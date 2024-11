Ne, nepopírá vakcíny. Lékař vystoupil proti tomu, co se o Robertu Kennedym šíří v Česku

Zvolený republikánský prezident Donald Trump sdělil, že ministrem zdravotnictví bude Robert Kennedy mladší, který se mimo jiné vyjadřuje kriticky o vakcínách, o nichž tvrdí, že můžou způsobit autismus. Trump od Kennedyho očekává, že udělá z Američanů zdravější národ.

Robert Kennedy Jr. za nominaci poděkoval a přislíbil, že zatočí s korupcí ve zdravotnictví, že zatočí s lobbisty farmaceutických firem a tak podobně. Publicista a pedagog Tomáš Klvaňa na adresu Kennedyho nešetřil kritikou. Ale jako prvního zmínil Donalda Trumpa.

„Samozřejmě to jde do extrému už dávno. Už jen zvolením Donalda Trumpa prezidentem to jde do extrému,“ vyjádřil svůj názor Klvaňa před kamerami České televize – v pořadu Události, komentáře.

Český ekonom a bývalý politik Ivan Pilip upozornil, že Robert Kennedy má podivné názory nejen v oblasti péče o zdraví, ale i pokud jde o ruskou intervenci vůči Ukrajině. „Názory nového amerického ministra zdravotnictví R. Kennedyho jsou totální bizár, ale spíš k smíchu. Mnohem víc o něm vypovídají názory na ruskou agresi na Ukrajině – někde mezi Ficem a Blahou, za vše může americký imperialismus. V Čechách takové věci netvrdí snad ani SPD,“ poznamenal Pilip, který se mimo jiné zajímá o dění ve Střední a Jižní Americe.

Robert Kennedy ml. mimo jiné naznačuje, že Američané se na Ukrajině angažují, jelikož stojí o tamní nerostné bohatství. Konstatoval, že Američané Rusy k vraždění na Ukrajině vyprovokovali a poté smetli ze stolu každý pokus o dosažení míru.

Chirurg Šimon Reich, který působil např. na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se naopak Roberta Kennedyho mladšího (RFK Jr.) zastal.

„RFK rozhodně není ‚popírač vakcín‘ ani ‚antivaxer‘, jak ho někteří označují. Kdokoli, kdo se nenechal zmást zkreslenými narativy v médiích a místo toho si udělal čas na jeho názory, práci, knihy nebo rozhovory, to jasně vidí. Ve skutečnosti mu jde především o to, aby byly vakcíny co nejkvalitnější a aby prošly důkladnými registračními procesy. Dlouhodobým problémem totiž je, že některé vakcíny vstupují na trh na základě slabých studií. RFK požaduje kvalitní data a vědecké důkazy, které odpovídají na všechny klíčové otázky ohledně vakcín. Z tohoto pohledu je vlastně opakem „antivaxera‘ – nestaví se proti vakcínám, ale naopak usiluje o jejich zlepšení. Taková změna by však znamenala vyšší náklady pro farmaceutické firmy a nižší pravděpodobnost, že by některé produkty získaly registraci. Ve výsledku by se tím celý byznys stal méně lukrativním,“ napsal Reich na svém facebooku.

Pokud se Kennedymu podaří prosadit své plány, vakcíny budou bezpečnější, a to je podle Reicha žádoucí stav. V této snaze tedy český chirurg Kennedyho plně podporuje. Jen si není jist, zda se firmy podnikající v oblasti zdravotnictví rozhodnou s Kennedym spolupracovat a zda přijmou celou řadu změn, nebo se mu naopak tvrdě postaví na odpor.

„Otázkou tedy zůstává, zda je průmysl a systém ochoten takové změny akceptovat. Velmi pravděpodobně se RFK setká s obrovským odporem,“ uzavřel Reich.

Ekonom Pavle Šik prohlásil, že Trump nominací Kennedyho na post ministra zdravotnictví předvedl, že „má opravdu koule“.

„Trump ale má opravdu ‚koule‘ a skutečně nominoval Roberta F. Kennedyho Jr. na post ministra zdravotnictví a sociálních služeb. Fauci je na JIPu a Konvalinku s Helem prý odvezla rychlá,“ napsal doslova Šik v důrazem na Anthony Fauciho, což je bývalý hlavní zdravotnický poradce prezidenta USA. A na Jana Konvalinku, českého biochemika, který se vyjadřoval i ke koronaviru.

A Šik hned pokračoval.

„Myslím to, když řekl, že se prý zasadí o naprostou transparentnost ohledně informací a bude dbát na to, aby byly k dispozici vědecké studie o bezpečnosti a účinnosti léků i vakcín a aby lidé mohli individuálně posoudit, zda pro ně bude daný výrobek dobrý. Pokud bude opravdu Senátem potvrzen a pokud začne zveřejňovat informace, o které mnozí v minulosti neúspěšně žádali, musí být jasné, že slovo mainstream bude muset být nově definováno. Akcie výrobců vakcín nyní míří k novému dnu.. předzvěst otevření archívů? Bude to jízda,“ konstatoval.





