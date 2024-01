Ne, český senior na tom není líp. Fakta pro Jurečku. Děsný propad za Fialovy vlády

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se po stanovisku Ústavního soudu k vládnímu snížení valorizace penzí vyjádřil k situaci seniorů s tím, že při pohledu na srovnání s dalšími státy „rozhodně nevycházíme vůbec špatně“ a sdílel článek na serveru Novinky.cz, tvrdící, že čeští důchodci mají mít „desátou nejlepší kvalitu života na světě“. Tvrzení serveru Novinky.cz, které by znamenalo, že jsou na tom čeští důchodci lépe jak ti v Německu, však není pravdivé a pochyby budí už jen to, že se článek opírá o stará data, která ještě zcela nezohledňují strmý nárůst cen. Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová pro PL.cz přiblížila, jak se seniorům žije ve skutečnosti.

reklama

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 4% Neoceňuji 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18443 lidí argumentoval například tím, že inflace na důchodce „dopadá o něco méně intenzivně než na některé jiné skupiny osob“. „Nelze přehlížet, že v důsledku minulých opakovaných zvýšení důchodů na ně inflace dopadá o něco méně intenzivně než na některé jiné skupiny osob,“ poznačil ÚS a dodal, že rovněž „nelze přehlížet ani pohled mezigenerační solidarity, tedy solidarity současných příjemců důchodů s dalšími generacemi, z jejichž odvodů se důchodový systém nyní financuje“.



Podobná slova o „mezigenerační solidaritě“ již dříve použil i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „My musíme takto sledovat i potřebnost podpory a pomoci lidem, kteří pracují, zároveň vychovávají děti a jejich ekonomická situace je výrazně složitější než situace důchodců, kterým doposud byly jejich důchody o inflaci plně valorizovány,“ uvedl ministr v loňském roce pro Český rozhlas.



A po rozhodnutí Ústavního soudu pak Jurečka mínil, že na tom čeští důchodci při srovnání s dalšími státy nejsou vůbec špatně. „Vždy je co zlepšovat, kvalita života našich rodičů a prarodičů je dána i dalšími faktory, nejen výší důchodů, která je samozřejmě důležitá. Je dobré se podívat také na pohledy a srovnání s dalšími státy a v tom rozhodně nevycházíme vůbec špatně,“ sdílel ve čtvrtek a toto své tvrzení podložil článkem serveru Novinky.cz, tvrdícím, že „čeští důchodci jsou v kvalitě života desátí nejlepší na světě“.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jsou na tom čeští důchodci lépe než ti v Německu?



„Čeští důchodci jsou na tom celkově desátí nejlepší na světě, v materiálním blahobytu dokonce první,“ hlásá pak celý titulek na serveru Novinky.cz, v jehož perexu se dočteme, že opozice „často argumentuje tím, že důchodci jsou na tom v důsledku vysokého růstu cen v posledních dvou letech nejhůře“, avšak „podle nedávné zahraniční analýzy se přitom čeští důchodci nemají vůbec špatně a lépe si žijí už jen senioři v devíti zemích“. V samotném obsahu článku se pak dozvídáme, že to má dokazovat Global Retirement Index (GRI) od investiční společnosti Natixis. Má to však háček. A nejeden.



Už samotný titulek článku, tvrdící, že „čeští důchodci jsou na tom celkově desátí nejlepší na světě, v materiálním blahobytu dokonce první“ není pravdivý. A to byť jen z toho důvodu, že k argumentaci tohoto výroku používá archivní data, která v sobě zcela nezahrnují dopady vysoké inflace – namísto aktuálního vydání Global Retirement Indexu totiž autor článku Adam Kahánek z nikterak nevysvětleného důvodu použil vydání z roku 2022, do něhož ještě zcela nepronikla kupříkladu tíživá situace spojená s růstem cen. Právě růst však Kahánek zároveň zmiňuje již v samotném perexu, když tvrdí, že se i přesto dle analýzy „přitom čeští důchodci nemají vůbec špatně“.

Fotogalerie: - Důchody a penze

V aktuálním vydání se již Česko propadlo na 18. místo – právě zejména kvůli vysoké inflaci – a tvrzení serveru Novinky.cz o tom, že jsou čeští důchodci z pohledu své situace „desátí nejlepší na světě“ a „v materiálním blahobytu dokonce první“, je tak lživé.



A to je jen začátek nesrovnalostí tohoto článku, který přitom sdílel z politiků i sám ministr práce a sociálních věcí Jurečka.



Podle uvedené analýzy v článku Novinek.cz by na tom čeští důchodci měli být lépe, jak ti v Německu, které se v roce 2022 umístilo až za Českem. Problém je však to, že Global Retirement Index mnoho českých novinářů cituje, aniž by byť okrajově zmínili, co ve skutečnosti ukazuje. Že by němečtí důchodci těm českým mohli závidět jejich ekonomickou situaci, totiž jaksi naplatí. Byť si to tak někteří politici na základě článku ihned vysvětlili. „Tohle je tedy rána pro hnutí ANO, které neustále omílá, jak současná vláda důchodce odírá. Podle analýzy se mají lépe než v Německu! A já jim to přeju!“ sdílel spolu se článkem Novinek.cz pardubický radní z KDU-ČSL Vít Ulrych.

Fotogalerie: - Jurečka a důchody

Global Retirement Index se skládá ze čtyř oblastí a například zmiňovaný index materiálního blahobytu, v němž Česko v roce 2022 obsadilo první místo – přestože by se tak ze článku sdíleného Jurečkou mohlo zdát – nemá o situaci samotných důchodců příliš vypovídající hodnotu. Zahrnuje totiž ukazatel nezaměstnanosti, příjem na obyvatele a index rovnosti příjmů vyjádřený Giniho indexem. Jak poukazuje sociolog Daniel Prokop o materiálním blahobytu důchodců tak tento žebříček něco stěží napoví. „Čeští důchodci mají nejlepší materiální blahobyt na světě. Tedy měřeno žebříčkem, který neobsahuje ani jeden ukazatel o materiálním blahobytu důchodců. K zasmání, pokud by tyto zprávy nerámovaly debatu o důchodech, dávkách, necitovaly je vládní strany,“ upozornil.

Čeští důchodci mají nejlepší materiální blahobyt na světě. Tedy měřeno žebříčkem, který neobsahuje ani jeden ukazatel o materiálním blahobytu důchodců. K zasmání, pokud by tyto zprávy nerámovaly debatu o důchodech, dávkách, necitovaly je vládní strany.https://t.co/IBqK9sfLzV pic.twitter.com/xvTILxvuL8 — Daniel Prokop (@dan_prokop) January 25, 2024

I přes tvrzení titulku na serveru Novinky.cz je již Česká republika ve skutečnosti navíc i v tomto ukazateli na čtvrtém – a nikoliv prvním – místě, a pokud se vrátíme k první části titulku, opovážlivé by na základě Global Retirement Indexu bylo i tvrzení o tom, že jsou na tom čeští důchodci „desátí nejlepší na světě“, i kdyby článek serveru Novinky.cz necitoval zastaralá data, jelikož je třeba vzít v úvahu i to, že uvedená analýza zahrnovala jen část zemí světa a poměry porovnávala pouze v některých vybraných zemích.

Zbytek žebříčku pak zahrnoval kategorii zdravotnictví, jež obsahuje očekávanou délku života, výdaje na zdravotnictví na obyvatele a výdaje na zdravotní péči pojištěnců, přičemž zde se aktuálně Česko nedostalo ani do první pětadvacítky, či žebříček kvality života, posuzující například kvalitu ovzduší, štěstí, hygienu či environmentální faktory. V tomto žebříčku se Česko umístilo až na 25. místě za Litvou.

Fotogalerie: - Třináct hodin o důchodech

Kategorie Global Retirement Index:





Posledním žebříčkem, který by se dal označit vzhledem k zaměření článku Novinek.cz na argumentaci, která měla ukázat, že na tom důchodci v důsledku vysokého růstu cen v posledních dvou letech nejsou nejhůře, za nejvíce vypovídající, je oblast financí v důchodu. Tento žebříček zahrnoval mimo jiné vládní zadlužení, inflaci, úrokové sazby či daňové zatížení. A paradoxně v něm Česko nejvíce potopil zrovna zmiňovaný vysoký růstu cen. Z 15. místa v roce 2022 se Česká republika v tomto žebříčku propadla až na 23. místo.







Na některé seniory vysoká inflace dopadla obzvlášť těžce

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 88% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 21312 lidí



Přestože si dle Desatové senioři začali žádat o příspěvek na bydlení, neudělali tak ani zdaleka všichni, kteří by na něj mohli mít nárok. Upozornila, že více než 40 procent svých příjmů utratí za bydlení až 19 procent seniorů.



Česká národní banka ve své prosincové analýze upozornila, že na seniory zdražování působí mnohem více než na zbytek populace a těžké časy senioři zažívají kvůli růstu cen potravin či energií. „Na důchodce dopadá významněji vývoj cen energií proto, že nezřídka bydlí sami v obydlích s horšími tepelnými vlastnostmi a nemají na investice do úsporných opatření,“ popsali v prosinci ekonomové České národní banky (ČNB) Luboš Komárek a Petr Polák.

Psali jsme: Nenažraní důchodci mají nejvíc? Bum, tady máte čísla. Jurečkovi se líbit nebudou





Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová v této souvislosti zmiňuje, že od seniorů slýchává, že častěji kvůli růstu cen potravin vyhledávají slevové akce či dokonce vyhledávají potraviny na hraně – či v případě trvanlivých i po – minimální trvanlivosti.



Velký rozdíl je pak dle Desatové mezi tím, jak žijí senioři s nízkými penzemi oproti těm, kteří je mají nadprůměrné. Problém u mimořádných valorizací byl dle ní především ten, že si lidé s nízkými důchody skrze ně přilepšili jen minimálně a částka, která se jim přičetla k důchodu, jim nemohla vykompenzovat značné zvýšení cen. Vzhledem k trojici mimořádných valorizací se pak měly rozdíly mezi seniory s nízkými a vysokými důchody značně rozevřít. Uvedené rozdíly by podle předsedkyně Rady seniorů ČR nebyly až tak drastické, pokud by namísto valorizace procentní výměry důchodů byla již od začátku valorizována také pevná základní výměra.

Fotogalerie: - Jednání o rozpočtu

Česko si pohoršilo téměř ve všech dílčích ukazatelích GRI



Global Retirement Index v celkovém zhodnocení situace v České republice pro rok 2023 upozornila, že se Česko propadlo na 18. místo, jelikož zatímco se v mnohých dalších státech situace zlepšovala, naše země si pohoršila téměř ve všech dílčích indexech.



Ke čtvrté pozici v indexu materiálního blahobytu, v němž bylo Česko vloni dokonce první, pak pomohla nízká nezaměstnanost, která je u nás nejnižší v celé Evropské unii. Nešlo tedy o ukazatel, který by se zcela napřímo dotýkal většiny seniorů.





Psali jsme: Bilion Kč ročně pryč. Peníze na důchody? Vím, kde jsou. Expertka Turková chce překopat ČR „Já vás varoval, Pavel je jmenoval, jdou na ruku Fialovi.“ Po rozhodnutí ÚS se to rozjelo Ministr Jurečka: Lidé, kteří projevili občanskou statečnost, byli systémem výrazně potrestáni Přikryje Ústavní soud škrty na důchodcích? Událost, která to naznačuje. Zapojen soudce Šimíček

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE