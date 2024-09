Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 6% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 21865 lidí

Prezident poděkoval nizozemskému premiérovi za návštěvu Záporoží, které se nachází jen několik desítek kilometrů od frontových linií. Navrhl, aby Nizozemsko převzalo patronát nad regionem Záporoží, zejména v oblastech, jako jsou energetické potřeby, ochrana škol a výstavba přístřešků.

„Klíčovými prioritami jsou protivzdušná obrana, dodávky systémů a raket Patriot a rozšiřování naší flotily F-16. Víme, co s nimi. Navíc obranné balíčky pro Ukrajinu – munice, vybavení – a sankce proti Rusku – vše potřebné k tomu, aby Rusko nemohlo otevřít nové fronty proti Ukrajině,“ uvedl prezident.

„Je zásadní, abychom společně zajistili, že Putin osobně a všichni ti, kdo provádějí jeho šílenství, budou pohnáni k odpovědnosti za tuto agresi – za vraždy Ukrajinců, deportace dětí a všechny ostatní zločiny této války,“ pravil Zelenskyj na společné tiskové konferenci s nizozemským premiérem.

Dick Schoof ujistil o pokračující podpoře Ukrajiny při obraně proti ruské agresi a oznámil nový balíček pomoci zaměřený na podporu energetického systému, který bude zahrnovat odminovací zařízení, lékařskou pomoc a další.

Server Kyiv Post upozornil, že rumunská vláda schválila darování systému Patriot Ukrajině.

„Rumunská Nejvyšší rada národní obrany (CSAT) rozhodla 20. června o vyslání systému Patriot na Ukrajinu v reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci způsobenou pokračujícími a masivními útoky Ruska na civilisty a infrastrukturu, zejména v energetickém sektoru,“ napsal k tomu server.

Jenže někdejší ukrajinský důstojník, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami_UA zdůraznil, že Západ nikdy neposkytne Ukrajincům tolik pomoci, aby mohli nad Ruskem doopravdy vyhrát.

„V minulosti jsem o tom psal mnohokrát, ale stojí zato to opakovat: Západ by neměl počítat s tím, že zajistí vítězství. Jak ukazuje praxe, jsou to právě ukrajinské drony, které v současnosti ničí infrastrukturu, a to má skutečný vojenský a politický dopad. Upřímně řečeno, je zřejmé, že ne každý má zájem na vítězství Ukrajiny, tedy na porážce Ruska, takže je poněkud naivní neustále doufat, že Západ poskytne dostatečnou pomoc k vítězství,“ napsal někdejší ukrajinský důstojník.

„Bohužel to píšu, protože se často setkávám s články, analýzami a komentáři, které vkládají naděje do Západu, jako by nám zajistil vítězství. Chápu, že je to ze zoufalství, ale myslím, že nám to škodí,“ dodal.

Navrch přidal i jedno vyjádření v angličtině.

„Mnoho problémů je neviditelných pro lidi, kteří nemluví ukrajinsky, ale situace uvnitř země není skvělá a bude se zhoršovat, jak se válka protahuje. Zmrazení války situaci ještě zhorší, protože poskytne Rusku čas na zotavení. Není mnoho dobrých možností,“ pravil.

