Návrat covidu: „Praskly mu cévky.“ Hel soptí, zato Rajchl se baví

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Dnes je Jindřich Rajchl předsedou hnutí PRO a poslancem zvoleným za SPD Tomia Okamury. Hnutí SPD je součástí současné Babišovy vládní koalice, která získala důvěru přesně v půli ledna. Před pár desítkami hodin. Pro vyslovení důvěře Babišově vládě hlasoval i Jindřich Rajchl.
A teď lidem sdělil, že jako poslanec vlády s důvěrou si skutečně hodlá posvítit na covidové období.
„Před volbami jsem vám slíbil, že nenechám usnout problematiku covidu. I tento závazek samozřejmě hodlám splnit. Dovoluji si vám proto oznámit, že se dne 26. 1. od 10.00 v budově Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 1 uskuteční seminář na téma: Tři roky od covidu – dopady očkování a mimořádných opatření. Sejde se na něm většina osobností, které nesklonily hlavu před covidovou totalitou,“ napsal vládní poslanec Rajchl a předseda PRO na sociální síti X.
Na akci vystoupí prof. Jiří Beran, Soňa Peková, Vladimír Čížek, Miroslav Havrda či Tomáš Fürst. Nebude chybět ani senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
„Zlatým hřebem pak bude zmocněnec slovenské vlády Peter Kotlár, u něhož by se jednalo o vůbec první vystoupení na toto téma mimo území Slovenska. Včera mi na 95 % potvrdil svou účast. Záštitu nad tímto seminářem převzal společně se mnou kolega z poslaneckého klubu SPD Tomáš Doležal. Je nám nesmírnou ctí, že všechny výše jmenovaní odborníci, jichž si hluboce vážíme, přijali naše pozvání na tuto výjimečnou událost,“ pokračoval Rajchl.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
„Přátelé, Jindřich Rajchl a jeho oblíbená banda vakcinačních dezinformátorů, včetně Pekové, Kotlára, Fürsta, Turánka, Čížka, Havrdy, Krátké a Berana, se chystají uspořádat další ‚konferenci nesmyslů‘ v Poslanecké sněmovně ČR. Opět hodlají šířit své bludy a bláboly,“ nešetřil kritikou Hel.
A vyrazil ke slovnímu útoku. Připomněl, že se chystal na právní bitvu s lidmi, které popisuje jako „vakcinační dezinformátory“. Ale zatím na tuto bitvu nedošlo. Na tuto právní bitvu Helovi posílali peníze i spoluobčané. Hel proto přišel s nápadem.
„Společně s JUDr. Arturem Ostrým a jeho právní firmou připravíme, za vaše již vybrané peníze, preventivní žalobu na všechny politiky, ‚vědce‘, ‚lékaře‘, ‚lžipacienty‘ a kohokoli dalšího, kdo se opováží šířit antivaxerskou propagandu či jiné nepravdivé a nepodložené informace v oblasti zdravotnictví, které mohou způsobit chaos, utrpení nebo dokonce smrt občanů. Pokud se účastníci této pseudokonference podobných vyjádření dopustí ve veřejném prostoru, ponesou za to plnou trestní odpovědnost. Zaručenou mají svobodu projevu, nikoli však nutně po projevu. Tak ať si to dobře promyslí,“ varoval Hel.
Ve stejném duchu se obrátil přímo i na poslance Jindřicha Rajchla.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Současně vyjádřil naději, že Rajchl a jemu podobní lidé nemohou uspět.
„Chovám hlubokou naději, že v izolaci skončíte, otázkou je pouze její podoba. Chovám naději, že naše země bude vzkvétat a prosperovat bez zhoubné nemoci, kterou představujete. A kupování lajků z okupované Ukrajiny a Ruska vás vskutku nezachrání,“ uzavřel.
Jindřich Rajchl si tato sdělení přečetl a konstatoval, že „covidový seminář je evidentní trefou do černého. Svědčí o tom hysterická reakce nejen mnoha mainstreamových médií, nýbrž i jednoho z hlavních očkovacích fanatiků uplynulé doby Zdeňka Hela, kterému zjevně praskly všechny cévky,“ vypálil Rajch.
JUDr. Jindřich Rajchl
A hned pokračoval.
„Na svém profilu se nejdříve tklivě dojmul z toho, že mu ‚babičky žijící na invalidním důchodu posílaly svých těžce ušetřených 200 Kč‘, aby následně sdělil, že je použije na podání ‚preventivních žalob na všechny ty, kdo se opováží šířit antivaxerskou propagandu či jiné nepravdivé a nepodložené informace v oblasti zdravotnictví, které mohou způsobit chaos, utrpení nebo dokonce smrt občanů‘. Pojem ‚preventivní žaloba‘ je v této souvislosti samozřejmě absolutní nesmysl, ovšem blábolení podobných elementárních blbostí prokazujících naprostou neznalost problematiky, k níž se velmi zapáleně vyjadřují, je pro tyto intelektuální giganty a majitele univerzální pravdy naprosto typické,“ uvedl Rajchl.
„Hezký pokus, Zdendo. Ale my se tebe a tobě podobných fanatiků opravdu nelekneme,“ zdůraznil také poslanec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
koronavirus
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.