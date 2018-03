Ne vládě ČSSD s Babišem, udeřil Bohuslav Sobotka. A hned mu připomněli, co on sám podělal

I když je bývalý premiér a současný poslanec ČSSD Bohuslav Sobotka poněkud v ústraní, než jak tomu bylo ještě donedávna, má jeho hlas ve straně stále svou váhu. Nyní neústupně vystupuje proti tomu, aby šla ČSSD do vlády premiéra Andreje Babiše. Vedení ANO ve středu po ČSSD požadovalo záruku, že by všech patnáct sociálnědemokratických poslanců případnou vládu podpořilo. Sobotka je však jedním ze zmiňovaných patnácti poslanců, na kterých by měla stát důvěra případné vlády ANO a ČSSD s podporou KSČM. „Postupuje důsledně, ale jakou předkládá alternativu?“ reagoval na slova expremiéra advokát Karol Hrádela.

„Do vlády, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, by podle mého názoru sociální demokracie vstupovat neměla. ČSSD by poté, kdy nesla čtyři roky hlavní tíhu vládní odpovědnosti a zajistila naší zemi po celou tuto dobu stabilitu a prosperitu, měla zůstat v jasné a razantní levicové opozici,“ vyjádřil se na svém facebooku Sobotka, který je přesvědčen o tom, že ČSSD by po svém debaklu v podzimních volbách a s pouhými patnácti poslanci rozhodně do vlády jít neměla.

Podle slov Sobotky je navíc zásadní, aby sociální demokracie zregenerovala síly, našla nový program, kterým bude schopna lépe čelit populistům a nacionalistům, a taky zásadně zreformovala svoji strukturu a způsob práce. Vylučuje i možnost akceptovat premiéra, který je nejen trestně stíhaný, ale má rovněž obrovský ekonomický střet zájmů a také kontroverzní spojení s StB. „To by nenávratně poškodilo českou politickou kulturu a zhoršilo vnímání Česka v zahraničí,“ je přesvědčen expremiér, podle kterého by tím sociální demokracie pošlapala principy, které dlouhodobě zastává.

„ČSSD by sice vstupem do vlády poskytla této vládě legitimitu, díky složení Poslanecké sněmovny a politickým sympatiím Andreje Babiše by fakticky vládla i nadále koalice ANO, SPD a KSČM,“ napsal na svém facebookovém účtu a doplnil, že vstupem do vlády by se ČSSD akorát stala podrobenou stranou bez zásad, vlající mezi Babišem a Zemanem, což byl by krok do politické záhuby.

Pokud ČSSD nakonec vstoupí do vlády s ANO a poslanci by hlasovali o tom, zda dají takové vládě důvěru, bude Sobotkovo stanovisko podle serveru Aktuálně.cz klíčové. „Zatím nechci spekulovat o hlasování o důvěře vládě, to je hodně daleko,“ řekl Sobotka a dodal, že se ani neví, kdy takové hlasování bude a jestli taková vláda vznikne. „Vyjednávání mezi ANO a ČSSD zatím žádné konkrétní výsledky nemá,“ řekl.

V minulých letech jsem v zájmu strany musel uzavírat řadu politických kompromisů a musel jsem vždy hledat nějaké řešení, uvedl bývalý premiér Sobotka. „Doufám, že sociální demokracie se rozhodne rozumně,“ uzavřel s tím, že dnes je v pozici, kdy si může dovolit větší luxus a postupovat zejména v souladu se svým svědomím a poslaneckým slibem. Vypadá to proto, že pro nové vedení sociální demokracie nebude jednoduché jeho názor na případnou vládu s ANO změnit.

Advokát Karol Hrádela se ale nad slovy Bohuslava Sobotky pozastavil. „Sobotka má pravdu, většinu našich cílů jsme zejména v posledních čtyřech letech prosadili. Jen by mne zajímalo, o kom hovoří. Cíle ovliňovat významně politiku ve prospěch lidí se dosáhnout nepodařilo. Samotná existence jeho strany je vážně ohrožena,“ uvedl v komentáři na svém facebookovém účtu a nezapomněl zmínit, že se však podařilo po volbách v roce 2013 odstranit vnitrostranické oponenty, zhoršit ekonomickou situaci strany, zabránit snaze o zdanění restitucí v roce 2013, nebo opustit příslib referenda k církevním restitucím, prosadit legislativu k lithiu, jmenovat nového představitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. „I nyní postupuje stejně důsledně, ale v zájmu koho například nepodporuje zdanění církevních restitucí? Jakou předkládá alternativu?“ nepřestával se ptát Hrádela.

Sám premiér v demisi Andrej Babiš už na středeční schůzce vedení ANO a ČSSD vyjádřil obavy z toho, jestli opravdu všichni poslanci ČSSD nakonec případnou vládu za tolerance KSČM podpoří.

autor: nab