Nechci, aby Rajchl používal Pelíšky. S tím má Barbora Kodetová zřejmě smůlu

25.03.2026 13:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Není to Barbora Kodetová, jsme to my!“ Bývalá členka Rady ČTK Angelika Bazalová se vložila do slovního souboje předsedy PRO a poslance za SPD Jindřicha Rajchla s Barborou Kodetovou. Spor je spojen s demonstrací Milionu chvilek pro demokracii, první dámou Evou Pavlovou a filmem Pelíšky.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Herec Jiří Kodet v roli Jindřicha Krause ve filmu Pelíšky (1999)

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 11309 lidí
Předseda strany PRO a poslanec Jindřich Rajchl se vysmál prezidentovi Petru Pavlovi za to, že se na akci Milionu chvilek pro demokracii na Letné objevila mezi demonstranty první dáma Eva Pavlová.

Rajchl coby koaliční poslanec k účasti první dámy na protivládní demonstraci sáhl po videu, které zachycuje úryvek jednoho ze slavných českých filmů. Konkrétně z Pelíšků. „Pojď mi to povědět sám, ty Koněve. Nemusíš za sebe posílat spojku. Tady nejsem na generálním štábu!“ křičí v jednu chvíli Jiří Kodet v roli válečného veterána na Miroslava Donutila coby důstojníka komunistické Československé lidové armády.

„Tady je můj vzkaz Petrovi Pavlovi, jenž se zachoval jako zbabělec, když místo sebe vyslal v sobotu na Letnou svoji ženu,“ okomentoval Rajchl video. „Původně jsem to chtěl nahrát jako vlastní video, ale tak geniálně jako Jirka Kodet bych to prostě nedal,“ dodal.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proti Rajchlovu kroku se důrazně ohradila Barbora Kodetová.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 14913 lidí
„Náš otec byl člověk, který vždy zastával principy demokracie, slušnosti a odpovědnosti. O to víc považujeme za nepřijatelné, aby byl svévolně spojován s politickými subjekty, jako jsou PRO – Právo Respekt Odbornost, Svoboda a přímá demokracie, ANO 2011 nebo Motoristé sobě. Dialogy z filmu Pelíšky jsou součástí uměleckého díla a jejich vytrhávání z kontextu a používání k politickým útokům je zavádějící a neuctivé. S takovým zacházením zásadně nesouhlasíme a odmítáme, aby byl odkaz našeho otce tímto způsobem zneužíván,“ napsala herečka.

Když si tato slova přečetla Angelika Bazalová, bývalá členka Rady ČTK, poslala Barboře Kodetové vzkaz. Zdůraznila, že podle české legislativy může kdokoli využít krátký úryvek z jakéhokoli filmu.

„Vlastně by se to dalo říct i naopak. Umělci použili naši historickou zkušenost k tomu, aby na ní vydělali peníze, ale když tuto zkušenost chceme zobecnit, tak tvrdí, že patří jim a jen oni ji můžou vykládat. Pardon, ale tuhle licenci opravdu nevlastní. Pokud někteří umělci, kteří kdysi sami varovali před komunistickými fanatiky nevidí podobné znaky v davu na akcích Milionu chvilek, co na to říct? Umělecké dílo jednou vznikne a přestane patřit jen svým tvůrcům. Patří kultuře, společnosti a každému, kdo v něm najde pravdu pro svoji dobu. Svoboda interpretace je základní součást svobody projevu. Nikdo – ani dcera herce, ani režisér – nemá právo diktovat lidem, jak mají kulturní dílo chápat,“ napsala Bazalová.

A přidala ještě jednu poznámku.

„A pokud autoři rozumí jen řeči peněz, pak by se to dalo říct i takto: Kodetová se veřejně vymezuje proti použití díla. Držitelem práv ale není ona, ale Česká televize, která je veřejnoprávní institucí financovanou koncesionáři. Kodetová na to nemá právo: Držitelem licence k tomu filmu totiž není ani trochu pan Kodet, držiteli licence (i když je to hyperbola) jsme my. My jsme ho totiž zaplatili,“ zdůraznila.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Kodet , Pavel , protesty , Rajchl , Kodetová , Pelíšky , Pavlová , Milion chvilek pro demokracii , Bazalová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by podle vašeho názoru Jindřich Rajchl respektovat přání rodiny Jiřího Kodeta a nespojovat video z filmu Pelíšky s Evou Pavlovou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Vojáci

Proč jsou podle vás pro ČR větším rizikem bývalý ukrajinští vojáci než jiní Ukrajinci? Nebo jak jste to myslel, že je třeba je prověřovat? Podle mě by se měli prověřovat všichni, ale nechápu tu vaši narážku na vojáky.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Foltýn nasazoval na Vodičkův svaz. Dostal tvrdou odpověď

11:30 Foltýn nasazoval na Vodičkův svaz. Dostal tvrdou odpověď

Vodičkův Český svaz bojovníků za svobodu je znovu na scéně. Jana Černochová (ODS) v roli ministryně …