Nechal svou kancléřku podepsat smlouvu na vlastní honorář, ačkoliv to nesměla... A co dále zjistili auditoři u Fajta v galerii?

Ministr kultury Antonín Staněk by měl v pátek skončit ve funkci. Stane se tak, pokud prezident Zeman splní svou povinnost předepsanou Ústavou ČR a na návrh předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) Staňka odvolá.

Připomeňme, že politicky Staňkovi zlomila vaz skutečnost, že z postu šéfa Národní galerie v Praze odvolal Jiřího Fajta. Na tiskové konferenci vysvětloval, že to musel udělat, protože Fajt v pozici šéfa podezřele hospodařil. Jako šéf galerie mimo jiné podepsal smlouvu sám se sebou jako s autorem a na jejím základě si vyplatil honorář.

V galerii navíc proběhl širší audit a podle serveru Echo24.cz ukázal, že Fajt nehospodařil zrovna ideálně.

„Využil svého postavení k získání majetkového prospěchu, neboť v situaci, kdy mu nebyla Ministerstvem kultury schválena odměna, kterou si navrhl, nechal za peněžní prostředky státního rozpočtu vypracovat smlouvu o vypracování autorského díla a smlouvu licenční, nechal ji za Národní galerii Praha podepsat svou podřízenou, která dle vnitřního předpisu NG k tomu nebyla oprávněna, a nechal si proplatit dílo, kterého vyhotovení nedoložil,“ stojí v protokolu k auditu.

Auditoři tvrdí, že Fajt plýtval penězi, když hledal externího poskytovatele právních služeb pro galerii. Nehospodárně měla být vynaložena částka dosahující téměř 697 tisíc korun.

Fajt k tomu poznamenal, že auditoři neupozornili na velká rizika, která by mohla galerii přivést do špatných časů. Prostě a krátce řečeno, auditoři podle Fajta nenapsali do zprávy nic, co by ospravedlnilo jeho okamžitý vyhazov, který mu zařídil ministr Staněk. Bývalý ředitel ekonomicko-provozní sekce NGP Vladimír Mallát doplnil, že některé části protokolu svědčí o účelovosti provedení kontroly.

