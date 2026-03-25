Nechci, aby Rajchl používal Pelíšky. S tím má Barbora Kodetová zřejmě smůlu

Rajchl coby koaliční poslanec k účasti první dámy na protivládní demonstraci sáhl po videu, které zachycuje úryvek jednoho ze slavných českých filmů. Konkrétně z Pelíšků. „Pojď mi to povědět sám, ty Koněve. Nemusíš za sebe posílat spojku. Tady nejsem na generálním štábu!“ křičí v jednu chvíli Jiří Kodet v roli válečného veterána na Miroslava Donutila coby důstojníka komunistické Československé lidové armády.
„Tady je můj vzkaz Petrovi Pavlovi, jenž se zachoval jako zbabělec, když místo sebe vyslal v sobotu na Letnou svoji ženu,“ okomentoval Rajchl video. „Původně jsem to chtěl nahrát jako vlastní video, ale tak geniálně jako Jirka Kodet bych to prostě nedal,“ dodal.
Proti Rajchlovu kroku se důrazně ohradila Barbora Kodetová.
Když si tato slova přečetla Angelika Bazalová, bývalá členka Rady ČTK, poslala Barboře Kodetové vzkaz. Zdůraznila, že podle české legislativy může kdokoli využít krátký úryvek z jakéhokoli filmu.
„Vlastně by se to dalo říct i naopak. Umělci použili naši historickou zkušenost k tomu, aby na ní vydělali peníze, ale když tuto zkušenost chceme zobecnit, tak tvrdí, že patří jim a jen oni ji můžou vykládat. Pardon, ale tuhle licenci opravdu nevlastní. Pokud někteří umělci, kteří kdysi sami varovali před komunistickými fanatiky nevidí podobné znaky v davu na akcích Milionu chvilek, co na to říct? Umělecké dílo jednou vznikne a přestane patřit jen svým tvůrcům. Patří kultuře, společnosti a každému, kdo v něm najde pravdu pro svoji dobu. Svoboda interpretace je základní součást svobody projevu. Nikdo – ani dcera herce, ani režisér – nemá právo diktovat lidem, jak mají kulturní dílo chápat,“ napsala Bazalová.
A přidala ještě jednu poznámku.
„A pokud autoři rozumí jen řeči peněz, pak by se to dalo říct i takto: Kodetová se veřejně vymezuje proti použití díla. Držitelem práv ale není ona, ale Česká televize, která je veřejnoprávní institucí financovanou koncesionáři. Kodetová na to nemá právo: Držitelem licence k tomu filmu totiž není ani trochu pan Kodet, držiteli licence (i když je to hyperbola) jsme my. My jsme ho totiž zaplatili,“ zdůraznila.
