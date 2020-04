Nebojíte se, že umřete? Babiš promluvil. A co nám ukradli...

Premiér Andrej Babiš poskytl rozhovor serveru iDNES. Popřel, že by se chystalo promořování, a co Prymula řekl, byl prý jen jeho osobní názor, ne stanovisko vlády. A dostal i otázku, zda se jako šedesátník s hypertenzí bojí, že vir dostane. Pomoc se chystá prý i pro lidi, kteří pracovali na dohodu. A co se týče ohrožených firem, řekl Babiš toto: „Pokud bude ohrožena nějaká firma, bude potřeba, aby stát tam vstoupil, tak zkrátka tam vstoupíme. Hlavně transparentně. Ale určitě nebude vznikat nějaký Fond národního majetku.“

reklama

V otázce rozhodování mezi tzv. promořováním a chytrou karanténou se Andrej Babiš postavil jednoznačně za chytrou karanténu a promořování odmítl. Zatěžkávací zkouškou budou podle něho Velikonoce, kdy bude důležité dodržovat bezpečnostní pravidla. Už prý probíhají práce na softwaru, který má pomoci zkoordinovat práci laboratoří na testech, a cíl je navýšit kapacitu, i když problém podle premiéra bude v propojení krajské hygieny a tohoto softwaru. V počtu provedených testů je na tom Česko dle Babiše „celkem slušně“ na světovém žebříčku. Anketa Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali? Pro vystoupení 96% Proti vystoupení 2% Nevím, jak bych hlasoval 1% Vůbec bych k takovému referendu nešel/nešla 1% hlasovalo: 5887 lidí

„Experti na to mají různé názory, pan Prymula se nějak vyjádřil, ale to byl jeho osobní názor, to nebylo stanovisko vlády. Takže my jedeme chytrou karanténu,“ uvedl premiér. Znovu zopakoval, že inspirací jsou asijské země jako Jižní Korea či Singapur, kde epidemii zvládli, a opět vychvaloval výsledky České republiky a solidaritu v šití roušek.

„Když ten labák dostane ty zkumavky, ty formuláře, musí to dávat do IT systému, to oznamování těch výsledků lidem, to také chceme zjednodušit, aby to chodilo SMSkou od těch laboratoří,“ vysvětloval Andrej Babiš, jak hodlají zjednodušit byrokracii a složitost testování.

Premiér pak jmenoval rizikové skupiny, do kterých paří zejména lidé se srdečními vadami, diabetem a ti, kdo se léčí s onkologickým onemocněním. Nedá se tedy říci plošně, že staří jsou nejohroženější. Babiš uvedl příklad 76leté ženy, která dostala koronavirus a z nemoci se zřejmě bez vážnějších potíží vyléčila. Moderátor Babišovi připomenul, že spadá do vyšší věkové skupiny (65 let – pozn. red.), také trpí hypertenzí a zeptal se, zda se nebojí, že se se virem nakazí. A Babiš se smál.

Fotogalerie: - Babiš v Janově

Uvedl, že v dětství prodělal trombocytopenii, tedy poruchu srážlivosti krve a odoperovali mu slezinu. „Můj hlavní problém s koronavirem je, že jsem přestal chodit do fitka a že stále přibírám. Ale teďka se blíží Velikonoce, tak určitě budu chodit a budu zase trošku sportovat,“ řekl Babiš a jedním dechem připomenul, že jeho vláda otevřela sportoviště. „Co se týká mě, já jsem v pohodě, já nemám žádné příznaky nebo problémy,“ ubezpečil ještě Babiš.

Moderátor připomenul, že britský premiér Johnson je na jednotce intenzivní péče, a Babiš mu potvrdil, že právě z důvodů bezpečnosti vystupuje na tiskových konferencích spíše odděleně od ostatních členů vlády. „Setkáváme se minimálně,“ pravil. „Boris Johnson, jestli jste viděl to video, když byl nakupovat v tom krámě, on si podával ruce s každým. I v nemocnici. S každým se tam fotil. Tak asi to bylo ještě v době, kdy Velká Británie šla tou cestou toho promoření, a pak rychle změnili názor,“ otřel se lehce o svůj protějšek na britských ostrovech, že toto nedomyslel, ale dodal, že Johnson je charismatický lídr a příjemný člověk.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Padla i otázka, jaké další uvolňování opatření přijde po Velikonocích, ale Andrej Babiš prohlásil, že je třeba se ještě vrátit ke kompenzacím podnikatelům a dalším pracovníkům. Jmenoval například lidi, kteří pracovali na DPP nebo DPČ a také malé firmy s. r. o., podporu pro ně prý řeší s ministrem Havlíčkem. Co se týká uvolňování, premiér prohlásil, že je potřeba, aby fungovaly stavební úřady. „My potřebujeme investovat. Tady si lidi stěžujou, že nejsou kolaudace,“ uvedl a dodal, že na vládě uvažují o uvolnění založeném na počtu čtverečních metrů, aby se na některé obory a prodejny nezapomenulo.

Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 11270 lidí

Moderátor se dále zeptal, zda bude Česko, které má ještě volnou kapacitu pro těžce postižené pacienty, léčit pacienty ze zahraničí. Ale premiér vysvětlil, že mediálně známý případ s francouzskými pacienty byla jednorázová pomoc, která nakonec neproběhla a lůžka budou šetřena pro české pacienty.

Došlo i na už párkrát nadhozené téma vstupování státu do soukromých firem, zda s tím premiér souhlasí. „No, samozřejmě. Není vláda jako vláda. Dneska máte ve vládě dva byznysmeny, jeden se jmenuje Havlíček, druhý Babiš, kteří celý život podnikali a něco vybudovali. Pokud tradiční politici seděli ve firmách, aby tam měli nějaké výhody, a vůbec nevěděli, co to je řídit firmu, tak je to úplně jiná situace jak teď,“ rýpl si Babiš a uvedl, že zachránil za svého působení jako ministr financí ČSA a ČEPRO. „Státní firmy, když se to dělá pořádně tak fungují,“ tvrdil. A ještě se opřel do minulých vlád, které ČSA prý prodaly „za hubičku“. Ale zdůraznil, že se jedná o úkol pro ministra Havlíčka.

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Doplnil, že by Ředitelství silnic a dálnic mělo mít svou vlastní stavební firmu, protože je jich v Česku podle něj málo, a obecně Babiš kritizoval privatizaci státních podniků a nezapomenul ani na vytunelovanou OKD. „Pokud bude ohrožena nějaká firma, bude potřeba, aby stát tam vstoupil, tak zkrátka tam vstoupíme. Hlavně transparentně, proto má pan Havlíček navrhnout ekonomickou radu u vlády. Ale určitě nebude vznikat nějaký Fond národního majetku,“ popřel Babiš a začal mluvit o chybách privatizace. Prý si stát měl nechat ČEZ i vodárenské společnosti.

Na závěr vyzval, aby „si to lidé nepokazili“ přes Velikonoce, protože jinak prý žádné uvolňování nebude.

Psali jsme: To už dál nevydržíme, tuší Šmucler. Navrhuje změnu, která bude zajímat hlavně důchodce „Hamáček ukazuje svaly, šlápl vedle.“ Hrnčíř z SPD jde po krku také Vojtěchovi, chce jejich hlavy? Jde o tyto nákupy Okamura už má Ursuly dost. Pryč! burcuje Čechy Vláda má dnes v plánu jednání ke koronaviru odložené ze středy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.