November 4, 2023

Jejich přístup vzbudil posměch a udivení. „Jako že byste tam byli sami, bez oponenta,“ zhodnotil snahy štrádovačů magistrálou poslanec ANO Patrik Nacher. Spolek ale odhalil, že právě on měl být jedním z těch, kdo měl „popírače Macinku“ nahradit. Nacher dodal, že v pořadu byl minulý týden, a zajímal se, čím si tuto čest zasloužil. „O tom ta debata přece je. Ale klimatickou krizi a lidmi způsobené oteplování snad nepopíráte, ne? Nešíříte lži fosilního průmyslu,“ odpověděl mu spolek.

Ozval se také komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo, že představa Poslední generace o fungování médií je pozoruhodná. „Pane Šídlo, o tom, jak fungují média, nemáme žádné iluze. Je to mimochodem jeden z důvodů, proč míříme do klimatické katastrofy,“ trval si na svém spolek. „Tak hlavně že vy osvětě tak nějak všeobecně přijatelně pomáháte,“ reagoval sarkasticky Šídlo a sarkasmu se držel dál, když mu už samotná Holcnerová vzkázala, že „všeobecně přijatelně není vždycky nutně ta správná cesta“. „Jo, daří se vám parádně. Skoro bych to nazval sabotáží,“ zakončil komentátor.

Výsměchu si aktivisté zažili také dost. „To jsou ale hajzlové na tý Nově, co? Dovolí si do debaty pozvat i někoho, kdo má opačný názor. Navrhuji sídlo Novy postříkat barvou nebo se přilepit na podlahu. To je vaše obvyklé řešení,“ smál se aktivistům Jan Stejskal.

To jsou ale hajzlové na tý Nově, co? Dovolí si do debaty pozvat i někoho, kdo má opačný názor. Navrhuji sídlo Novy postříkat barvou nebo se přilepit na podlahu. To je vaše obvyklé řešení. — Honza Wilda Stejskal (@HonzaStej) November 4, 2023

Myšlenku, že chtějí debatu bez oponentury, zastávalo více lidí. Ti prý nepochopili výhrady vůči Macinkovi. „Nám nevadí, že nás Klausův mluvčí málo chválí. Nám vadí, že lže a šíří propagandu fosilního průmyslu. Doplatíme na to všichni a zejména mladí lidé,“ vysvětlovali.

Ne, to jste nepochopil. Nám nevadí, že nás Klausův mluvčí málo chválí. Nám vadí, že lže a šíří propagandu fosilního průmyslu. Doplatíme na to všichni a zejména mladí lidé. — Poslední Generace ????? (@LastGenCZ) November 4, 2023

Kontaktovali jsme TV Nova s otázkou, zda skutečně po ní aktivisté požadovali, aby nezvala Petra Macinku. A rovněž kdo kromě Patrika Nachera byl „přijatelným“ oponentem pro Veroniku Holcnerovou. „Oba hosty jsme měli před pár dny v živém vstupu v Televizních novinách, kde se rozvinula zajímavá debata. Bohužel nebylo možné dát oběma dostatek času na jejich argumenty, a proto jsme se rozhodli, že je pozveme i do našeho pořadu Za pět minut dvanáct, kde by měli větší prostor se k tématu vyjádřit. Paní Holcnerová účast nejprve odmítla, nicméně my jsme byli i přes to rozhodnuti se tématu věnovat, což jsme jí také sdělili. Následně se rozhodla naši nabídku na účast přijmout. Hosty vždy vybíráme my, nikdo jiný do jejich výběru nezasahuje,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz Barbora Dlabáčková, vedoucí oddělení komunikace.

