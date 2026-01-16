Návrat covidu: „Praskly mu cévky.“ Hel soptí, zato Rajchl se baví

Vládní poslanec a předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl, který kandidoval do sněmovny v rámci SPD Tomia Okamury, plní předvolební slib. Oznámil, že nezapomněl na svou myšlenku, že si posvítí na období covidu. Na „covidovou totalitu“, jak sám říká. Oznámil, že do sněmovny dorazí i známá tvář ze Slovenska. A dostal vzkaz od profesora imunologie Zdeňka Hela. Tvrdý vzkaz. Rajchl to však nenechal jen tak a stejně důrazně odpověděl.

Než kabinet Andreje Babiše utrpěl v závěru roku 2021 porážku ze strany budoucí pětikoalice, v letech 2020 a 2021 čelil stejně jako zbytek světa covidové pandemii. Ve stejné době se o slovo ve veřejném prostoru přihlásili právník Jindřich Rajchl nebo Soňa Peková a další lidé, kteří tehdy říkali, že to vláda s proticovidovými opatřeními přehání a tvrdili dokonce, že vláda ve jménu boje s covidem potlačuje svobodu. Padala i slova o totalitě.

Dnes je Jindřich Rajchl předsedou hnutí PRO a poslancem zvoleným za SPD Tomia Okamury. Hnutí SPD je součástí současné Babišovy vládní koalice, která získala důvěru přesně v půli ledna. Před pár desítkami hodin. Pro vyslovení důvěře Babišově vládě hlasoval i Jindřich Rajchl.

 A teď lidem sdělil, že jako poslanec vlády s důvěrou si skutečně hodlá posvítit na covidové období.

„Před volbami jsem vám slíbil, že nenechám usnout problematiku covidu. I tento závazek samozřejmě hodlám splnit. Dovoluji si vám proto oznámit, že se dne 26. 1. od 10.00 v budově Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 1 uskuteční seminář na téma: Tři roky od covidu – dopady očkování a mimořádných opatření. Sejde se na něm většina osobností, které nesklonily hlavu před covidovou totalitou,“ napsal vládní poslanec Rajchl a předseda PRO na sociální síti X.

Na akci vystoupí prof. Jiří Beran, Soňa Peková, Vladimír Čížek, Miroslav Havrda či Tomáš Fürst. Nebude chybět ani senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Zlatým hřebem pak bude zmocněnec slovenské vlády Peter Kotlár, u něhož by se jednalo o vůbec první vystoupení na toto téma mimo území Slovenska. Včera mi na 95 % potvrdil svou účast. Záštitu nad tímto seminářem převzal společně se mnou kolega z poslaneckého klubu SPD Tomáš Doležal. Je nám nesmírnou ctí, že všechny výše jmenovaní odborníci, jichž si hluboce vážíme, přijali naše pozvání na tuto výjimečnou událost,“ pokračoval Rajchl.

K Rajchlově akci napsal pár slov i profesor imunologie Zdeněk Hel z University of Alabama v USA.

„Přátelé, Jindřich Rajchl a jeho oblíbená banda vakcinačních dezinformátorů, včetně Pekové, Kotlára, Fürsta, Turánka, Čížka, Havrdy, Krátké a Berana, se chystají uspořádat další ‚konferenci nesmyslů‘ v Poslanecké sněmovně ČR. Opět hodlají šířit své bludy a bláboly,“ nešetřil kritikou Hel.

A vyrazil ke slovnímu útoku. Připomněl, že se chystal na právní bitvu s lidmi, které popisuje jako „vakcinační dezinformátory“. Ale zatím na tuto bitvu nedošlo. Na tuto právní bitvu Helovi posílali peníze i spoluobčané. Hel proto přišel s nápadem.

„Společně s JUDr. Arturem Ostrým a jeho právní firmou připravíme, za vaše již vybrané peníze, preventivní žalobu na všechny politiky, ‚vědce‘, ‚lékaře‘, ‚lžipacienty‘ a kohokoli dalšího, kdo se opováží šířit antivaxerskou propagandu či jiné nepravdivé a nepodložené informace v oblasti zdravotnictví, které mohou způsobit chaos, utrpení nebo dokonce smrt občanů. Pokud se účastníci této pseudokonference podobných vyjádření dopustí ve veřejném prostoru, ponesou za to plnou trestní odpovědnost. Zaručenou mají svobodu projevu, nikoli však nutně po projevu. Tak ať si to dobře promyslí,“ varoval Hel.

Ve stejném duchu se obrátil přímo i na poslance Jindřicha Rajchla.

„Pane dezinformátore, pseudofašisto a lháři Rajchle, lidé jako vy jsou nemocí naší společnosti. Nádorem, který se rozrůstá v zemi, ničí její orgány a hrozí, že nás zcela zadusí. Zamyslete se prosím nad sebou. Dlouhodobě vystupujete jako člověk, který zneužívá strach a nejistotu společnosti k budování politického vlivu. Během covidové pandemie jste stavěl svou rétoriku na emocích, zkratkách a manipulativních výkladech, které rozdělovaly veřejnost a vytvářely chaos a nedůvěru. Pro svou cestu k moci jste zneužil nejtěžších lidských tragédií a utrpení, strachu občanů, těch, které nazýváte obyčejnými a hloupými lidmi bez právnického vzdělání. Zneužil jste jejich nejistoty, obavy a neschopnosti se orientovat v rychle se měnícím světě,“ napsal Hel Rajchlovi.

Současně vyjádřil naději, že Rajchl a jemu podobní lidé nemohou uspět.

„Chovám hlubokou naději, že v izolaci skončíte, otázkou je pouze její podoba. Chovám naději, že naše země bude vzkvétat a prosperovat bez zhoubné nemoci, kterou představujete. A kupování lajků z okupované Ukrajiny a Ruska vás vskutku nezachrání,“ uzavřel.

Jindřich Rajchl si tato sdělení přečetl a konstatoval, že „covidový seminář je evidentní trefou do černého. Svědčí o tom hysterická reakce nejen mnoha mainstreamových médií, nýbrž i jednoho z hlavních očkovacích fanatiků uplynulé doby Zdeňka Hela, kterému zjevně praskly všechny cévky,“ vypálil Rajch.

A hned pokračoval.

„Na svém profilu se nejdříve tklivě dojmul z toho, že mu ‚babičky žijící na invalidním důchodu posílaly svých těžce ušetřených 200 Kč‘, aby následně sdělil, že je použije na podání ‚preventivních žalob na všechny ty, kdo se opováží šířit antivaxerskou propagandu či jiné nepravdivé a nepodložené informace v oblasti zdravotnictví, které mohou způsobit chaos, utrpení nebo dokonce smrt občanů‘. Pojem ‚preventivní žaloba‘ je v této souvislosti samozřejmě absolutní nesmysl, ovšem blábolení podobných elementárních blbostí prokazujících naprostou neznalost problematiky, k níž se velmi zapáleně vyjadřují, je pro tyto intelektuální giganty a majitele univerzální pravdy naprosto typické,“ uvedl Rajchl.

„Hezký pokus, Zdendo. Ale my se tebe a tobě podobných fanatiků opravdu nelekneme,“ zdůraznil také poslanec.

