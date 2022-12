Ne a ne. Kraus tlačil na Witowskou, ta se sekla. Šok s Okamurou

reklama

„Vy jste odešla z České televize po mnoha letech?“ zeptal se hned úvodem Kraus Witowské. „Ano,“ sdělila Witowská a upřesnila, že tam byla 21 let. Nyní si dá pauzu kvůli konkurenční doložce a následně přechází do Aktuálně.cz. „DVtv odchází pryč z Economie. A Economia využije studio pro svůj vlastní videoobsah a ten budu vytvářet já a Linda Bartošová,“ poznamenala Witowská.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8811 lidí

„V České televizi jste vedla rozhovory hlavně s politiky. A tady budete mluvit i s normálními lidmi, ne?“ zeptal se dále Kraus. „Myslím, že i někteří politici jsou normální,“ odvětila Witowská. „Máte pravdu, ale je to takovej, když s nimi člověk mluví, tak je to takovej úzkej, trošku hnusnej svět,“ podotkl Kraus. Witowská však oponovala, že měla i Interview speciál, kde mluvila například s Leošem Marešem, Viktorem Preissem nebo Karlem Šípem. „Uměla jsem si udělat i hezky,“ podotkla.

„Svět politiky je takovej hnusnej, úzkej... Ti politici za to nemůžou,“ řekl Kraus. „Můžou za to,“ odvětila Witowská, že ona sama o vstupu do politiky neuvažuje. „Nechci to dělat,“ řekla. „Lidi mají nesplnitelná očekávání od politiků. To je prvním problém. A druhý problém je, podívejte se, kácejí sochy Churchilla, tak co chcete o politice. Donedávna to byl idol a teď není, je špatnej,“ podotkl Kraus a ptal se Witowské, zda se domnívá, že pro ni bude nová práce zajímavější.

„Doufám, že ano. Že budu mít větší tvůrčí svobodu, že budeme moci najít možná nové zajímavé tváře a hosty,“ řekla Witowská. „Rozhovorů je hodně, to víte. Každý týden přibydou asi tři,“ odvětil Kraus. „To mně vůbec nevadí, já už jsem si to všechno, co jsem chtěla, užila a teď už to budu dělat pro radost hlavně,“ řekla.

Fotogalerie: - Poslední debata před volbou

„Že to budete dělat pro radost... Ale ta konkurence je obrovská,“ řekl Kraus. „No a co,“ podotkla Witowská. „Aby se na vás někdo díval!“ odvětil Kraus. „Já doufám, že se někdo dívat bude,“ řekla Witowská. „Doufání je hezké, ale ona to je dřina potom...“ dodal Kraus.

„Už mám něco za sebou,“ říkala Witowská Krausovi

„Tak dřina to je. Ale na vás se taky někdo pořád kouká,“ odvětila Witowská. „Tak já dvacet let dřu,“ řekl Kraus, na což Witowská odvětila, že ona taky. „21 let, jako,“ dodala. „Já neměl žádný veřejnoprávní, tady je to komerční svět, to je nemilosrdný,“ řekl Kraus, Witowská mu však připomněla, že byla chvíli na Primě.

Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 5% Necítím 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27902 lidí

Zároveň pak dodala, že ona sama z toho není vynervovaná. „Já jsem úplně v pohodě. Podívejte, mně je 50, já asi vím, do čeho jdu,“ řekla. „A co je padesát?“ zeptal se Kraus. „No je to míň, než je vám, já vím. Ale už něco mám za sebou,“ řekla Witowská. „V padesátce spousta věcí začíná a vy se chystáte jako zavírat,“ řekl Kraus. „Takhle, když to nepůjde, tak jo...“ dodala Witowská.

„Tak vy můžete, že jo... Jako žena...“ sdělil Kraus. „Co jako žena? Já můžu dělat cokoliv, v podstatě,“ řekla Witowská, což Krause udivilo. „Já můžu třeba učit, učím budoucí novináře,“ řekla Witowská, Kraus ji však upozornil, že novináři budou nyní spíše končit než začínat. Vysvětloval jí příchod robotů.

„Jsou asi tři softwary. Dáte Světlana Witowská – hanlivý článek, nebo oslavný článek. A je to za minutu hotový,“ poznamenal Kraus. „A viděl jste naši Matyldu, když jsme použili umělou inteligenci?“ zeptala se Witowská, Kraus si však nechal vysvětlit, kdo to byl. „Matylda byla umělá inteligence, kterou jsme oslovili při jedné předvolební debatě – a ona nám vygenerovala otázky, na které bychom my nepřišli. Bylo to celkem zajímavé a nejvtipnější odpovědi měl Tomio Okamura...“ poznamenala Witowská, Kraus řekl: „On sám vypadá trošku jako umělá inteligence.“

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 6% Pavel 87% Nemají si navzájem co vyčítat 7% hlasovalo: 16008 lidí

„On to vzal jako vážně a flirtoval s ní, což bylo strašně zajímavé a zábavné,“ řekla Witowská. „Matylda byla fakt zábavná. Sama sebe pojmenovala Matylda... My jsme dali Matyldě ke zpracování předvolební programy těch politických stran, dali jsme jí ze stránek jednotlivých politiků informace, vstupní. A ona potom vymyslela otázky na nějaké téma, které si vybrala z toho předvolebního programu – a my jsme je potom použili ve vysílání. To jste asi neviděl. A schytali jsme za to strašnou bídu, strašnou, ale mně se to hrozně líbilo,“ podotkla Witowská. K Okamurovi pak uvedla, že kdysi mohl být jejím moderátorským kolegou na Primě.

„Jste rozverně naivní,“ povídal Witowské Kraus

„Vy nemusíte dávat ani ty předvolební programy. Vy řeknete dejme tomu téma – a že je to politik. A že by to mělo být o volbách. A on si to vyhledá sám na webu, ty politický programy, ale během dvou minut vám vyjede text, který dokonce, když se podíváte na to dneska, tak on ani nemá nějaký tvrdý začátek, to bylo dřív... On dokonce někdy začne vtípkem, nebo tak, ale je to za dvě minuty hotové a je to text, na kterém těžko poznáte, že to nepsal člověk,“ řekl Kraus. „A vy se bojíte, že vás to vymění?“ zeptala se Witowská, Kraus odvětil, že ne.

Witowská se pak následně při otázce důchodů do Krause pustila, že je příliš pesimistický. „Mně se zase zdá, že jste rozverně naivní,“ uvedl Kraus. „A mně to vůbec nevadí,“ dodala Witowská. „Kolegiálně jsem vám chtěl naznačit, že jsou tam úskalí, ať už konkurence, že člověk tomu musí dát trošku péči,“ řekl Kraus, Witowská mu poděkovala, že je hodný.

Závěrem se pak hovořilo o Elonu Muskovi. „Elon je zajímavej. Tak vůči němu mám takovej pocit respektu a úcty. To je chytrej člověk,“ podotkl Kraus. „Jo,“ odvětila krátce Witowská. „Takovejch chytrejch tady je, někteří i kandidují na prezidenta,“ uvedla Witowská, že by bylo lepší, kdyby se o Elonu Muskovi nebavili. Kraus však z tématu odejít nechtěl a chtěl, aby Witowská potvrdila, že je obdivuhodné, co dělá. „Tak si ho zkuste pozvat, no,“ odvětila Witowská. „On do Česka nechodí. A víte proč?“ zeptal se Kraus. „Nevím,“ řekla Witowská. „Protože slyšel o vás,“ zakončil Kraus.

Na sítích se ozvalo: Já bych ho pleskla...

Na sociálních sítích pak pořad okomentoval Honza Michal, část si vypůjčil od Pavly Tajanové.

„Exmoderátorka ČT Světlana Witowská byla včera u Krause, doporučuji zhlédnout. Kraus nadnesl myšlenku, že Musk je jeden z velmi chytrých lidí, protože v podstatě ve dvou naprogramovali PayPal, na kterém vydělal své jmění (! toto málokdo ví), dále zmiňoval jeho velmi úspěšnou firmu SpaceX, kdy se rakety vracejí zpět na místo startu, a lehce zmínil poslední dobou méně úspěšnou firmu Tesla,“ uvádí Pavla Tajanová. „Jen upřesňuji, že Elon Musk nevydělal své jmění na PayPal, ale získal miliony dolarů nápadem, jeho vytvořením (ne sám) a následně prodejem PayPal, které pak mohl použít pro start dalších projektů, najmout velké množství kvalitních inženýrů a koupit základ automobilky Tesla, která byla prakticky krachujícím startupem... Witowská nasadila libtardí zásek a odmítla uznat, že je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Zřejmě protože ohrožuje tu její cenzuru ultraliberálního Twitteru. Hrozí se toho, že by jí tam někdo mohl odporovat anebo mít jiný názor! Fakt si to pusťte a uvidíte ten souboj,“ poznamenal Michal.

„Musím na druhou stranu uznat, že Witowská by mohla být velmi sympatická osůbka. Kdyby ji nezkazila Česká televize a tamní sebranka, kterých se ona stala postupně hlásnou troubou, možná aniž si to uvědomuje. Toto jsou ti nejnebezpečnější lidé z celé republiky. Mají obrovský mediální dosah a ovlivnili řadu politiků a důvěřivých občanů Česka svými bludy, kdy ostrou cenzuru ve stylu padesátých let považují za něco normálního a potřebného. Odhalila tam také některé zajímavé skutečnosti. Věděli jste, že Tomio Okamura se před kariérou politika ucházel o místo moderátora na Primě? Dokonce měl pracovat v tandemu s Witowskou, která tenkrát na Primě pracovala. Z dnešního pohledu neskutečný bizár,“ dodal. „Po 100 letech jsem si pustila Show Jana Krause, jen kvůli Světlaně Witowské. On je fakt strašně trapnej, Vás, paní Witowská, obdivuju. Já bych ho pleskla...“ uvedla na twitteru Zuzana Zábranová. Po 100 letech jsem si pustila Show Jana Krause, jen kvůli @SvetlanaWit. On je fakt strašně trapnej, Vás, paní Witowská, obdivuju. Já bych ho pleskla.... — Zuzana Z. (@ZZabranova) November 30, 2022

Psali jsme: Premiér Fiala: Úkolem vlády určitě není zavádět cenzuru Jourová: EU po invazi zvýšila pomoc pro ukrajinská média, činí přes půl mld. Kč Nacher (ANO): Kdo bude určovat, co je a co není pravda? Gregorová (Piráti): Chci bránit tomu, aby čínský režim hlasy lidskoprávních aktivistů umlčel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.