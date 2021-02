Nebojím se viru, ale covidismu. Václav Klaus odhalil, co se prý děje „ve stínu covidu“. A Západ? Hroutí se

reklama

Anketa Skončí letošní ,,covidová zima" celonárodní tragédií? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 2698 lidí

Hostem Interview Martina Kováře byl exprezident Václav Klaus. „Co je to covidismus?“ uhodil moderátor na úvod. „Covidismus je zhoubná ideologie, které já se bojím neskonale více než covidu samotného. Mně tolik ten koronavirus netrápí, já vím, že se rouhám a že mohu tady od vás odcházet a být zasažen tímto virem a může se mi to vymstít, ale já se bojím méně toho viru než lidí a ta zhoubná ideologie, covidismus, nás posouvá daleko, daleko do minulosti. Je to prostě konglomerát myšlenek, konglomerát myšlení, který už dlouhodobě narůstá, dlouhodobě narůstá v západní společnosti, má své výkyvy doprava, doleva, nahoru dolů, ale ten covid to vše urychlil, zrychlil, dal tomu úžasnou střechu, stříšku, a v přítmí této stříšky nebo střechy se dělají věci, které bychom si před pár lety ještě nedovedli představit,“ pověděl host pořadu.

A co nám podle exprezidenta koronavirus vzal? „Rozbil naši společnost, vzal nám naši svobodu, uzavřel nás, nenechal nás normálně žít, a to je strašlivá věc. Opakuji znova, trvám na tom, že nikoliv covid, ale ten covidismus neboli reakce lidí na tu covidovou epidemii a zneužití této epidemie,“ popsal.

Kovář se dále Klause ptal, jak je možné, že Západ naprosto zkolaboval tváří v tvář této hrozbě. „Západ už kolabuje dávno. Západ nezkolaboval dneska, Západ probíhal procesem, kdy už řadu let a desetiletí kolabuje a chtěl už jen další cvrnknutí, další vnější úder, a jestli jedním takovým úderem byla migrační krize v roce 2015, tak druhým takovým obřím úderem byla obří koronavirová epidemie, která zase tyhle procesy urychlila, a proto se ten Západ opravdu bortí,“ myslí si bývalý prezident.

Fotogalerie: - Kraft u soudu

Psali jsme: Senilní chudák Klaus, říká Kubek. Pomsta. A připomínka migrace do Evropy

Následně se moderátor zeptal politika, co by dělal jinak, kdyby byl ve vládě. „Masové restrikce lockdownového typu s koronavirovým šířením nedělají vůbec nic. Můžeme si vzít všechny statistiky a nevidím žádný argument, že ty restrikce, ty lockdowny mají nějaký pozitivní vliv na nešíření té pandemie,“ odpověděl Klaus.

Co se týče rozhodnutí Ústavního soudu okolo volebního zákona, to má exprezident za tragické a pověděl, že za Institut Václava Klause vydali velmi silné prohlášení. Dále řekl, že má zkušenosti se zásahy Ústavního soudu již z let 1999 či 2001, kdy se poprvé zrušila část volebního zákona.

„Já jsem zažil něco, co je dneska už pozapomenuto, bezprecedentní zásah Ústavního soudu do mého tehdejšího odvolání, na návrh Ministerstva spravedlnosti, na návrh vlády, odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu paní Benešové. Pozapomenutá věc a já jsem si teď vzal texty, které jsme k tomu psali, a tenkrát jsme to označovali za soudcokracie, za zásadní vstup ústavních soudců do politického života země, zapomnělo se na to. Já jsem prožil zrušení už mnou jako prezidentem republiky vyhlášených voleb v roce 2009, kdy Ústavní soud se opět vzepřel na základě úplně nesmyslného protestu jednoho poslance, že je krácen na svém právu, kterým je být čtyři roky poslancem Parlamentu České republiky,“ připomněl Klaus.

Anketa Kdo by byl lepší předseda ČSSD? Hamáček 13% Petříček 3% Ani jeden 65% Je mi to jedno 19% hlasovalo: 9220 lidí

Nebojí se, že by se poslanci nedomluvili na volebním zákonu. Prý budou chtít být v říjnu zvoleni, a tak k nějaké domluvě dojdou.

Dále dostal Václav Klaus otázku ohledně výroku současné hlavy státu Miloše Zemana, který chce sestavením vlády pověřit nikoliv lídra dvojkoalice či trojkoalice, ale zástupce strany, která získá nejvíce křesel ve Sněmovně. Toto Klaus okomentovat nechtěl. „Já myslím, že bylo uzancí, tradicí u nás v posledních jedenatřiceti letech, že nejsilnější politická strana dostala jako první šanci, aby představila prezidentovi vládu, která by byla prosaditelná v Parlamentu. To byla tradice, s tím jsem žil až do dnešní chvíle a nevidím důvod, aby se to nějak radikálně měnilo,“ zmínil.

Jakožto ekonom profesor Václav Klaus odsoudil současné extrémně vysoké zadlužení České republiky. „O tom, že je neuvěřitelné, co se ve stínu covidu děje s našimi veřejnými financemi a s naším státním rozpočtem, je naprosto bezprecedentní, neznámé, netušené a žádná další, lepší, silnější adjektiva nejsem schopen k tomu dávat. Jako někdo, kdo všechny rozpočty, které jako ministr financí nebo předseda vlády, což bylo asi deset rozpočtů, sestavoval, tak to byl vždy rozpočet vyrovnaný, nezdálo se mi možné připustit deficitní rozpočet, věta A.

Fotogalerie: - Bezdomovci do hotelů

Psali jsme: Klaus se hořce smál: Vláda žádnou epidemii neřídí. Dělá opatření, která evidentně nefungují. Lidé by měli říct dost

Věta B. Deficitní rozpočet, jde o jeho velikost. To, co se stalo v loňském roce, a to, co připravuje vláda premiéra Babiše, je naprosto mimo mé chápání. Nesmyslná domněnka, že jsme na začátku minulého roku byli asi čtvrtí od konce ze zemí Evropské unie ve velikosti státního dluhu na HDP, to je nesmyslný argument, že teď se můžeme zadlužovat. Každý krok toho zadlužení je zlo, které bude jednou někdo splácet,“ upozornil Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Rozsudek smrti, vědomé vyvražďování slabších!“, „Místo nadávání více hygieny.“ Blatný to vzdal s restrikcemi a začala řežba. Známá jména Až nebude pro všechny: Nemocnice rozhodnou, kdo přežije. Mají na to návod Zálom (Svobodní): Diagnóza opozice - zbabělost nebo schizofrenie? Jedenáct cik*nů minus: Piráti u policie uspěli s trestním oznámením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.